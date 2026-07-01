গিটার বাজানোর আগে মানসিক প্রস্তুতি কতটা জরুরি ? জানালেন গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস

গিটার বাজানোর আগে মানসিক প্রস্তুতি কতটা জরুরি ? জানালেন গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস
গিটারটাকে আঁকড়েই যাঁর দিন কাটত, আজ সুরের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস ৷ লিখেছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : July 1, 2026 at 4:21 PM IST
গিটারবাদকের জীবনধারা কেবল সঙ্গীতচর্চায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি একটি গভীর আবেগ, সৃজনশীলতা এবং প্রতিদিনের সুশৃঙ্খল রুটিনের মিশেল । একজন ভালো গিটারিস্টের দিন শুরু হয় পেশী স্মৃতি (Muscle memory) এবং আঙুলের সাবলীলতা ধরে রাখার নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে । স্টেজ পারফরম্যান্স বা রেকর্ডিংয়ের চাপের মধ্যেও সঠিক সুর ও তাল বজায় রাখার জন্য মানসিক স্থিরতা অপরিহার্য । নিজেদের পছন্দের সুর তৈরি করতে গিটারিস্টরা বিভিন্ন ইফেক্ট প্যাডেল এবং অ্যাম্প্লিফায়ার নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে থাকেন ।
ইটিভি ভারতের সঙ্গে এই সংক্রান্ত কিছু বিযয় শেয়ার করলেন গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস ৷
সকালের শুরুটা কীভাবে হয় ?
এক কাপ কফি ৷ তারপর ইনস্টাগ্রাম ৷ কারণ এটা আমার কাছে এখন একটা ডিকসেনারি ৷ নতুন কী হচ্ছে ৷ নতুন কোন গিটার প্লেয়ার কী রকম বাজাচ্ছে ৷ এগুলি আমি রিসার্চে বসি প্রতিদিন একঘণ্টা করে ৷ যদি আমার কোনও ট্রাভেল না থাকে তাহলে এই কাজটাই করি ৷
প্রথম গিটার কোনটা ছিল ? যে গিটার দিয়ে শেখা শুরু হয়েছিল ?
সেটা আমার কলকাতার বাড়িতে ছিল ৷ পরে আমার এক কাকার ছেলে গিটার শিখতে শুরু করেছিল তাঁকে আমার বাবা সেটা দিয়েছিলেন ৷ এইমুহুর্তে আমার কাছে নেই ৷ ওটা অ্যাকোস্টিক ৷
গিটার প্লেয়ার হিসাবে কেউ আছেন যিনি আপনাকে অনুপ্রানিত করেছে ?
একজন এইরকম কেউ অনুপ্রাণিত করতে পারিনি ৷ আমি নিজেকে প্রথম অনুপ্রণিত করেছি ৷ যে আমি এটা শিখবো ৷ তবে একজন ছিলেন শরদ শিল্পী জারিন দারুয়ালা ৷ কিশোর কুমারের একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত অ্যালবাম বার হয়েছিল ওখানে শরদের একটা সুন্দর ব্যবহার ছিল ৷ সেটা শুনে বাবাকে বলি এটা আমি শিখতে চাই ৷ বাবা বলেন এটা শরদ ৷ কিন্তু তখন এতটা ভালো অবস্থা ছিল না ওইসময় একটা শরদ কিনে দেবে ৷ বাবা বললেন গিটারের কথা ৷ তখন দেখলাম গিটার মনোক্রমি ইন্সট্রুমেন্ট ও গিটার পলিকমি ইন্সট্রুমেন্ট হিসাবেও ধরা যায় ৷ তখন আরও আগ্রহ হলাম ৷ সেই থেকেই গিটার হাতে নেওয়া শুরু ৷
অ্য়াকোস্টিক ও ইলেকট্রিক দু'টো আলাদা বিষয় ৷ দু'টো আলাদা কারণে ব্যবহৃত হয় ৷ শেখার জন্য আমি মনে করি অ্য়াকোস্টিক বেশি ভালো ৷ তারপর ইলেকট্রিক গিটার ব্যবহার ৷
ব্যান্ডের সঙ্গে কোনও গিটার বাজালে কোনও বিশেষ স্ট্রিং ব্যবহার করেন ?
আমি ব্যবহার করতাম ডি অ্যাড দ্য রিও ৷ তারপর আমি একটু বদলাই ৷ তার 15 বছর পর আবার এখন ডি অ্যাড দ্য রিও-র কিছু নতুন টেকনোলজি আছে সেটা ব্যবহার করি ৷
নতুন প্রজন্ম যাঁরা শিখতে চাইছে তাঁদের জন্য মিউজিক থিউরি কতটা জরুরি ?
যে কোনও বিষয়ের শেখার আগে তার কিছু থিউরি কম্পিজিশন শিখতে হয় ৷ গিটারের ক্ষেত্রেও একই বিষয় ৷
গিটার বাজানোর সময় একটা অ্যাকসন থাকে লো হাই , আপনি কোনটা পছন্দ করেন ?
আমার গিটার কম্পানি থেকে যেরকম তাঁরা অ্যাক্সন করে পাঠায় আমি সেটাতেই বাজাই ৷ কোনও রকম বদল করি না ৷
একজন গিটার প্লেয়ার হিসাবে নিজের সিগনেচার সাউন্ড কীভাবে তৈরী করেছেন ?
আমার শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন তুমি যখন পারফর্ম করবে কেউ যেন না বুঝতে পারে তুমি কার ছাত্র ৷ সবসময় নিজের সত্ত্বাটা বজায় রাখো ৷ আমি সেটা চেষ্টা করেছি এবং এখন আমার বাজানো শুনে কেউ বলতে পারবে না আমি কার ছাত্র ৷
স্টেজ পারফর্মের আগের মুহুর্তে আপনার মানসিক অবস্থা কেমন থাকে ?
আমি খুবই ক্যাজুয়াল থাকি ৷
গিটার চর্চার জন্য কোন সময় থাকে ?
আমার এখনও বিছানার পাশে একটা রাখা থাকে ৷ আমি যখনই সময় পাই গিটার বাজাতে থাকি ৷ কিন্তু যখন ছাত্রজীবন ছিল তখন স্কুল থেকে ফিরে গিটার বাজাতাম ৷
ভারতে ও বাইরেও বিভিন্ন কনসার্ট করা হয় সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যস্ত জীবেনর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখেন ?
প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে লাইফস্টাইল আলাদা থাকে ৷ যে কখন কোন সময় দেবো ৷ সেটা প্রতিদিন হতে পারে বা সপ্তাহ হতে পারে ৷
গিটার বাজানোর বাইরে অবসর সময় কীকরে কাটে ?
অবসর সময় আমার কাটে আমি সুন্দর সুন্দর কফি খেতে ভালোবাসি ৷ ভালো ভালো ক্যাফেতে যাই ৷ সেইসময় টা গানবাজনার বাইরে লোকেদের সঙ্গে সময় কাটাই ৷
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