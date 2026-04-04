বয়স যতই বাড়ুক, এই পাঁচটি খাবার নিয়মিত খেলে ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়বে না

বয়স যতই বাড়ুক, এই পাঁচটি খাবার নিয়মিত খেলে ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়বে না
কোলাজেন আমাদের শরীরের একটি অপরিহার্য উপাদান, যা আমাদের ত্বকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য দায়ী ।
Published : April 4, 2026 at 1:07 PM IST
প্রত্যেকেই চায় তাঁদের ত্বক দীর্ঘকাল ধরে তারুণ্যদীপ্ত, উজ্জ্বল এবং টানটান থাকুক । কিন্তু আপনি কি জানেন 25 বছর বয়সের পর শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন'কোলাজেন' ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে ? এই কোলাজেনই আমাদের ত্বককে দৃঢ়তা, স্থিতিস্থাপকতা এবং উজ্জ্বলতা প্রদান করে । কোলাজেনের ঘাটতির ফলেই ত্বকে বলিরেখা, সূক্ষ্ম রেখা এবং শিথিলতার ছাপ ফুটে ওঠে । তবে ভালো বিষয় হল, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার মাধ্যমে আপনি এই প্রক্রিয়াটিকে ধীর করতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন 'সুপারফুড' সম্পর্কে, যা প্রাকৃতিকভাবেই আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম ।
লেবুজাতীয় ফল: কমলা, লেবু এবং বাতাবি লেবুর মতো লেবুজাতীয় ফলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘সি’ থাকে । কোলাজেন সংশ্লেষণে এই ভিটামিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । তাছাড়া, এই ফলগুলো অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর থাকে ৷ যা ত্বককে ‘ফ্রি র্যাডিকেল’-এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে এবং ত্বকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করে ।
সবুজ শাকসবজি: পালং শাক, কেল (Kale) এবং মেথি শাকের মতো সবুজ শাকসবজি হল পুষ্টি উপাদানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার । এগুলিতে ভিটামিন ‘কে’, আয়রন এবং ফোলেট থাকে, যা ত্বকের কোষগুলিকে পুষ্টি জোগায় এবং কোলাজেন উৎপাদন বৃদ্ধি করে । নিয়মিত এই শাকসবজি গ্রহণ করলে ত্বকে এক ধরণের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে ।
বেরি জাতীয় ফল: ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি এবং রাস্পবেরির মতো ফলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । এগুলি ত্বককে বার্ধক্যের প্রভাব থেকে রক্ষা করে এবং কোলাজেন ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয় । নিয়মিত এই ফলগুলো গ্রহণ করলে ত্বক সতেজ ও তারুণ্যদীপ্ত থাকে ।
বাদাম ও বীজ: আখরোট, কাঠবাদাম, চিয়া বীজ এবং ফ্ল্যাক্স সিডে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে । এগুল ভিতর থেকে ত্বককে আর্দ্র রাখে এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে । তাছাড়া, এগুলি ত্বককে শুষ্কতা ও ক্ষতির হাত থেকেও রক্ষা করে ।
টমেটো: টমেটো কেবল খাবারের স্বাদ ও রং-ই বাড়ায় না; এটি আপনার ত্বকের বর্ণ বা উজ্জ্বলতা উন্নত করতেও কাজ করে । এতে রয়েছে ভিটামিন সি এবং লাইকোপেন যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট । এই উপাদানগুলি ত্বককে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)