এক রাতেই চুল হবে সুন্দর, সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করলেই পাবেন উপকার
সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় যদি আপনার চুল জট পাকানো, শুষ্ক বা প্রাণহীন দেখায়, তাহলে তা কেবল দিনের ধুলোবালি এবং ময়লার কারণে নয় ।
Published : December 3, 2025 at 4:46 PM IST
রাতের ঘুম কেবল আপনার শরীরকেই নয়, চুলকেও পুনরুজ্জীবিত করার একটি বড় সুযোগ । কল্পনা করুন আপনি যখন ঘুমাচ্ছেন, তখন আপনার চুল চুপচাপ নিজেকে মেরামত করতে পারে, সকালের মধ্যে এটিকে নরম, চকচকে এবং স্বাস্থ্যকর করে তোলে ।
সুন্দর চুল পাওয়া খুব কঠিন কিছু নয়; আপনাকে যা করতে হবে তা হল ঘুমানোর আগে কিছু স্মার্ট চুলের যত্নের কৌশল অবলম্বন করা । সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় যদি আপনার চুল জটলা, প্রাণহীন বা কোঁকড়ানো দেখায়, তাহলে সেই সমস্যার সমাধান হাতের মুঠোয় । জেনে নেওয়া দরকার কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি যা চুলকে সতেজ রাখতে সাহায্য় করবে ৷
সিল্ক বা সাটিনের বালিশের কভারে ঘুমানো: সুতির বালিশের কভার চুল থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে, এবং ক্রমাগত ঘর্ষণ চুলের কোঁকড়ানো, জট এবং ভাঙন বৃদ্ধি করতে পারে । বিপরীতে সিল্ক বা সাটিনের বালিশের কভার চুলের প্রাকৃতিক তেল সংরক্ষণ করে এবং ঘর্ষণ কমায় । এটি কেবল বিছানার মাথা কমায় না বরং চুলকে আরও মসৃণ ও চকচকে করে তোলে ।
চুল হালকাভাবে বেণী করে বা বেঁধে ঘুমানো ভালো: রাতে চুল খুলে ঘুমালে সহজেই জট এবং ভাঙন দেখা দিতে পারে । হালকা বেণী অথবা সিল্কের স্কার্ফ জড়িয়ে ঘুমালে চুলের উপর চাপ কম হয় এবং চুলের গোছা রক্ষা করে । এছাড়াও, সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় প্রাকৃতিকভাবে তৈরি তরঙ্গ বা কোঁকড়ানো চুল একটি বোনাস ।
ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে চুল নিয়ে ঘুমানো উচিত নয়: ভেজা চুল সবচেয়ে ফেটে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ায় । অতএব ঘুমানোর আগে চুল সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন । আপনার চুল ভিজে থাকে, তাহলে হালকা করে বেণী করুন এবং একটি মাইক্রোফাইবার তোয়ালে ব্যবহার করুন । এছাড়াও তাপের ক্ষতি রোধ করতে আপনার হেয়ার ড্রায়ারে ঠান্ডা বাতাসের সেটিং ব্যবহার করুন ।
ঘুমানোর আগে চুল হালকা করে জট ছাড়ান: রাতে আলতো করে আঁচড়ালে মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল সারা চুলে ছড়িয়ে পড়ে । মোটা দাঁতের চিরুনি ব্যবহার করলে চুলের আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং জট কমে । এটি সকালে ভাঙা এবং কুঁচকে যাওয়া উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে ।
কন্ডিশনার বা নাইট হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন: যদি আপনার চুল শুষ্ক, ক্ষতিগ্রস্ত, অথবা রঙ করা হয়, তাহলে রাতে কন্ডিশনার বা নাইট মাস্ক ব্যবহার করা অত্যন্ত উপকারী হতে পারে । এই পণ্যগুলি চুলকে গভীরভাবে হাইড্রেট, মেরামত এবং শক্তিশালী করে ৷ পণ্যটি মাঝখান থেকে শেষ পর্যন্ত লাগাতে ভুলবেন না, তারপর শাওয়ার ক্যাপ বা সিল্ক স্কার্ফ দিয়ে চুল ঢেকে দিন । এতে চুল ধোয়ার পর নরম ও উজ্জ্বল দেখাবে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
