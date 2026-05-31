গ্রীষ্মকালে গাছে জল দেওয়ার সময় কখনও এই ভুল নয়, জানুন কী করবেন ?

গ্রীষ্মকালে সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে জল সরবরাহ করাকেই গাছপালা সতেজ ও সুস্থ রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হিসেবে গণ্য করা হয় ৷

গ্রীষ্মকালে গাছে জল দেওয়ার নিয়ম (Getty Image)
Published : May 31, 2026 at 8:00 AM IST

কেবল মানুষই যে এই অসহনীয় গরমে বিপর্যস্ত, তা নয়; লু-হাওয়ার মতো তীব্র গরম বাতাস গাছপালার ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে । প্রখর রোদ, গরম বাতাস এবং ক্রমাগত বাড়তে থাকা তাপমাত্রা গাছপালা থেকে দ্রুত আর্দ্রতা শুষে নিচ্ছে। এই সময়ে মানুষ তাদের গাছপালাকে রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। তবে, তাদের সেই প্রচেষ্টা অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত, কেউ কেউ মনে করেন যে গ্রীষ্মকালে গাছপালায় অতিরিক্ত পানি দেওয়া উপকারী হবে; অথচ বাগান পরিচর্যা বিশেষজ্ঞদের মতে, এটিই হতে পারে সবচেয়ে বড় ভুল ।

দুপুরের দিকে জল দেবেন না: অনেকেই দুপুরের প্রখর রোদের তীব্র গরমে তাদের গাছপালায় জল দিয়ে থাকেন । যদিও এটি একটি সাধারণ অভ্যাস বলে মনে হতে পারে ৷ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি গাছপালার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেন, উত্তপ্ত মাটিতে ঠান্ডা জল ঢাললে তা গাছের শিকড়ের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে এবং এর ফলে প্রায়শই গাছপালার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হতে শুরু করে ।

তাছাড়া, দুপুরের দিকে গাছপালায় জল দিলে সেই পানির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সূর্যের তাপে দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে যায় ৷ ফলে গাছপালা তাদের প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা পর্যাপ্ত পরিমাণে শোষণ করতে পারে না ।

গ্রীষ্মকালে গাছপালায় কখন জল দেওয়া উচিত ?

উদ্যানতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের মতে, গাছপালায় জল দেওয়ার সর্বোত্তম সময় হল খুব ভোরে অথবা সন্ধ্যায় । এই সময়ে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকে, যার ফলে মাটি আরও কার্যকরভাবে জল শোষণ করতে পারে ।

অতিরিক্ত জল দেওয়াও ক্ষতিকর হতে পারে

মানুষ মনে করেন, গ্রীষ্মকালে গাছপালা যত বেশি জল পাবে, সেগুলি ততটাই সতেজ ও সুস্থ থাকবে । তবে অতিরিক্ত জল দিলে মাটির ভিতরের বায়ু চলাচলের স্থান বা ফাঁকা জায়গা কমে যায় ৷ যারফলে গাছের শিকড় দুর্বল হয়ে পড়ে । এর পরিণামস্বরূপ, গাছের পাতা হলুদ হয়ে যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে ছত্রাকের সংক্রমণও দেখা দিতে পারে ।

পাতায় জল দেওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন: কড়া রোদের মধ্যে সরাসরি গাছের পাতায় জল দেওয়াকে সাধারণত বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করা হয় না । বহু বিশেষজ্ঞের মতে, সূর্যের আলোয় জলের কণাগুলি ক্ষুদ্র লেন্সের মতো কাজ করে ৷ যার ফলে গাছের পাতা ঝলসে যেতে পারে । তাই সরাসরি মাটির গোড়ায় জল দেওয়াটাই শ্রেয় ৷ যাতে সেই আর্দ্রতা গাছের শিকড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ।

গ্রীষ্মকালে গাছপালাকে কীভাবে রক্ষা করবেন ?

গ্রীষ্মের মাসগুলিতে মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য 'মালচিং' (Mulching) পদ্ধতিকে অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় । মাটির ওপর শুকনো পাতার স্তর, নারকেলের ছোবড়া বা ঘাস ছড়িয়ে দিলে জল খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হতে পারে না । এর ফলে গাছপালা দীর্ঘ সময় ধরে আর্দ্র ও সতেজ থাকে ।

প্রতিটি গাছেরই ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা থাকে: সব গাছেরই যে একই পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়, এমনটা নয় । কিছু গাছ খুব সামান্য জলেই বেশ ভালো জন্মায়, আবার অন্যদের ক্ষেত্রে আর্দ্রতার মাত্রা কিছুটা বেশি হওয়া প্রয়োজন । তাই, গাছের নির্দিষ্ট জাত বা ধরণ অনুযায়ী সেগুলিতে জল দেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।

গ্রীষ্মের মাসগুলিতে, সঠিক সময়ে এবং সঠিক পরিমাণে জল সরবরাহ করাকেই গাছপালা সতেজ ও সুস্থ রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হিসাবে গণ্য করা হয় ।

