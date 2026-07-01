ETV Bharat / lifestyle

গিটার বাজানোর আগে মানসিক প্রস্তুতি কতটা জরুরি ? জানালেন গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস

গিটারটাকে আঁকড়েই যাঁর দিন কাটত, আজ সুরের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস ৷ লিখেছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্য ৷

guitarist-sanjay-das-etv-bharat-exclusive-lifestyle-interview
গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 1, 2026 at 4:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গিটারবাদকের জীবনধারা কেবল সঙ্গীতচর্চায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি একটি গভীর আবেগ, সৃজনশীলতা এবং প্রতিদিনের সুশৃঙ্খল রুটিনের মিশেল । একজন ভালো গিটারিস্টের দিন শুরু হয় পেশী স্মৃতি (Muscle memory) এবং আঙুলের সাবলীলতা ধরে রাখার নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে । স্টেজ পারফরম্যান্স বা রেকর্ডিংয়ের চাপের মধ্যেও সঠিক সুর ও তাল বজায় রাখার জন্য মানসিক স্থিরতা অপরিহার্য । নিজেদের পছন্দের সুর তৈরি করতে গিটারিস্টরা বিভিন্ন ইফেক্ট প্যাডেল এবং অ্যাম্প্লিফায়ার নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে থাকেন ।

ইটিভি ভারতের সঙ্গে এই সংক্রান্ত কিছু বিযয় শেয়ার করলেন গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস ৷

সকালের শুরুটা কীভাবে হয় ?

এক কাপ কফি ৷ তারপর ইনস্টাগ্রাম ৷ কারণ এটা আমার কাছে এখন একটা ডিকসেনারি ৷ নতুন কী হচ্ছে ৷ নতুন কোন গিটার প্লেয়ার কী রকম বাজাচ্ছে ৷ এগুলি আমি রিসার্চে বসি প্রতিদিন একঘণ্টা করে ৷ যদি আমার কোনও ট্রাভেল না থাকে তাহলে এই কাজটাই করি ৷

exclusive-lifestyle-interview
ইটিভি ভারতের সঙ্গে এই সংক্রান্ত কিছু বিযয় শেয়ার করলেন গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস (ETV Bharat)

প্রথম গিটার কোনটা ছিল ? যে গিটার দিয়ে শেখা শুরু হয়েছিল ?

সেটা আমার কলকাতার বাড়িতে ছিল ৷ পরে আমার এক কাকার ছেলে গিটার শিখতে শুরু করেছিল তাঁকে আমার বাবা সেটা দিয়েছিলেন ৷ এইমুহুর্তে আমার কাছে নেই ৷ ওটা অ্যাকোস্টিক ৷

গিটার প্লেয়ার হিসাবে কেউ আছেন যিনি আপনাকে অনুপ্রানিত করেছে ?

একজন এইরকম কেউ অনুপ্রাণিত করতে পারিনি ৷ আমি নিজেকে প্রথম অনুপ্রণিত করেছি ৷ যে আমি এটা শিখবো ৷ তবে একজন ছিলেন শরদ শিল্পী জারিন দারুয়ালা ৷ কিশোর কুমারের একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত অ্যালবাম বার হয়েছিল ওখানে শরদের একটা সুন্দর ব্যবহার ছিল ৷ সেটা শুনে বাবাকে বলি এটা আমি শিখতে চাই ৷ বাবা বলেন এটা শরদ ৷ কিন্তু তখন এতটা ভালো অবস্থা ছিল না ওইসময় একটা শরদ কিনে দেবে ৷ বাবা বললেন গিটারের কথা ৷ তখন দেখলাম গিটার মনোক্রমি ইন্সট্রুমেন্ট ও গিটার পলিকমি ইন্সট্রুমেন্ট হিসাবেও ধরা যায় ৷ তখন আরও আগ্রহ হলাম ৷ সেই থেকেই গিটার হাতে নেওয়া শুরু ৷

অ্য়াকোস্টিক ও ইলেকট্রিক দু'টো আলাদা বিষয় ৷ দু'টো আলাদা কারণে ব্যবহৃত হয় ৷ শেখার জন্য আমি মনে করি অ্য়াকোস্টিক বেশি ভালো ৷ তারপর ইলেকট্রিক গিটার ব্যবহার ৷

guitarist-sanjay-das-etv-bharat-exclusive-lifestyle-interview
গিটারটাকে আঁকড়েই যাঁর দিন কাটত গিটারিস্ট সঞ্জয় দাসের (ETV Bharat)

ব্যান্ডের সঙ্গে কোনও গিটার বাজালে কোনও বিশেষ স্ট্রিং ব্যবহার করেন ?

