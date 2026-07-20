সাঁতার কাটার পর কি আপনার চুল রুক্ষ হয়ে যায় ? ক্ষতি রোধ করতে গোপন রুটিনটি মেনে চলুন

সাঁতার কাটার পর কি আপনার চুল রুক্ষ হয়ে যায় ? ক্ষতি রোধ করতে গোপন রুটিনটি মেনে চলুন
সাঁতার কাটার পর চুল শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যায় । এই সমস্যা এড়াতে কিছু সাধারণ কৌশল বেশ কাজে আসতে পারে ।
Published : July 20, 2026 at 9:00 AM IST
গ্রীষ্মকালে সুইমিং পুলে সময় কাটানো, পুল পার্টিতে অংশ নেওয়া কিংবা সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটাতে কে না ভালোবাসে ? তবে এসব কার্যকলাপ আমাদের চুলের ওপর বেশ বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ।
পুলের জলের ক্লোরিন, সমুদ্রের নোনা জল এবং কড়া রোদ চুলকে শুষ্ক, দুর্বল ও রুক্ষ করে তুলতে পারে । সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটানোর সময় চুলের যত্ন নিয়ে যদি আপনার দুশ্চিন্তা থাকে, তবে কয়েকটি সহজ কৌশল সেই দুশ্চিন্তা দূর করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সাঁতারের সময় চুলের সুরক্ষায় কার্যকর একটি বিশেষ রুটিন বা পদ্ধতি সম্পর্কে ৷
'স্লিক-ব্যাক বান' (slick-back bun) একটি দারুণ পছন্দ হতে পারে:
বর্তমানে 'স্লিক-ব্যাক বান' বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং মহিলারা এটি দারুণ পছন্দ করছেন । এটি কেবল আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের জন্যই নয়, বরং ছুটির দিনেও এই স্টাইলটি অনায়াসেই করা যায় । সমুদ্র সৈকতে ঘুরে বেড়ানো বা সাঁতার কাটার সময় চুল জটমুক্ত রাখতে এটি স্টাইল ও চুলের যত্নের মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখে ।
লিভ-ইন কন্ডিশনার ব্যবহারের পরামর্শ: সমুদ্রসৈকতে ছুটি কাটানোর সময় সাঁতার কাটার আগে চুলে লিভ-ইন কন্ডিশনার লাগানো একটি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে । এটি চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং সমুদ্রের নোনা জলকে সরাসরি চুলের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখে ৷ ফলে জল থেকে ওঠার পর চুল কম শুষ্ক ও কম রুক্ষ (বা ফ্রিজি) মনে হয় ।
চুলেরও প্রয়োজন সূর্যের হাত থেকে সুরক্ষা: সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি (UV rays) আমাদের চুলেরও ক্ষতি করে । দীর্ঘ সময় ধরে সরাসরি সূর্যের আলোয় থাকলে চুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে চুল দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে পড়ে এবং চুলের রঙও ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে ।
তাই যখনই রোদে বের হবেন, তখন টুপি বা স্কার্ফ ব্যবহার করে চুলকে সরাসরি সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন ।
ডিপ কন্ডিশনিং বেছে নিন:
সাঁতার কাটার আগে ও পরে উভয় সময়েই ডিপ কন্ডিশনিং মাস্ক ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি । চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখতে, জট পড়া রোধ করতে এবং চুলকে রুক্ষ ও অবাধ্য (frizzy) হওয়া থেকে বাঁচাতে ডিপ কন্ডিশনিং অপরিহার্য ।
পাশাপাশি, সাঁতারের পর চুলের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা বা পরিচর্যার প্রয়োজন হয় । তাই ছুটিতে যাওয়ার সময়ও সঙ্গে ডিপ কন্ডিশনিং মাস্ক, হেয়ার অয়েল এবং চুলের আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যগুলো সঙ্গে রাখুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)