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বাজারে কেনা বাদ দিন, বাড়িতে খুব সহজে বানান গণেশ চতুর্থীর স্পেশাল মোদক

আপনার যদি সামান্যতমও সন্দেহ থাকে, তবে জেনে রাখুন বাজার থেকে কেনার চেয়ে বাড়িতে তৈরি সাধারণ মোদক অনেক বেশি সুস্বাদু হতে পারে ৷

LIfestyle Modak
বাড়িতে খুব সহজে বানান গণেশ চতুর্থীর স্পেশাল মোদক (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 11, 2026 at 10:27 AM IST

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গণেশ চতুর্থী এলেই বাজারের বাতাস মিষ্টির সুবাসে ভরে ওঠে । সেখানে দেখা মেলে রুপোর পাত (সিলভার লিফ) দিয়ে সাজানো মোদক, জাফরান ও পেস্তা-যুক্ত মোদক এবং এমনকি চকলেট, ড্রাই ফ্রুটস ও মাওয়া (ঘন করা দুধের কঠিন অংশ) দিয়ে তৈরি নতুন সব ধরনের মোদক । এই চাকচিক্যের মাঝেও একটি প্রশ্ন জাগে: আমরা যে মোদকগুলি কিনছি, সেগুলিতে কি সত্যিই উন্নত মানের উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে ?

উৎসবের মরশুমে খাদ্যে ভেজালের ঝুঁকি বেড়ে যায় ৷ বিশেষ করে মাওয়া ও দুধ দিয়ে তৈরি মিষ্টির ক্ষেত্রে । এফএসএসএআই (FSSAI)-এর মতে, প্রথাগত মিষ্টির ক্ষেত্রে নিম্নমানের কাঁচামাল ও রাসায়নিক রঙের ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সমস্যাগুলি উদ্বেগের বিষয় । জেনে নেওয়া যাক, কোন ধরনের মোদক কেনা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা উচিত ?

প্রথমেই মোদকের রঙের দিকে নজর দিন: একটি খাঁটি ও তাজা মোদকের রঙ তার উপাদানগুলির মতোই হওয়া উচিত । যদি কোনও মোদক অতিরিক্ত চকচকে, অস্বাভাবিক রকমের সুষম বা খুব কড়া রঙের দেখায়, তবে সতর্ক হোন । অপ্রয়োজনীয় ও উজ্জ্বল কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করা হয়েছে—এমন মোদক এড়িয়ে চলাই শ্রেয় ।

সুগন্ধ থেকেও মিলতে পারে ইঙ্গিত: একটি ভালো মানের মোদকে এর উপকরণগুলির যেমন- নারকেল, গুড়, এলাচ বা ঘি স্বাভাবিক সুবাস থাকা উচিত । যদি মোদক থেকে কোনও অদ্ভুত, তীব্র বা বাসি তেলের মতো গন্ধ আসে, তবে তা কেনা থেকে বিরত থাকুন ।

খুব নরম নাকি খুব শক্ত ?

মোদকের গঠন বা টেক্সচার থেকেও এর গুণমান বোঝা যায়। ঐতিহ্যবাহী 'উকাডিচা মোদক' (ভাপে তৈরি মোদক)-এর বাইরের অংশটি নরম ও কিছুটা নমনীয় হয় ৷ অন্যদিকে, এর ভিতরের নারকেল ও গুড়ের পুরটি নরম হলেও তা যেন অতিরিক্ত ভেজা বা কাদাটে না হয় ।

মোদক যদি অস্বাভাবিক রকমের আঠালো মনে হয় বা এর গঠন কৃত্রিম বলে মনে হয়, তবে সতর্ক হোন । তবে, কেবল দেখেই কোনও মিষ্টি ভেজাল কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় ৷ নিশ্চিত হওয়ার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায় হল খাদ্য পরীক্ষা বা ল্যাব টেস্ট ।

তাহলে কোন মোদকটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ?

যদি আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে চান, তবে এই গণেশ চতুর্থীতে বাড়িতেই মোদক তৈরি করুন । ঐতিহ্যবাহী চালের গুঁড়ো, ফ্রেস নারকেল এবং গুড় দিয়ে তৈরি করা হয় । এতে 'খোয়া' বা ঘন দুধের সর (milk solids) ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না, যা এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

বাড়িতে ঐতিহ্যবাহী মোদক তৈরির পদ্ধতি

উপকরণ:

এক কাপ চালের গুঁড়ো, প্রায় দেড় কাপ জল, এক কাপ কোড়ানো তাজা নারকেল, এক কাপ কোড়ানো গুড়, এক চা চামচ এলাচ গুঁড়ো, সামান্য ঘি এবং এক চিমটি নুন । ঐতিহ্যবাহী এই রেসিপিতে চালের গুঁড়োর নরম আবরণের ভিতরে নারকেল ও গুড়ের পুর ভরা থাকে ।

প্রস্তুত প্রণালী:

প্রথমে একটি প্যানে সামান্য ঘি গরম করে কম আঁচে নারকেল ও গুড় রান্না করুন । এতে এলাচ গুঁড়ো যোগ করুন এবং মিশ্রণটি কিছুটা ঘন হতে দিন । এরপর এটি ঠান্ডা হওয়ার জন্য একপাশে রেখে দিন ।

এরপর একটি পাত্রে জল ফুটিয়ে নিন । এতে এক চিমটি নুন ও সামান্য ঘি দিন । জল ফুটতে শুরু করলে চালের গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । পাত্রটি ঢেকে কয়েক মিনিট রান্না করুন । মিশ্রণটি গরম থাকতেই ভালোভাবে মেখে একটি নরম মণ্ড তৈরি করে নিন ।

মণ্ডটি থেকে ছোট ছোট অংশ নিয়ে আঙুলের সাহায্যে কাপের মতো আকৃতি দিন । এর ভিতরে নারকেল ও গুড়ের পুরটি রাখুন । এবার ওপরের অংশটি মুড়ে দিন এবং ধারের দিকে পাপড়ির মতো সূক্ষ্ম নকশা তৈরি করে মুখটি বন্ধ করে দিন । এরপর, এগুলিকে একটি স্টিমারে রেখে প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট ভাপিয়ে নিন ।

গণেশ চতুর্থীর ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল মোদক ৷ এটি ঘরের রান্না, পরিবার এবং ভক্তির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ । তাই এবার দোকান থেকে কেনা মোদকের আকর্ষণের চেয়ে উপকরণের বিশুদ্ধতা ও সতেজতার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিন । যদি আপনার মনে সামান্যতমও দ্বিধা থাকে, তবে জেনে রাখুন ৷ ঘরে তৈরি সাধারণ মোদকও বাজার থেকে কেনা মোদকের চেয়ে অনেক বেশি সুস্বাদু হতে পারে ।

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