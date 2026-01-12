83তম গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডের সেরা স্টাইলের লুকগুলি দেখুন একনজরে
83তম বার্ষিক গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড 11 জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল । হলিউডের সেলিব্রেটিরা তাঁদের অনন্য স্টাইল দিয়ে সকলের মন জয় করেছেন ।
Published : January 12, 2026 at 1:06 PM IST
হলিউডের অন্যতম বৃহৎ বড় অনুষ্ঠান এটি ৷ 83তম বার্ষিক গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড শুরু হয়েছে গিয়েছে । ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসে অনুষ্ঠিত এই ঝলমলে সন্ধ্যায় তারকারা তাঁদের অনবদ্য ফ্যাশন এবং স্টাইল দিয়ে লাল গালিচায় মাহাত্ম দেখিয়েছেন । 2026 সালের গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডসের রেড কার্পেটে হলিউড তারকারা তাঁদের অনন্য স্টাইল দিয়ে মন জয় করেছেন ৷
এই তারকাদের লুক সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হয়েছে । দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নেভি ব্লু গাউন থেকে শুরু করে এমিলি ব্লান্টের সাদা পোশাক পর্যন্ত, এই সেলিব্রেটিরা তাঁদের ফ্যাশনের অনবদ্য লুক দিয়ে ফ্যাশন জগতে জায়গা করে নিয়েছেন ।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার এক অনবদ্য গ্লামার:
অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া নেভি-ব্লু স্ট্র্যাপলেস পোশাকে শো যেনো এক অন্য মাত্রায় নিয়েছিলেন ৷ অন্যদিকে তাঁর স্বামী নিক জোনাস ডবল-ব্রেস্টেড টাক্সিডোতে আরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিলেন । সাতবারের মনোনীত জেনিফার লরেন্স একটি নিছক ফুলের গিভঞ্চি পোশাক এবং ম্যাচিং শ্রাগে শো কেড়ে নিয়েছিলেন ।
ক্লাসিক ব্ল্যাক অ্য়ান্ড হোয়াইট স্টাইল ড্রেস: এই ফ্যাশন প্যারেডে ক্লাসিক পোশাকই বেশি প্রাধান্য ছিল । গায়িকা আরিয়ানা গ্র্যান্ডেকে একটি কাস্টম কালো ভিভিয়েন ওয়েস্টউড পোশাকে অসাধারণ মানাচ্ছিল ৷ অন্যদিকে এমিলি ব্লান্ট সাদা পোশাকে এক মার্জিতভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন । অভিনেত্রী জুলিয়া রবার্টসও ভি-নেকলাইন-সহ একটি কালো পোশাকে মুগ্ধ হওয়ার মতো ছিল ।
সেলেনা গোমেজ: সেলেনা গোমেজকে শ্যানেল অফ-শোল্ডার কালো গাউনে অসাধারণ লাগছিল ৷ যার হাত এবং গলায় ফেদারের আবরণ ছিল । তাঁর স্বামী বেনি ব্লাঙ্কো একটি ক্লাসিক কালো স্যুট পরেছিলেন । জর্জ ক্লুনিকে কালো টাক্সিডোতে আরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল ৷ এছাড়াও তাঁর স্ত্রী আমাল ক্লুনিকে একটি আকর্ষণীয় গাউনে আরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল । মিলা কুনিস একটি সাদা স্ট্র্যাপলেস বল গাউনেও গ্ল্যামার যোগ করেছিলেন ।
এছাড়াও দ্য পিট-এর জন্য সেরা অভিনেতা জিতে নেওয়া নোয়া ওয়াল এবং সারা তাঁদের স্টাইলও এক মনমুগ্ধভাবে ধরা দিয়েছেন ।
- যুব দিবসের শুভেচ্ছা জানান এইভাবে, রইল উক্তিগুলি
- প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে চান ? ঘরে বসেই অনলাইনে কীভাবে টিকিট বুক করবেন জানুন বিস্তারিত
- শীতকালে ঠোঁট কেন বেশি ফেটে যায় ? গোলাপি আভা পেতে মেনে চলুন এই টিপস
- রশ্মিকা মান্দান্নার মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ত্বক চান ? জেনে নিন তাঁর সৌন্দর্যের আসল রহস্য