চুল নিয়ে নাজেহাল ? খাদ্যাভ্য়াসে লুকিয়ে আছে আসল রহস্য

চুল নিয়ে নাজেহাল ? খাদ্যাভ্য়াসে লুকিয়ে আছে আসল রহস্য
আপনার চুল কি দ্রুত পড়ে যাচ্ছে ? আপনার খাদ্যাভ্যাসই এর জন্য দায়ী হতে পারে । আমাদের খাদ্যাভ্যাসও চুলের উপর প্রভাব ফেলে ।
Published : January 7, 2026 at 1:23 PM IST
আজকের ব্যস্ত জীবনযাত্রা, দূষণ এবং খারাপ খাদ্যাভ্যাসের কারণে চুল পড়া একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । আমরা প্রায়শই দামি শ্যাম্পু, তেল এবং চুলের চিকিৎসার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করি, কিন্তু আমাদের খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিতে ভুলে যাই ।
আপনার চুল পড়ার আসল কারণ খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেই থাকতে পারে । আসলে, আমরা যা খাই তা সরাসরি আমাদের চুলের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে । অতএব, যদি আপনিও চুল পড়া নিয়ে চিন্তিত হন, তাহলে আপনার রান্নাঘর থেকে কিছু জিনিস অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা উচিত । জেনে নেওয়া যাক এই খাবারগুলি সম্পর্কে যা আপনার চুলের জন্য হুমকিস্বরূপ প্রমাণিত হতে পারে ।
চিনি: চিনি কেবল ওজন বৃদ্ধিতেই অবদান রাখে না, এটি চুল পড়ার একটি প্রধান কারণও বটে । যখন আপনি অতিরিক্ত চিনি খান, তখন শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় । ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই অ্যান্ড্রোজেন হরমোনকে সক্রিয় করে । এই হরমোন চুলের ফলিকল সঙ্কুচিত করে, যারফলে চুল পাতলা হয় এবং চুল পড়ে । অধিকন্তু, চিনি মাথার ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি করে, চুলের গোড়া দুর্বল করে ।
উচ্চ গ্লাইসেমিক সমৃদ্ধ খাবার: পিৎজা, পাস্তা, সাদা রুটি এবং পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেটের মতো পরিশোধিত ময়দা দিয়ে তৈরি খাবারগুলি শরীরে দ্রুত চিনির মাত্রা বৃদ্ধি করে । এই খাবারগুলি হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে । যাঁরা তাঁদের খাদ্যতালিকায় প্রচুর পরিমাণে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করেন তাদের অকাল চুল পড়া এবং টাক পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে । এগুলিকে পুরো শস্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করা একটি ভালো বিকল্প ।
ডায়েট সোডা এবং কৃত্রিম মিষ্টি: অনেকে ওজন কমানোর জন্য নিয়মিত চিনির পরিবর্তে 'ডায়েট সোডা' বা 'চিনিমুক্ত' বিকল্পগুলি বেছে নেন । এগুলিতে কৃত্রিম মিষ্টি থাকে, যা চুলের ফলিকলগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং মাথার ত্বকের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে । অত্যধিক সোডা বা কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করলে আপনার চুলের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং গোড়া থেকে দুর্বল হয়ে যেতে পারে ।
অ্যালকোহল এবং ক্যাফেইন: অ্যালকোহল শরীরকে জলশূন্য করে । জলশূন্যতার কারণে চুল শুষ্ক, ভঙ্গুর এবং ভেঙে যেতে পারে । তদুপরি, অ্যালকোহল শরীরে জিঙ্কের মাত্রা হ্রাস করে । জিঙ্ক চুলের বৃদ্ধির জন্য একটি অপরিহার্য খনিজ । একইভাবে, অতিরিক্ত চা বা কফি পান করলে শরীরের পুষ্টির শোষণও ব্যাহত হতে পারে ৷
এর পরিবর্তে কী খাবেন ?
শুধুমাত্র এই খাবারগুলি বাদ দিলেই চলবে না; আপনার খাদ্যতালিকায় কিছু স্বাস্থ্যকর খাবারও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:
প্রোটিন: ডিম, মুসুর ডাল এবং পনির ।
আয়রন: পালং শাক, মেথি এবং বেদানা ।
ওমেগা-3: আখরোট এবং ফ্ল্যাক্স সিড ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
