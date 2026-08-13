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এখন বাড়িতেই উপভোগ করুন বিখ্যাত 'রাম লাড্ডু'-র স্বাদ ! জানুন সহজ রেসিপি

দিল্লির রাস্তায় পা রাখলেই গরম-গরম ‘রাম লাড্ডু’র সুবাস আপনার নাকে আসবেই ৷ জানুন বানানোর সহজ পদ্ধতি ৷

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এখন বাড়িতেই উপভোগ করুন বিখ্যাত 'রাম লাড্ডু'-র স্বাদ (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 13, 2026 at 4:54 PM IST

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বর্ষাকালে গরম গরম পকোড়া খাওয়ার আনন্দই আলাদা, আর ‘রাম লাড্ডু’ সেই অভিজ্ঞতাকে আরও উপভোগ্য করে তোলে । বাইরেটা মুচমুচে আর ভেতরটা নরম এমন রাম লাড্ডুর স্বাদ সত্যিই চমৎকার ৷ তবে এই সময়ে বাইরে খাবার খেলে ফুড পয়জনিংয়ের মতো সমস্যার ঝুঁকি থাকে । তাই বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর রাম লাড্ডু তৈরি করে নিলে কেমন হয় ?

রাম লাড্ডু রেসিপি

মুগ ডাল এবং ছোলার ডাল ব্যবহার করে বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর রাম লাড্ডু তৈরি করা যায় । নীচে এর রেসিপি দেওয়া হল:

উপকরণ

1 কাপ ছোলার ডাল

1 কাপ মুগ ডাল

এক চিমটি হিং

1 চা চামচ জিরে

এক চিমটি বেকিং সোডা

1 ইঞ্চি আদার টুকরো

2 টি কাঁচা লঙ্কা

3-4 কাপ তেল

স্বাদমতো নুন

চাট-এর জন্য উপকরণ

2 টেবিল চামচ মিহি করে কুচনো ধনেপাতা

হাফ কাপ সবুজ চাটনি

হাফ কাপ তেঁতুলের চাটনি

এক চিমটি আমচুর পাউডার ও চাট মশলা

স্বাদমতো নুন

প্রস্তুত প্রণালী

রাম লাড্ডু তৈরির জন্য, প্রথমে একটি বড় পাত্রে 1 কাপ ছোলার ডাল এবং 1 কাপ মুগ ডাল অন্তত 4 ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন ।

4 ঘণ্টা পর, ডাল থেকে জল ঝরিয়ে আলাদা করে রাখুন ।

এবার, মিক্সারে ডালগুলির সঙ্গে 1 ইঞ্চি আদার টুকরো এবং 2টি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালো করে বেটে নিন ।

মিশ্রণটি মসৃণ করতে প্রয়োজনে সামান্য জল যোগ করতে পারেন ।

রাম লাড্ডুর ব্যাটার বা মিশ্রণটি তৈরি; এটি একটি পাত্রে ঢেলে আলাদা করে রাখুন ।

এবার এতে জিরে, হিং, বেকিং সোডা এবং স্বাদমতো নুন যোগ করুন ।

ব্যাটারটি ভালো করে মেশান ৷ মেশানোর ফলে এতে ফেনা উঠতে শুরু করবে ।

চুলায় একটি কড়াই বসান, তেল দিন এবং মাঝারি আঁচে গরম করুন ।

এবার তেলের মধ্যে অল্প অল্প করে ব্যাটার বা মিশ্রণটি ছোট ছোট বলের আকারে ছাড়তে শুরু করুন ।

লাড্ডুগুলো সোনালি-বাদামী রঙ না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন ।

আপনার বাড়িতে তৈরি রাম লাড্ডু প্রায় প্রস্তুত ৷ এগুলি তুলে একটি আলাদা প্লেটে রাখুন ।

পরিবেশনের জন্য, একটি ছোট প্লেটে 4-5টি রাম লাড্ডু নিন ।

এর উপর 1-2 চামচ সবুজ চাটনি, 2 চামচ তেঁতুলের চাটনি এবং ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন ।

সবশেষে, ওপর থেকে চাট মশলা, আমচুর পাউডার এবং বিট নুন (বা কালো নুন) ছড়িয়ে দিন ।

বিকেলের জলখাবার হিসাবে পরিবেশন করুন ।

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  3. সপ্তাহান্তে বাইরে যেতে ইচ্ছে না করলে বাড়িতেই ডেটের পরিকল্পনা করুন, সঙ্গীর সঙ্গে সুন্দর সময় কাটান

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RAM LADOO RECIPE
রাম লাড্ডু
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