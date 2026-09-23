পুজোয় মুখে দেবে ইন্সট্যান্ট গ্লো, রান্নাঘরের এই উপকরণগুলি অত্যন্ত কাজের, পাবেন উজ্জ্বল দীপ্তি

পুজোয় মুখে দেবে ইন্সট্যান্ট গ্লো, রান্নাঘরের এই উপকরণগুলি অত্যন্ত কাজের, পাবেন উজ্জ্বল দীপ্তি
Ghee for Skin Care: আপনি কি জানেন যে মুখে ঘি ব্যবহার করলে ত্বক উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে ?
Published : September 23, 2026 at 1:43 PM IST
ঘি হল মাখন বা ক্রিম থেকে তৈরি একটি খাদ্যপণ্য । অনেকে রুটিতে ঘি মাখিয়ে খেতে বা সবজি, ডাল ও অন্যান্য বিভিন্ন রান্নায় এটি মিশিয়ে খেতে পছন্দ করেন । ঘিয়ে থাকে 'ভালো' কোলেস্টেরল, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হয় ।
এটি আয়ুর্বেদে সুপারফুড হিসাবে ব্যবহৃত হয় । তবে আপনি কি জানেন, মুখে ঘি লাগালে ত্বক উজ্জ্বল ও সুস্থ হয়ে উঠতে পারে ? যদি না জেনে থাকেন, তবে জেনে নিন মুখে ঘি লাগানোর উপকারিতাগুলি । ঘি ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি পেতে পারেন দাগহীন ও উজ্জ্বল ত্বক ৷ জেনে নেওয়া যাক উজ্জ্বল ত্বকের জন্য এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
মুলতানি মাটি ও ঘি: এই ফেসপ্যাকটি ত্বককে উজ্জ্বল রাখতে খুবই কার্যকরী । এই প্যাকটি ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করে । এটি তৈরি করতে এক চামচ মুলতানি মাটিতে ঘি মিশিয়ে নিন ৷ এবার মুখে লাগান । কিছুক্ষণ রাখার পর জল দিয়ে পরিষ্কার করুন ।
বেসন ও ঘি: একটি পাত্রে বেসন, হলুদ এবং লেবুর রস মিশিয়ে একটি পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করুন । এই মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে 10-15 মিনিট রেখে দিন এবং এরপর ধুয়ে ফেলুন । এটি মুখের দাগ ও পিগমেন্টেশন (ত্বকের রঙের অসামঞ্জস্য) দূর করতে সাহায্য করে ।
ঘি ও জাফরান: সামান্য জাফরান ও এক চিমটি হলুদ ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন । এটি মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ ধরে মুখ ও গলায় আলতোভাবে মাসাজ করুন । এটি বলিরেখা ও সূক্ষ্ম রেখা কমাতে সাহায্য করার পাশাপাশি ত্বকে উজ্জ্বলতাও এনে দেয় ।
দুধ ও ঘি: বেসনের সঙ্গে সামান্য দুধ ও ঘি মিশিয়ে একটি মিশ্রণ বা পেস্ট তৈরি করুন । এই মিশ্রণটি ভালোভাবে মুখে লাগিয়ে প্রায় 10 মিনিট রেখে দিন এবং এরপর ধুয়ে ফেলুন । সপ্তাহে একবার এই মাস্কটি ব্যবহার করলে ত্বকের দাগ দূর হয় এবং গায়ের রঙ উজ্জ্বল হয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10122110/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)