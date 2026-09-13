এই গণেশ চতুর্থীতে বাপ্পাকে নিবেদন করুন চকলেট মোদক, রইল সহজ রেসিপি
এবার গণপতি বাপ্পাকে স্বাগত জানাতে বাড়িতেই তৈরি করুন জিভে জল আনা চকলেটি মোদক ।
Published : September 13, 2026 at 9:01 AM IST
প্রতি বছর গণেশ চতুর্থীতে গণপতি বাপ্পাকে খুশি করতে আপনারা হয়তো সাধারণ ও ঐতিহ্যবাহী মোদক তৈরি করেন, তবে এবার সেই চিরাচরিত স্বাদে নতুনত্ব আনতে তৈরি করে ফেলুন চকলেট মোদক । নিশ্চিত থাকুন, ছোট থেকে বড় সবারই খুব পছন্দ হবে এই চকলেট মোদক ।
চকলেট মোদক তৈরির রেসিপি
বাড়িতে চকলেট মোদক তৈরি করতে সাধারণ বা প্রচলিত পদ্ধতিটিই অনুসরণ করতে হবে ৷ শুধু তাতে যোগ করতে হবে চকলেটের নতুন স্বাদ । নীচে রেসিপিটি দেওয়া হল:
উপকরণ
2 কাপ ডার্ক বা মিল্ক চকলেট
হাফ কাপ কনডেন্সড মিল্ক
1 কাপ শুকনো নারকেল কোরা (ডেসিকেটেড কোকোনাট)
3-4টি কাঠবাদাম কুচি
3-4টি কাজু বাদাম কুচি
2-3টি পেস্তা বাদাম কুচি
1-2 চা চামচ এলাচ গুঁড়ো
1 চা চামচ ঘি
স্বাদমতো চিনি বা চিনির গুঁড়ো (ঐচ্ছিক)
প্রণালী
চকলেট মোদক তৈরির জন্য, প্রথমে গ্যাসে একটি নন-স্টিক প্যান বসিয়ে গরম করে নিন ।
এই ধাপে, 1 কাপ শুকনো নারকেল কোরা (desiccated coconut) নিয়ে কম আঁচে অন্তত 2-3 মিনিট ধরে ভেজে নিন ।
নারকেল ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে, এটি একটি আলাদা পাত্রে তুলে রাখুন ।
এরপর, 'ডাবল বয়লার' পদ্ধতি ব্যবহার করে চকলেট গলিয়ে নিন । একটি পাত্রে কিছুটা জল নিয়ে তার ওপর একটি স্টিলের বাটি বসান এবং বাটির মধ্যে চকলেট দিন । চকলেটটিকে ধীরে ধীরে গলতে দিন । বিকল্প হিসাবে, চকলেট গলানোর জন্য আপনি ওভেনও ব্যবহার করতে পারেন । চকলেট গলতে শুরু করলে এতে কনডেন্সড মিল্ক যোগ করুন । সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন ।
মোদকের মিশ্রণটি তৈরির জন্য, গলানো চকলেটের সঙ্গে ভাজা নারকেল এবং কুচি করা 3-4টি কাঠবাদাম, 3-4টি কাজু বাদাম ও 2-3টি পেস্তা বাদাম মিশিয়ে নিন । এরপর মিশ্রণটিতে হাফ চা চামচ এলাচ গুঁড়ো যোগ করুন এবং একটি স্প্যাচুলার সাহায্যে সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । যদি আরও একটু মিষ্টি স্বাদ পছন্দ করেন, তবে এতে চিনি বা চিনির গুঁড়োও যোগ করতে পারেন ।
মোদকের মিশ্রণটি যেন মন্ডের মতো ঘন অবস্থায় থাকে, তা নিশ্চিত করুন । এই ধাপে, মোদকের ছাঁচগুলো নিন এবং সেগুলোর ভিতরের অংশে সামান্য ঘি মাখিয়ে নিন । মিশ্রণ থেকে অল্প পরিমাণ (একটি মোদকের জন্য যতটুকু প্রয়োজন) নিয়ে ছাঁচের ভিতর শক্ত করে চেপে বসান যাতে ছাঁচটি ভালোভাবে পূর্ণ হয় । এভাবেই সবকটি মোদক তৈরি করে নিন ৷ ছাঁচ থেকে একটি একটি করে মোদক বের করে একটি প্লেটে সাজিয়ে রাখুন । আপনার গণেশ চতুর্থী স্পেশাল চকলেট মোদক এখন প্রস্তুত ।