ময়দা দিয়ে 'ক্ষীরের পুতুল' ! সরস্বতী পুজোর প্রতিমা দেখলে চমকে উঠবেন

সরস্বতী পুজোর অপেক্ষা আর কিছুক্ষণের ৷ এর মধ্যেই পাওয়া গেল ক্ষীরের পুতুলের হৃদিশ ৷ ময়দা দিয়ে বানানো হচ্ছে দেবী সরস্বতীর মূর্তি ৷

Flour Made Kheerer Putu
ক্ষীরের পুতুল, সরস্বতী প্রতিমা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 22, 2026 at 7:17 PM IST

2 Min Read
রাত পোহালেই সরস্বতী পুজো । তার ঠিক আগের দিনই 'ক্ষীরের পুতুল'-এর হদিস পেলো ইটিভি ভারত । উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ক্ষীরের পুতুল'-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ময়দা দিয়ে সরস্বতী বানাচ্ছেন শিল্পী স্বপন সরকার ।

থিম এখন আর শুধু দুর্গাপুজো বা কালীপুজোতে নয় । থিম এখন সরস্বতী পুজোতেও । এবার উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ক্ষীরের পুতুল'-এর ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেবী মূর্তি বানিয়েছেন শিল্পী স্বপন সরকার এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীরা । দিন রাত এক করে চলছে প্রতিমা সজ্জার কাজ ।

ময়দা দিয়ে 'ক্ষীরের পুতুল' ! (ইটিভি ভারত)

শিল্পী স্বপন সরকার বলেন, "আমরা ইন্ডিয়ান রিচুয়াল আর্ট-কে মা সরস্বতীর মাধ্যমে ডেভেলপ করতে চাইছি । আমাদের মধ্যে অনেকেই 'টেপা পুতুল' কী তা জানে না । অনেকে 'ডোকরা' শিল্প সম্বন্ধেও পুরোটা জানে না । আমাদের এবারের প্রতিমা টেপা পুতুল কনসেপ্টে ডোকরা ফরম্যাটে তৈরি হচ্ছে । কাজ প্রায় শেষের পথে । ডোকরার কাজ করতে হলে আগে একটা মাকেট বানাতে হয় । আমরা এখানে থার্মোকলের মাকেট বানিয়েছি ।"

Saraswati Puja 2026
ময়দা দিয়ে তৈরি সরস্বতী প্রতিমা (ETV Bharat)

'টেপা পুতুল'-এর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম । কোথাও 'গালা পুতুল' কোথাও 'বর কনে' আবার কোথাও 'টেপা পুতুল'। এই পুতুল বানাতো যে গ্রামটা সেই গ্রাম আজ এই কাজ থেকে সরে গিয়েছে বাণিজ্যিক কারণে ।"

Basant panchomi
স্বপন সরকারের সঙ্গে ওম জ্যোতি দাস (ETV Bharat)

তিনি আরও বলেন, "নাম ক্ষীরের পুতুল হলেও ক্ষীর এখানে নেই । আমরা 'ক্ষীরের পুতুল' নামটুকুই শুধু ব্যবহার করেছি । কারণ প্রতিমাটি শুকালে দেখতে ক্ষীরের পুতুলের মতোই লাগবে । আসলে ময়দা দিয়ে বানানো হচ্ছে প্রতিমা । ময়দার লেচি বানিয়ে তা নানা আকার দিয়ে তৈরি হচ্ছেন বাগদেবী । ক্ষীর দিয়ে পাঁচ ফুটের প্রতিমা বানাতে গেলে খরচ হবে 20 থেকে 25 হাজার টাকা । যা আমাদের সাধ্যের বাইরে । তাই এখানে ময়দাই আমাদের সাথী । তাতে খরচ হচ্ছে 1 হাজার টাকা । এছাড়া থার্মোকল, পিন, আঠার খরচ আছে ।"

Saraswati Puja 2026
ছাত্রছাত্রীরা ব্যস্ত বাগদেবীর মূর্তি তৈরিতে (ETV Bharat)

শিল্পী বলেন, "আশা করছি কাল সকাল 10 টার মধ্যে সবটা কমপ্লিট হয়ে যাবে । বাইরে আলপনা দেওয়া হবে । আমি আগে থেকে আমার ছাত্রছাত্রীদের কনসেপ্টের কথা বলে দিই না । তাতে ওদের আগ্রহটা থাকবে না । আমি ওদের আগ্রহ, উন্মাদনাটা বাড়াতে চাই । এতে দেখছি লাভই হচ্ছে । এভাবেও প্রতিমা তৈরি করা যায় জেনে ওরা অবাক হচ্ছে, শিখছে । সারাদিন থেকে কাজ করছে ওরা । রাত গড়িয়ে যাচ্ছে, শ্রেয়সী, সম্পৃক্তা, ওম জ্যোতি, ঋদ্ধিমান, সৌমিক, অলোকানন্দাদের ক্লান্তি নেই । "

