এখন বাড়িতেই উপভোগ করুন বিখ্যাত 'রাম লাড্ডু'-র স্বাদ ! জানুন সহজ রেসিপি

এখন বাড়িতেই উপভোগ করুন বিখ্যাত 'রাম লাড্ডু'-র স্বাদ ! জানুন সহজ রেসিপি
দিল্লির রাস্তায় পা রাখলেই গরম-গরম ‘রাম লাড্ডু’র সুবাস আপনার নাকে আসবেই ৷ জানুন বানানোর সহজ পদ্ধতি ৷
Published : August 13, 2026 at 4:54 PM IST
বর্ষাকালে গরম গরম পকোড়া খাওয়ার আনন্দই আলাদা, আর ‘রাম লাড্ডু’ সেই অভিজ্ঞতাকে আরও উপভোগ্য করে তোলে । বাইরেটা মুচমুচে আর ভেতরটা নরম এমন রাম লাড্ডুর স্বাদ সত্যিই চমৎকার ৷ তবে এই সময়ে বাইরে খাবার খেলে ফুড পয়জনিংয়ের মতো সমস্যার ঝুঁকি থাকে । তাই বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর রাম লাড্ডু তৈরি করে নিলে কেমন হয় ?
রাম লাড্ডু রেসিপি
মুগ ডাল এবং ছোলার ডাল ব্যবহার করে বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর রাম লাড্ডু তৈরি করা যায় । নীচে এর রেসিপি দেওয়া হল:
উপকরণ
1 কাপ ছোলার ডাল
1 কাপ মুগ ডাল
এক চিমটি হিং
1 চা চামচ জিরে
এক চিমটি বেকিং সোডা
1 ইঞ্চি আদার টুকরো
2 টি কাঁচা লঙ্কা
3-4 কাপ তেল
স্বাদমতো নুন
চাট-এর জন্য উপকরণ
2 টেবিল চামচ মিহি করে কুচনো ধনেপাতা
হাফ কাপ সবুজ চাটনি
হাফ কাপ তেঁতুলের চাটনি
এক চিমটি আমচুর পাউডার ও চাট মশলা
স্বাদমতো নুন
প্রস্তুত প্রণালী
রাম লাড্ডু তৈরির জন্য, প্রথমে একটি বড় পাত্রে 1 কাপ ছোলার ডাল এবং 1 কাপ মুগ ডাল অন্তত 4 ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন ।
4 ঘণ্টা পর, ডাল থেকে জল ঝরিয়ে আলাদা করে রাখুন ।
এবার, মিক্সারে ডালগুলির সঙ্গে 1 ইঞ্চি আদার টুকরো এবং 2টি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালো করে বেটে নিন ।
মিশ্রণটি মসৃণ করতে প্রয়োজনে সামান্য জল যোগ করতে পারেন ।
রাম লাড্ডুর ব্যাটার বা মিশ্রণটি তৈরি; এটি একটি পাত্রে ঢেলে আলাদা করে রাখুন ।
এবার এতে জিরে, হিং, বেকিং সোডা এবং স্বাদমতো নুন যোগ করুন ।
ব্যাটারটি ভালো করে মেশান ৷ মেশানোর ফলে এতে ফেনা উঠতে শুরু করবে ।
চুলায় একটি কড়াই বসান, তেল দিন এবং মাঝারি আঁচে গরম করুন ।
এবার তেলের মধ্যে অল্প অল্প করে ব্যাটার বা মিশ্রণটি ছোট ছোট বলের আকারে ছাড়তে শুরু করুন ।
লাড্ডুগুলো সোনালি-বাদামী রঙ না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন ।
আপনার বাড়িতে তৈরি রাম লাড্ডু প্রায় প্রস্তুত ৷ এগুলি তুলে একটি আলাদা প্লেটে রাখুন ।
পরিবেশনের জন্য, একটি ছোট প্লেটে 4-5টি রাম লাড্ডু নিন ।
এর উপর 1-2 চামচ সবুজ চাটনি, 2 চামচ তেঁতুলের চাটনি এবং ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন ।
সবশেষে, ওপর থেকে চাট মশলা, আমচুর পাউডার এবং বিট নুন (বা কালো নুন) ছড়িয়ে দিন ।
বিকেলের জলখাবার হিসাবে পরিবেশন করুন ।