আমি ব্যবহার করতাম ডি অ্যাড দ্য রিও ৷ তারপর আমি একটু বদলাই ৷ তার 15 বছর পর আবার এখন ডি অ্যাড দ্য রিও-র কিছু নতুন টেকনোলজি আছে সেটা ব্যবহার করি ৷

নতুন প্রজন্ম যাঁরা শিখতে চাইছে তাঁদের জন্য মিউজিক থিউরি কতটা জরুরি ?

যে কোনও বিষয়ের শেখার আগে তার কিছু থিউরি কম্পিজিশন শিখতে হয় ৷ গিটারের ক্ষেত্রেও একই বিষয় ৷

গিটার বাজানোর সময় একটা অ্যাকসন থাকে লো হাই , আপনি কোনটা পছন্দ করেন ?

আমার গিটার কম্পানি থেকে যেরকম তাঁরা অ্যাক্সন করে পাঠায় আমি সেটাতেই বাজাই ৷ কোনও রকম বদল করি না ৷

একজন গিটার প্লেয়ার হিসাবে নিজের সিগনেচার সাউন্ড কীভাবে তৈরী করেছেন ?

আমার শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন তুমি যখন পারফর্ম করবে কেউ যেন না বুঝতে পারে তুমি কার ছাত্র ৷ সবসময় নিজের সত্ত্বাটা বজায় রাখো ৷ আমি সেটা চেষ্টা করেছি এবং এখন আমার বাজানো শুনে কেউ বলতে পারবে না আমি কার ছাত্র ৷

স্টেজ পারফর্মের আগের মুহুর্তে আপনার মানসিক অবস্থা কেমন থাকে ?

আমি খুবই ক্যাজুয়াল থাকি ৷

গিটার চর্চার জন্য কোন সময় থাকে ?

আমার এখনও বিছানার পাশে একটা রাখা থাকে ৷ আমি যখনই সময় পাই গিটার বাজাতে থাকি ৷ কিন্তু যখন ছাত্রজীবন ছিল তখন স্কুল থেকে ফিরে গিটার বাজাতাম ৷

ভারতে ও বাইরেও বিভিন্ন কনসার্ট করা হয় সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যস্ত জীবেনর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখেন ?

প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে লাইফস্টাইল আলাদা থাকে ৷ যে কখন কোন সময় দেবো ৷ সেটা প্রতিদিন হতে পারে বা সপ্তাহ হতে পারে ৷

guitarist-sanjay-das
গিটার বাজানোর আগে মানসিক প্রস্তুতি কতটা জরুরি (ETV Bharat)

গিটার বাজানোর বাইরে অবসর সময় কীকরে কাটে ?

অবসর সময় আমার কাটে আমি সুন্দর সুন্দর কফি খেতে ভালোবাসি ৷ ভালো ভালো ক্যাফেতে যাই ৷ সেইসময় টা গানবাজনার বাইরে লোকেদের সঙ্গে সময় কাটাই ৷

  1. ছোট এলাচকে সঠিক পদ্ধতিতে কীভাবে রাখবেন ? স্বাদ ও গন্ধ সংরক্ষণের সেরা উপায় জানুন
  2. প্রেশার কুকার ব্লাস্ট হওয়ার আর কোনও ভয় নেই, সাধারণ কিছু অভ্যাস রান্নাঘরকে আরও নিরাপদ করে তুলবে
  3. স্নেক প্ল্যান্টকে সজীব করে তুলুন, টবে রান্নাঘরের এই উপাদানটি দিয়ে দেখুন
  4. স্নানের পর কোনও অবস্থাতেই এই কাজগুলি করবেন না, একটি সামান্য ভুলও মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে

TAGGED:

GUITARIST SANJAY DAS LIFESTYLE
LIFESTYLE INTERVIEW
গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস
GUITARIST SANJAY DAS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.