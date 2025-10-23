রান্নাঘরের এই সাধারণ ভুল করবেন না, কিছু জিনিস একসঙ্গে রাখলে নষ্ট হতে পারে
রান্নাঘরে কিছু ফল এবং সবজি একসঙ্গে সংরক্ষণ করলে তা দ্রুত নষ্ট হতে পারে ।
October 23, 2025
আমরা প্রায়ই রান্নাঘরে ফল ও সবজি একসঙ্গে রাখার ভুল করি, এই ভেবে যে এতে জায়গা বাঁচবে অথবা সতেজতা বজায় থাকবে । তবে কিছু ফল ও সবজি একসাথে সংরক্ষণ করলে কেবল স্বাদ এবং পুষ্টির ক্ষতিই হয় না, বরং আপনার স্বাস্থ্য এবং বাজেটের উপরও প্রভাব পড়তে পারে ।
রোজ বাজারে যাওয়ার সময় হয় না । তাই প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি জিনিস কিনে ফ্রিজে ভরে রাখেন । অনেকেই মনে করেন খাবার ভালো রাখতে তা ফ্রিজে রেখে দেওয়াই বোধ হয় একমাত্র পন্থা । কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, সব খাবারের জন্য এই নিয়ম খাটে না । এছাড়াও কিছু জিনিস একসঙ্গে রাখা একদম উচিত নয় ৷ কিছু ক্ষেত্রে খাবারের গুণগত মানও নষ্ট হয়ে যায় ।
আসলে কিছু ফল ইথিলিন গ্যাস নিঃসরণ করে, যা আশেপাশের শাকসবজি এবং ফলের পাকা বা পচন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কোন কোন ফল এবং সবজি একসঙ্গে ফ্রিজে রাখা উচিত নয় ?
কোন ফল এবং সবজি একসঙ্গে সংরক্ষণ করা উচিত নয় ?
আপেল এবং সবুজ শাকসবজি: আপেল প্রাকৃতিকভাবে ইথিলিন উৎপাদনকারী ফল । বাঁধাকপি, পালং শাক বা ব্রকলির মতো সবুজ শাকসবজির সাথে সংরক্ষণ করলে, এগুলি দ্রুত হলুদ হয়ে যেতে পারে এবং তাদের স্বাদ পরিবর্তিত হতে পারে । এরফলে পুষ্টির ঘাটতি হতে পারে ।
কলা এবং অন্যান্য ইথিলিন-সংবেদনশীল ফল: কলা থেকেও প্রচুর পরিমাণে ইথিলিন নিঃসরণ হয় । যদি আপনি আম, পেঁপে, স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, রাস্পবেরি, আঙ্গুর বা নাশপাতির সঙ্গে কলা সংরক্ষণ করেন, তাহলে এই ফলগুলি খুব দ্রুত পাকতে এবং পচে যেতে পারে । অতএব, এই ফলগুলি আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা বুদ্ধিমানের কাজ ।
আলু এবং পেঁয়াজ: এটি একটি সাধারণ ভুল যা প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ঘটে । মানুষ আলু এবং পেঁয়াজ একসঙ্গে ব্যাগ বা ঝুড়িতে সংরক্ষণ করে । তবে, পেঁয়াজ থেকে নির্গত আর্দ্রতা এবং গ্যাসের কারণে আলু অঙ্কুরিত হতে পারে এবং দ্রুত পচে যেতে পারে ।
টমেটো এবং শসা: টমেটোও ইথিলিন নিঃসরণ করে ৷ অন্যদিকে শসা গ্যাসের প্রতি সংবেদনশীল । একসঙ্গে সংরক্ষণ করলে, শসা দ্রুত নরম এবং জলীয় হয়ে যায়, যা তাদের স্বাদ নষ্ট করতে পারে ।
তরমুজ এবং কাটা ফল: যদি কাটা তরমুজ আঙুর, স্ট্রবেরি বা অন্যান্য কাটা ফলের সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয় তাহলে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে । কাটা ফল আলাদাভাবে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা ভালো ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)