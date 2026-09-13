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এই গণেশ চতুর্থীতে বাপ্পাকে নিবেদন করুন চকলেট মোদক, রইল সহজ রেসিপি

এবার গণপতি বাপ্পাকে স্বাগত জানাতে বাড়িতেই তৈরি করুন জিভে জল আনা চকলেটি মোদক ।

ganesh-chaturthi-2026 Modak Recipe
চকলেট মোদক রেসিপি (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 13, 2026 at 9:01 AM IST

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প্রতি বছর গণেশ চতুর্থীতে গণপতি বাপ্পাকে খুশি করতে আপনারা হয়তো সাধারণ ও ঐতিহ্যবাহী মোদক তৈরি করেন, তবে এবার সেই চিরাচরিত স্বাদে নতুনত্ব আনতে তৈরি করে ফেলুন চকলেট মোদক । নিশ্চিত থাকুন, ছোট থেকে বড় সবারই খুব পছন্দ হবে এই চকলেট মোদক ।

চকলেট মোদক তৈরির রেসিপি

বাড়িতে চকলেট মোদক তৈরি করতে সাধারণ বা প্রচলিত পদ্ধতিটিই অনুসরণ করতে হবে ৷ শুধু তাতে যোগ করতে হবে চকলেটের নতুন স্বাদ । নীচে রেসিপিটি দেওয়া হল:

উপকরণ

2 কাপ ডার্ক বা মিল্ক চকলেট

হাফ কাপ কনডেন্সড মিল্ক

1 কাপ শুকনো নারকেল কোরা (ডেসিকেটেড কোকোনাট)

3-4টি কাঠবাদাম কুচি

3-4টি কাজু বাদাম কুচি

2-3টি পেস্তা বাদাম কুচি

1-2 চা চামচ এলাচ গুঁড়ো

1 চা চামচ ঘি

স্বাদমতো চিনি বা চিনির গুঁড়ো (ঐচ্ছিক)

প্রণালী

চকলেট মোদক তৈরির জন্য, প্রথমে গ্যাসে একটি নন-স্টিক প্যান বসিয়ে গরম করে নিন ।

এই ধাপে, 1 কাপ শুকনো নারকেল কোরা (desiccated coconut) নিয়ে কম আঁচে অন্তত 2-3 মিনিট ধরে ভেজে নিন ।

নারকেল ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে, এটি একটি আলাদা পাত্রে তুলে রাখুন ।

এরপর, 'ডাবল বয়লার' পদ্ধতি ব্যবহার করে চকলেট গলিয়ে নিন । একটি পাত্রে কিছুটা জল নিয়ে তার ওপর একটি স্টিলের বাটি বসান এবং বাটির মধ্যে চকলেট দিন । চকলেটটিকে ধীরে ধীরে গলতে দিন । বিকল্প হিসাবে, চকলেট গলানোর জন্য আপনি ওভেনও ব্যবহার করতে পারেন । চকলেট গলতে শুরু করলে এতে কনডেন্সড মিল্ক যোগ করুন । সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন ।

মোদকের মিশ্রণটি তৈরির জন্য, গলানো চকলেটের সঙ্গে ভাজা নারকেল এবং কুচি করা 3-4টি কাঠবাদাম, 3-4টি কাজু বাদাম ও 2-3টি পেস্তা বাদাম মিশিয়ে নিন । এরপর মিশ্রণটিতে হাফ চা চামচ এলাচ গুঁড়ো যোগ করুন এবং একটি স্প্যাচুলার সাহায্যে সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । যদি আরও একটু মিষ্টি স্বাদ পছন্দ করেন, তবে এতে চিনি বা চিনির গুঁড়োও যোগ করতে পারেন ।

মোদকের মিশ্রণটি যেন মন্ডের মতো ঘন অবস্থায় থাকে, তা নিশ্চিত করুন । এই ধাপে, মোদকের ছাঁচগুলো নিন এবং সেগুলোর ভিতরের অংশে সামান্য ঘি মাখিয়ে নিন । মিশ্রণ থেকে অল্প পরিমাণ (একটি মোদকের জন্য যতটুকু প্রয়োজন) নিয়ে ছাঁচের ভিতর শক্ত করে চেপে বসান যাতে ছাঁচটি ভালোভাবে পূর্ণ হয় । এভাবেই সবকটি মোদক তৈরি করে নিন ৷ ছাঁচ থেকে একটি একটি করে মোদক বের করে একটি প্লেটে সাজিয়ে রাখুন । আপনার গণেশ চতুর্থী স্পেশাল চকলেট মোদক এখন প্রস্তুত ।

  1. বাজারে কেনা বাদ দিন, বাড়িতে খুব সহজে বানান গণেশ চতুর্থীর স্পেশাল মোদক
  2. বাড়িতে গণেশের মূর্তি আনার আগে বাস্তুশাস্ত্রের এই পরামর্শগুলি মেনে চলুন
  3. মাত্র 5 মিনিটে বেঁচে যাওয়া পাউরুটি দিয়ে সুস্বাদু উপমা তৈরি করুন, দেখুন রেসিপি

TAGGED:

CHOCOLATE MODAK
GANESH CHATURTHI 2026
চকলেট মোদক
RECIPE TIPS
CHOCOLATE MODAK EASY RECIPE

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