কড়া রোদে কি ট্যান পড়ে গিয়েছে ? এই কার্যকর ঘরোয়া উপায়গুলি ব্যবহার করে দেখুন

কড়া রোদে কি ট্যান পড়ে গিয়েছে ? এই কার্যকর ঘরোয়া উপায়গুলি ব্যবহার করে দেখুন
গ্রীষ্মকালে তীব্র রোদের কারণে সৃষ্ট সান ট্যান বা রোদে পোড়া দাগ দূর করতে বেশ কিছু ঘরোয়া উপায় কার্যকর ।
Published : September 3, 2026 at 5:10 PM IST
গ্রীষ্মকালে তীব্র রোদ ও অতিবেগুনি রশ্মির (UV rays) কারণে ত্বকে 'সান ট্যান' বা রোদে পোড়া দাগ পড়া একটি সাধারণ সমস্যা । দীর্ঘ সময় রোদে থাকার ফলে ত্বকের উপরের স্তর কালো হয়ে যায় ৷ যার ফলে মুখ ও শরীরের অন্যান্য অংশের ত্বক নিষ্প্রাণ ও অমসৃণ দেখায় । সময়মতো ও সঠিক যত্নের মাধ্যমে সহজেই সান ট্যান দূর করা সম্ভব । কিছু প্রাকৃতিক ঘরোয়া উপায় ত্বককে পুনরুদ্ধার করতে এবং তাকে পরিষ্কার, উজ্জ্বল ও সতেজ করে তুলতে সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সান ট্যান দূর করার কয়েকটি অত্যন্ত সহজ উপায় ।
রোদে পোড়া দাগ (সান ট্যান) কীভাবে দূর করবেন ?
লেবু ও মধু ব্যবহার করুন: লেবুর প্রাকৃতিক ব্লিচিং গুণ রোদে পোড়া দাগ হালকা করে, আর মধু ত্বককে আর্দ্র রাখে । এক চা চামচ লেবুর রস ও এক চা চামচ মধু মিশিয়ে রোদে পোড়া অংশে লাগান । 15-20 মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
টক দই ও বেসনের ফেস প্যাক ব্যবহার করুন: দইয়ের ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বককে এক্সফোলিয়েট করে (মৃত কোষ দূর করে), আর বেসন ত্বক থেকে ময়লা পরিষ্কার করে । দুই চা চামচ টক দইয়ের সঙ্গে এক চা চামচ বেসন মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন এবং তা মুখ বা রোদে পোড়া অংশে লাগান ।
অ্যালোভেরা জেল দিয়ে মাসাজ করুন: অ্যালোভেরা ত্বককে শীতল রাখে এবং রোদে ক্ষতিগ্রস্ত ত্বক সারাতে সাহায্য করে । প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে মুখ, হাত ও পায়ে আলতো করে অ্যালোভেরা জেল মাসাজ করুন ।
টমেটোর রস ব্যবহার করুন: টমেটোতে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন সি থাকে ৷ যা রোদে পোড়া দাগ কমাতে সাহায্য করে । টমেটোর রস বের করে রোদে পোড়া অংশে লাগান এবং 10-15 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন ।
শসা ও গোলাপ জলের মিশ্রণ: শসা ত্বককে শীতল রাখে এবং গোলাপ জল ত্বককে সতেজ করে তোলে । সমপরিমাণ শসার রস ও গোলাপ জল মিশিয়ে একটি তুলোর বলের সাহায্যে রোদে পোড়া অংশে লাগান । এটি ত্বককে আর্দ্র রাখে এবং রোদে পোড়া ভাব ও ট্যান কমায় ।
নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন: রোদে পোড়া দাগ প্রতিরোধ করতে এবং তা পুনরায় হওয়া ঠেকাতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি । ঘর থেকে বের হওয়ার 20 মিনিট আগে এসপিএফ (SPF) 30 বা তার বেশি মাত্রার সানস্ক্রিন লাগান । প্রতি 2-3 ঘণ্টা অন্তর পুনরায় সানস্ক্রিন লাগানোও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যদি আপনি দীর্ঘ সময় রোদে থাকেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)