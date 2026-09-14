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গণেশ চতুর্থীর পুণ্য তিথি কখন ? ওইসময় করুন এই কাজগুলি টাকা পয়সার অভাব হবে না

গণেশ চতুর্থীর পুণ্য তিথিতে কখন শুরু হচ্ছে পুজোর সেরা শুভ মুহূর্ত ? এইদিন কী করবেন জানুন জ্যোতিষীর মতামত ৷

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গণেশ চতুর্থীর পুণ্য তিথিতে এই কাজগুলি করুন (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 14, 2026 at 12:08 PM IST

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গণেশের পুজোর সবচেয়ে শুভ দিন বলে বিবেচিত হয় গণেশ চতুর্থী । বলা হয়ে থাকে এইদিনে সঠিক নিয়ম মেনে ভক্তি সহকারে পুজো করলে জীবনে বাধা দূর হয়, আসে উন্নতি ও সমৃদ্ধি । গণেশ উৎসব প্রতি বছর গণেশ চতুর্থীর সঙ্গে শুরু হয় । চতুর্থী গণেশের জন্মতিথি হিসাবে পালিত হয় । শাস্ত্র অনুসারে, ভগবান গণেশ সমস্ত ধরণের বাধা দূর করে থাকেন এবং শুভ ফল প্রদানকারী হিসাবে ধরা হয় । এইদিনে গণেশের মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং দশ দিন ধরে তাঁর পুজো করা হয় ।

সনাতন হিন্দু ধর্মে সিদ্ধিদাতা ভগবান শ্রী গণেশের পুজো ও আরাধনার গুরুত্ব অপরিসীম। যেকোনো মাঙ্গলিক কাজের সূচনা বা নতুন শুভ কাজ শুরুর আগে বিঘ্নহর্তা গণপতির আরাধনা করা সনাতন ধর্মের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। ভাদ্রপদ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে অত্যন্ত ধুমধাম ও ভক্তিভরে পালিত হয় শুভ গণেশ চতুর্থী (Ganesh Chaturthi)। জ্যোতিষ শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এই বিশেষ দিনে ভক্তদের ঘরে ঘরে আগমন ঘটে বিঘ্নবিনাশক গণপতির।

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গণেশ চতুর্থী 2026 জ্যোতিষী রাহুল দে (ETV Bharat)

2026 সালের গণেশ চতুর্থীর পুণ্য তিথিতে কখন শুরু হচ্ছে পুজোর সেরা শুভ মুহূর্ত ? কখন করবেন মূর্তি প্রতিষ্ঠা জানুন ৷

আজ গণেশ চতুর্থী 2026-এর সঠিক সময়সূচী ও পুজোর শুভ মুহূর্ত

বৈদিক পঞ্জিকা ও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, গণেশ চতুর্থীর দিন মধ্যাহ্নকাল বা দুপুরবেলাই শ্রী গণেশের পুজো ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেষ্ঠ সময় বলে গণ্য করা হয় । কারণ বিশ্বাস করা হয়, ভাদ্রপদ শুক্ল চতুর্থীর মধ্যাহ্নকালেই ভগবান গণপতির জন্ম হয়েছিল ৷

চতুর্থী তিথি সূচনা: 14 সেপ্টেম্বর 2026 (সোমবার) ভোর 03:12 মিনিটে ।

চতুর্থী তিথি সমাপ্তি: 15 সেপ্টেম্বর 2026 (মঙ্গলবার) রাত 12:08 মিনিটে ।

গণেশ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার জন্য নয়, এর পুজো করলে আর্থিক সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য লাভের জন্যও অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় । বাস্তুশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গণেশ পুজোর দিনে কিছু বিশেষ কাজ করলে জীবনে অফুরান ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তি পাওয়া যায় ৷

জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, কিছু নিয়ম মানলেই জীবনে অনেক পরিবর্তন আসতে পারে ৷ কী কী করবেন ?

ভগবান গনেশের দূর্বা ঘাস খুবই প্রিয় তাই গনপতিকে এই দূর্বা নিবেদন করলে ভালো ফল পাওয়া যায় ও জীবনে সুখ ভরে ওঠে ৷

আর্থিক অবস্থা ভালো করার জন্য কিছু উপায় করলে টাকা পয়সার অভাব দূর হতে পারে ৷ স্নানের পর গনেশকে গুড় ও ঘি দিয়ে ভোগ নিবেদন করলে গনপতি খুশি হয়ে যান ৷ তারপর এটি গোমাতাকে খাওয়ানো প্রয়োজন ৷ এই উপায় করলে অর্থলাভের কামনা পূর্ণ হবে ৷
গণেশ চতুর্থীর দিন গনেশ মূর্তি স্থাপন করা শুভ বলে মনে করা হয় ৷

অনেকেই বিবাহ দাম্পত্য কলহে জর্জরিত ৷ তাই এইদিনে কিছু উপায় করলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি কমে ৷ সংসারেও শান্তি আসে ৷ এরজন্য গনেশজিকে 11টি দূর্বা নিবেদন করলে ভালো ৷

গনেশ চতুর্থীর দিন গনেশকে হলুদ রঙের মিষ্টি নিবেদন করন এতে গনপতি দেব খুশি হন ৷ এটি করলে জীবনে সুখ শান্তি নিয়ে আসে ৷

(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)

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GANESH CHATURTHI 2026

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