বাড়িতে গণেশের মূর্তি আনার আগে বাস্তুশাস্ত্রের এই পরামর্শগুলি মেনে চলুন

বাড়িতে গণেশের মূর্তি আনার আগে বাস্তুশাস্ত্রের এই পরামর্শগুলি মেনে চলুন
ভগবান গণেশের এই বর্ণনাটি হিন্দুধর্মে তাঁর মহিমা ও সর্বোচ্চ অবস্থানকে চমৎকারভাবে তুলে ধরে ৷ মূর্তি আনার আগে কী করবেন জানুন বিস্তারিত ৷
Published : September 8, 2026 at 9:37 AM IST
ভগবান গণেশ 'বিঘ্নহর্তা' (বাধা দূরকারী) এবং জ্ঞানের দেবতা হিসাবে পূজিত হন ৷ যেকোনও শুভ কাজ শুরুর আগেই তাঁর পূজা করা হয় । হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ভগবান গণেশ 'প্রথম পূজ্য' হিসাবে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন ৷ অর্থাৎ যেকোনও নতুন বা শুভ উদ্যোগ শুরুর আগে তাঁর পূজা করা আবশ্যিক বলে মনে করা হয় । গণেশ চতুর্থী ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিচয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা মানুষকে ভক্তি ও আনন্দের আবহে একত্রিত করে । প্রতি বছর মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও তামিলনাড়ু-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অত্যন্ত ধুমধাম ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই উৎসব পালন করা হয় ।
গণেশ চতুর্থী 2026: তারিখ ও সময়
'পঞ্জিকা' অনুযায়ী, ভগবান গণেশকে ঘরে বরণ করে নেওয়ার সবচেয়ে শুভ সময়টি শুরু হবে 14 সেপ্টেম্বর সকাল 7.06 মিনিটে এবং শেষ হবে 15 সেপ্টেম্বর সকাল 7.44 মিনিটে । দশ দিনব্যাপী গণপতি উৎসবের পর, 2026 সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে ।
কীভাবে ভগবান গণেশকে ঘরে আমন্ত্রণ জানাবেন ?
ঘরে ভগবান গণেশের মূর্তি স্থাপন করা এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ৷ এই কাজটিকে মূলত দেবতার কাছে নিজের ঘরে আসার আমন্ত্রণ হিসেবেই গণ্য করা হয় । এই শুভ রীতির সঙ্গে কিছু নিয়ম ও সতর্কতা জড়িত রয়েছে ৷
সঠিক রঙের মূর্তি নির্বাচন: বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘরের জন্য ভগবান গণেশের সাদা রঙের মূর্তি সবচেয়ে উপযুক্ত । সাদা রঙ শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীক, যা সমৃদ্ধি ও প্রশান্তি বয়ে আনতে সাহায্য করে । হলুদ এবং লাল (বিশেষ করে গাঢ় লাল) রঙের মূর্তিও অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় । বিভিন্ন রঙের মূর্তির নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে এবং সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন সুফল প্রদান করে ।
ভঙ্গিমা বা আসনের দিকে খেয়াল রাখুন: বাস্তু বিশেষজ্ঞরা বসে থাকা অবস্থায় বা 'ললিতাসন' ভঙ্গিমার মূর্তি কেনার পরামর্শ দেন । এই ভঙ্গি স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তির অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং ঘরের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে । বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, এই ধরনের মূর্তি ঘরে ইতিবাচক শক্তি, সুখ ও শান্তি আকর্ষণের জন্য আদর্শ বলে বিবেচিত হয় ।
আদর্শগতভাবে, ভগবান গণেশের শুঁড়টি বাম দিকে বাঁকানো থাকা উচিত । এটি সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক এবং অত্যন্ত শুভ ও কল্যাণকর বলে মনে করা হয় । এটি গৃহে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে । পারিবারিক জীবনের জন্য এই ধরনের মূর্তি পূজা করাকে সর্বোত্তম বলে মনে করা হয় ।
ভগবান গণেশের মূর্তি কোথায় স্থাপন করা উচিত ?
বাস্তু বিশেষজ্ঞরা বাড়ির পশ্চিম, উত্তর বা উত্তর-পূর্ব কোণে মূর্তিটি স্থাপন করার পরামর্শ দেন । যেহেতু ভগবান শিব (হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা) বাড়ির উত্তর দিকে অবস্থান করেন, তাই ভগবান গণেশের মূর্তিও সেই একই দিকে মুখ করে রাখা উচিত ।
ভগবান গণেশের মূর্তি এই স্থানগুলিতে রাখবেন না:
বাথরুম, গ্যারেজ, শোবার ঘর, কাপড় ধোয়ার জায়গা বা সিঁড়ির নিচে ভগবান গণেশের মূর্তি স্থাপন করা উচিত নয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ )