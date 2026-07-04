বাড়িকে পরিষ্কার ও শান্ত রাখার প্রচলিত রীতি হল 'হাউস হাশিং', কী করবেন জানুন
ঘর গোছানো বা গুছিয়ে নেওয়া আপনার বাড়িকে জঞ্জালমুক্ত করার আরেকটি উপায় ।
Published : July 4, 2026 at 11:36 AM IST
যখনই ঘরবাড়ি গভীরভাবে পরিষ্কার করার প্রসঙ্গ আসে, আমরা প্রায়শই কীভাবে অগোছালো জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখব তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ি । এটি করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল ‘হাউস-হাশিং’। নাম শুনেই বোঝা যায়, এর মাধ্যমে একটি ঘর থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে কিছুটা স্বস্তির জায়গা তৈরি করা হয় । এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হবে এটি কী, কীভাবে করা হয় এবং এর উপকারিতাগুলো কী কী ?
ঘর শান্ত করা বলতে কী বোঝায় ?
একটি ঘর থেকে কমপক্ষে 24 ঘণ্টার জন্য সমস্ত অতিরিক্ত জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলুন । তারপর, সিদ্ধান্ত নিন কোন জিনিসগুলি ঘরে ফিরিয়ে আনা যাবে এবং কোনগুলি সরানো যাবে । এর মানে এই নয় যে শোবার ঘর থেকে বিছানা বা সব বালিশ সরিয়ে ফেলতে হবে । যদি আপনার চারটি বালিশের প্রয়োজন হয় এবং সাজানোর জন্য আটটি থাকে, তাহলে কিছু সময়ের জন্য সেগুলির মধ্যে থেকে চারটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন ।
এটি আপনাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমে থাকা জিনিসপত্র ছাড়া ঘরটি কেমন লাগে তা অনুভব করার সুযোগ দেয় ।
ঘর পরিষ্কার করা আপনাকে একটি ঘরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সুযোগ দেয় ৷ এমনকি যদি আপনি পুরো ঘরটি গোছাতে না-ও চান । ছোট থেকে শুরু করুন ৷
একবারে পুরো ঘর পরিষ্কার করতে বেশি সময় এবং শক্তি লাগবে । তাই ছোট জায়গা দিয়ে শুরু করুন:
শোবার ঘরের আলমারি বা ড্রয়ার
নাইটস্ট্যান্ড বা কোণার টেবিল
রান্নাঘরের কাউন্টার
প্রবেশপথের টেবিল
সবচেয়ে ভালো উপায়গুলো কী কী ?
প্রথমে, সেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি বেছে নিন যেগুলি আপনি গোছাতে চাইছেন ।
আপনার মনোযোগ দেওয়া উচিত আপনার জীবনে কী প্রয়োজন এবং কী আপনি ছেড়ে দিতে চান তার উপর ।
সেই জায়গাটি এলোমেলো জিনিস দিয়ে ভরিয়ে ফেলার পরিবর্তে, এটিকে আরও কার্যকরী এবং দরকারি করে তোলার দিকে মনোযোগ দিন ।
বাড়ির কোন অংশটি গোছালে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় ?
আপনার বাড়ির প্রতিটি ঘর গোছানোর দরকার নেই । প্রথমে, সবচেয়ে বেশি অগোছালো ঘরটি গোছান । এই ঘরগুলিতে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন দেখা যায়:
বসার ঘর
রান্নাঘর
স্টোর রুম