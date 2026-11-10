ভাইফোঁটার কেনাকাটা বাকি ? রইল শেষ মুহূর্তের ম্যাজিক গিফট আইডিয়া

ভাইফোঁটার কেনাকাটা বাকি ? রইল শেষ মুহূর্তের ম্যাজিক গিফট আইডিয়া
Gift Items: ভাই বা বোনকে উপহার দেওয়ার সময় সবসময় মনে রাখবেন, উপহারটি যা-ই হোক না কেন, আসল বিষয় হল হৃদয় থেকে দেওয়া ।
Published : November 10, 2026 at 2:51 PM IST
ভাইফোঁটার উৎসব ভাই-বোনের মধ্যকার পবিত্র বন্ধন ও ভালোবাসার প্রতীক । এই বছর 10 তারিখ থেকে 11 নভেম্বর এই বিশেষ দিনটি উদযাপিত হচ্ছে । ভাইফোঁটার অন্যতম প্রধান রীতি হল বোনেরা তাদের ভাইদের কপালে তিলক পরিয়ে দেয়, যার পর উপহার আদান-প্রদান করা হয় । তবে ব্যস্ত সময়সূচী, কাজের চাপ কিংবা উৎসবের কেনাকাটার তাড়াহুড়োর কারণে অনেকেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না যে, ভাই বা বোনকে কী উপহার দেবেন ।
শেষ মুহূর্তে কী উপহার দেবেন তা নিয়ে যদি আপনিও দ্বিধায় থাকেন, তবে চিন্তার কিছু নেই । কিছু চমৎকার উপহারের আইডিয়া দিয়ে সহজেই আপনার ভাই বা বোনের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন ।
সুগন্ধি বা পারফিউমের সেট: পারফিউম একটি ধ্রুপদী এবং দারুণ উপহার । এটি ভাই বা বোন—উভয়ের জন্যই উপযুক্ত ৷ অর্থাৎ বোন তার ভাইকে অথবা ভাই তার বোনকে অনায়াসেই পারফিউম উপহার দিতে পারে । আপনি চাইলে ছোট ছোট পারফিউমের কালেকশন বা নামী ব্র্যান্ডের পারফিউম সেট বেছে নিতে পারেন ৷ যাতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি থাকে ।
স্কিনকেয়ার ও বাথ হ্যাম্পার: আপনার বোন যদি ত্বকের যত্নের (স্কিনকেয়ার) প্রতি আগ্রহী হন, অথবা ভাই যদি নিজের সাজসজ্জা বা গ্রুমিং নিয়ে সচেতন থাকেন, তবে ফেস ওয়াশ, ময়েশ্চারাইজার, সিরাম ও বডি লোশনের মতো প্রসাধনী সামগ্রীর সেট অথবা বাথ হ্যাম্পার একটি অত্যন্ত কার্যকর উপহার হতে পারে ।
মেকআপ ও সৌন্দর্যবর্ধক সামগ্রী: যে বোন মেকআপ করতে ভালোবাসেন, তার জন্য লিপস্টিকের কালেকশন, বিভিন্ন শেডের মেকআপ প্যালেট, মাসকারা কিংবা বিউটি অর্গানাইজার দারুণ উপহার হতে পারে । কোন শেডটি ভালো হবে তা নিয়ে নিশ্চিত না হলে, একটি ‘বিউটি গিফট কার্ড’ হতে পারে চমৎকার বিকল্প ।
পুরুষদের গ্রুমিং কিট: ভাইদের জন্য দাড়ি পরিচর্যার পণ্য, শেভিং সামগ্রী এবং অন্যান্য গ্রুমিং পণ্যের একটি কিট বেশ ব্যবহারিক ও দরকারি উপহার হতে পারে ।
ওয়ালেট, ঘড়ি ও অন্যান্য অনুষঙ্গ: স্টাইলিশ ওয়ালেট, হাতঘড়ি, সানগ্লাস বা হ্যান্ডব্যাগের মতো জিনিসগুলো দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যেমন উপযোগী, তেমনি দেখতেও আকর্ষণীয় ।
চকলেটের বাক্স ও ব্যক্তিগত বার্তা: হাতে সময় কম থাকলে চকলেট, কুকিজ ও ড্রাই ফ্রুটস ভরা একটি হ্যাম্পার হতে পারে সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ উপায় । এর সঙ্গে নিজের হাতে লেখা একটি সুন্দর বার্তা যোগ করলে উপহারটি আরও বিশেষ হয়ে উঠবে ।
এই বিকল্পগুলো থেকে আপনার ভাই বা বোনের জন্য কিছু একটা বেছে নিন । সবসময় মনে রাখবেন, উপহারটি কী তার চেয়েও বড় কথা হল, সেটি কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ।