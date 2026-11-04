খাদ্যতালিকায় আনুন সামান্য বদল, শীতের দিনেও পান উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ত্বক

খাদ্যতালিকায় আনুন সামান্য বদল, শীতের দিনেও পান উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ত্বক
Fruits For Glowing Skin: শীতকালে ত্বকের উজ্জ্বলতা ও দ্যুতি বজায় রাখতে আপনার খাদ্যতালিকায় পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি ৷
Published : November 4, 2026 at 3:39 PM IST
শীতল বাতাস, সূর্যের আলোর অভাব এবং শরীরে জলের ঘাটতি এসবই আমাদের ত্বকের উপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ৷ যারফলে ত্বক শুষ্ক, নিষ্প্রভ ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে । এমন পরিস্থিতিতে কেবল ক্রিম বা লোশনের মতো বাহ্যিক প্রসাধনীর উপর নির্ভর করাই যথেষ্ট নয়, বরং ভিতর থেকে ত্বককে যথাযথ পুষ্টি জোগানোও সমান জরুরি ।
শীতকালেও যদি ত্বককে সজীব, উজ্জ্বল এবং প্রাকৃতিকভাবে দীপ্তিময় রাখতে চান, তবে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিগুণে ভরপুর ফল অন্তর্ভুক্ত করুন । ফল থেকে শরীর প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায়, যা ত্বক মেরামত করতে, আর্দ্রতা বজায় রাখতে এবং বয়সের ছাপ রোধ করতে সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু ফলের কথা যা শীতজুড়ে ত্বকের সৌন্দর্য বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকর ।
আপেল: আপেলে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি থাকে । এগুলি শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করতে (ডিটক্সিফাই করতে) সাহায্য করে ৷ যার ফলে ত্বক পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । আপেল ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে এবং শুষ্কতা কমাতে সাহায্য করে । প্রতিদিন একটি করে আপেল খেলে হজমশক্তি উন্নত হয়, যা ব্রণ ও দাগের মতো সমস্যা কমাতে সহায়তা করে । শীতকালে আপেল খেলে ত্বক সতেজ ও সুস্থ থাকে ।
কলা: কলায় প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, ভিটামিন বি6 এবং প্রাকৃতিক শর্করা থাকে, যা ত্বককে ভিতর থেকে পুষ্টি জোগায় । এগুলি ত্বককে আর্দ্র রাখতে এবং শুষ্কতা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । এছাড়া কলা শরীরে শক্তি জোগায়, যা ক্লান্তি ও নিস্তেজ ভাব দূর করতে সহায়তা করে । প্রতিদিন একটি করে কলা খেলে ত্বক নরম, মসৃণ ও উজ্জ্বল থাকে ।
সাইট্রাস বা লেবুজাতীয় ফল (কমলা, মুসম্বি, লেবু): সাইট্রাস জাতীয় ফল ভিটামিন সি-এর চমৎকার উৎস । এগুলি কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে, যা ত্বককে টানটান ও তরুণ রাখতে সাহায্য করে । এসব ফলে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বককে ফ্রি র্যাডিক্যালের হাত থেকে রক্ষা করে এবং ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে তোলে । প্রতিদিন একটি কমলা বা মুসাম্বি খেলে ত্বক পরিষ্কার ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ।
ডালিম: ডালিমকে ত্বকের জন্য একটি 'সুপারফুড' হিসেবে গণ্য করা হয় । এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ত্বকের কোষ মেরামত করে এবং বার্ধক্যের ছাপ কমাতে সাহায্য করে । ডালিম রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে, যার ফলে মুখে একটি স্বাস্থ্যকর ও গোলাপি আভা ফুটে ওঠে । নিয়মিত ডালিম খেলে ত্বকের দাগ ও ব্রণের মতো সমস্যাগুলোও কমে আসতে পারে ।
পেঁপে: পেঁপেতে ভিটামিন এ ও সি-এর পাশাপাশি বিভিন্ন এনজাইম থাকে । এটি মৃত কোষ দূর করে নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে, ফলে ত্বক নরম, পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শীতকালে পেঁপে খেলে তা ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় এবং শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে ।
শীতকালেও যদি আপনি আপনার ত্বককে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত রাখতে চান, তবে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এই ফলগুলো অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন । পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন, সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন এবং পর্যাপ্ত ঘুমান । ত্বক যখন ভিতর থেকে সঠিক পুষ্টি পায়, তখন তা প্রাকৃতিকভাবেই স্বাস্থ্যকর, নরম ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7231294/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9793233/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12653787/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)