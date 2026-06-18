G7-এ ইতালির প্রধানমন্ত্রীর পাওয়ার লুক, প্যান্টস্যুট ও টাই পরা ! কী বার্তা দেয় এই পোশাকে ?

G7-এ ইতালির প্রধানমন্ত্রীর পাওয়ার লুক, প্যান্টস্যুট ও টাই পরা ! কী বার্তা দেয় এই পোশাকে ?
G7 সম্মেলনে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির প্যান্টসুট এবং টাই লুক আলোচনায় ছিল । দেখুন তাঁর লুক ৷
Published : June 18, 2026 at 10:40 AM IST
বিশ্বের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতাদের অংশগ্রহণে আয়োজিত জি-7 সম্মেলনে কেবল রাজনৈতিক আলোচনা নয়, বরং নেতাদের ব্যক্তিগত শৈলী ও ব্যক্তিত্বও সবার নজর কেড়েছে । ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি তাঁর বলিষ্ঠ বক্তৃতার পাশাপাশি তাঁর রুচিশীল ও আত্মবিশ্বাসী ফ্যাশন-বোধের জন্যও শিরোনামে উঠে এসেছেন । ক্লাসিক প্যান্টস্যুট ও টাই পরিধানের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন, ফ্যাশন কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিষয় নয়; এটি ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রতীকও হয়ে উঠতে পারে ।
প্যান্টস্যুট ও টাই পরিহিত ইতালির প্রধানমন্ত্রী
জি-7 (G7) সম্মেলনের সময় জর্জিয়া মেলোনি 'টপ' (taupe) বা ধূসর-বাদামি রঙের একটি চমৎকার ব্লেজার ও মানানসই ট্রাউজার্স এবং তার সঙ্গে টাই-সহ একটি সাদা শার্ট পরিধান করেছিলেন । তাঁর এই সাজপোশাকটি ছিল একইসঙ্গে ছিমছাম ও প্রফেশনাল । রাজনীতিতে অনেক সময় কোনও কথা না বলেই পোশাকের মাধ্যমে অনেক কিছু প্রকাশ পায় ৷ মেলোনির এই সাজ আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের বার্তা বহন করছিল । আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর উপস্থিতি কেবল রাজনৈতিকভাবেই নয়, বরং দৃশ্যমানভাবেও ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী ৷
'পাওয়ার ড্রেসিং'-এর ক্রমবিকাশমান ধারা
রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্যাশন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে । মেলোনি তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরমানি (Armani)-র পোশাক পরেছিলেনএমন এক পছন্দ যা তাঁর রাজনৈতিক শৈলীকেই প্রতিফলিত করে ।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা: ফ্যাশন জগতে টেইলরড প্যান্টস্যুট ও টাই পরার প্রবণতা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । অনেক আন্তর্জাতিক তারকা ও ফ্যাশন আইকন এই শৈলীকে বেছে নিয়েছেন । ফলে এই সাজসজ্জা কেবল র্যাম্প বা ফ্যাশন শো-এর গণ্ডি পেরিয়ে করপোরেট ও জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে ।
রঙের মাধ্যমে বার্তা প্রদান
জর্জিয়া মেলোনির পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে । রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিকে তাঁকে তুলনামূলক উজ্জ্বল রঙের পোশাকে দেখা গেলেও, বর্তমানে তিনি গাঢ় ও নিরপেক্ষ রঙের (নিউট্রাল টোন) ওপর জোর দিচ্ছেন ৷ যেসব রঙ প্রায়শই গাম্ভীর্য ও স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয় ।
এছাড়াও তিনি যে জুতোটি বেছে নিয়েছিলেন সেটি একেবারে মানানসই ৷ ফ্যাশন জগৎ হোক বা কর্পোরেট এই জুতো একেবারে মানানসই ৷
এই সাজসজ্জা কেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ?
জি-7 (G7)-এর মতো বিশ্বমঞ্চে প্যান্টস্যুট ও টাই পরিধান করাকে কেবল একটি ফ্যাশন-পছন্দ হিসাবে দেখা হচ্ছে না; বরং এটি একটি পরিবর্তনশীল মানসিকতার প্রতীক, যেখানে নারীরা তাঁদের নিজস্ব শর্তে নেতৃত্ব ও শৈলী উভয়কেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছেন ।