বাজার থেকে কেনার ঝামেলা এড়ান, বাড়িতেই সতেজ ও সবুজ ধনেপাতা গাছ লাগান

বাজার থেকে কেনার ঝামেলা এড়ান, বাড়িতেই সতেজ ও সবুজ ধনেপাতা গাছ লাগান
বাজার থেকে ধনেপাতা না কিনে বাড়িতেই কেন এর চাষ করুন ? জানুন এর ধাপগুলি সম্পর্কে ৷
Published : July 16, 2026 at 10:05 AM IST
ধনেপাতা খাবারের সুবাস ও স্বাদ বাড়ায় এবং এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, খনিজ উপাদান ও ভিটামিনের মতো পুষ্টিগুণে ভরপুর । এটি কেবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় না, বরং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও হজমশক্তি উন্নত করতেও সহায়তা করে । এত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও এর একটি বড় অসুবিধা হল, ধনেপাতা খুব দ্রুত মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই নেতিয়ে বা শুকিয়ে যায় । এই সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে বাড়িতেই ধনেপাতার গাছ লাগিয়ে নিজের বাগানের সতেজ ধনেপাতা খাবারের সঙ্গে ব্যবহার করলে কেমন হয় ?
বাড়িতে ধনেপাতা চাষের একটি ধাপে ধাপে নির্দেশিকা
প্রথমে, ধনে বীজগুলোকে ছোট টুকরোয় ভেঙে নেওয়ার জন্য থেঁতো করে নিন । এটি করার জন্য, বীজগুলিকে একটি সুতির কাপড়ে মুড়িয়ে বেলন দিয়ে হালকাভাবে চাপ দিয়ে ভেঙে নিন ।
থেঁতো করা বীজগুলো একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন । এই প্রক্রিয়াটি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমে সহায়তা করে ।
ধনেপাতা চাষের জন্য আপনি টব বা অন্য কোনও পাত্র ব্যবহার করতে পারেন ৷ পাত্রটির গভীরতা প্রায় 3-4 ইঞ্চি হওয়া উচিত ।
টব বা পাত্রটি এমন মাটির মিশ্রণ দিয়ে পূর্ণ করুন যাতে 60% সাধারণ মাটি, 20% গোবর সার এবং 20% কোকোপিট (নারকেলের ছোবড়ার গুঁড়ো) থাকে ।
এরপর, ভেজানো বীজগুলি মাটির উপর ছড়িয়ে দিন । বীজগুলির ওপর মাটির একটি পাতলা আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দিন । খেয়াল রাখবেন যেন বীজ ঢাকা মাটির ওপর খুব জোরে চাপ না দেওয়া হয় ।
বিকল্প হিসাবে, আপনি আঙুল দিয়ে মাটিতে ছোট গর্ত তৈরি করে তার ভেতরেও বীজগুলো বসিয়ে দিতে পারেন । বীজ বোনা হয়ে গেলে মাটিতে ভালোভাবে জল দিন যাতে মাটি পুরোপুরি ভিজে যায় । সকাল ও সন্ধ্যা নিয়মিতভাবে গাছে জল দিন । 10-15 দিনের মধ্যেই আপনি বীজ থেকে চারা গজাতে দেখবেন ।
জল দেওয়ার আগে দেখে নিন মাটি শুকিয়ে গিয়েছে কি না বা তাতে আর্দ্রতা আছে কি না । মাটিতে আর্দ্রতা থাকা মানে গাছটি ভালোভাবে বেড়ে উঠবে, আর মাটি শুকিয়ে যাওয়া মানে তাতে আরও জল দেওয়া প্রয়োজন ।