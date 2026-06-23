গ্রীষ্মের ছুটির পর কি শিশুরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে হিমশিম খাচ্ছে ? অভিভাবকরা এই পদক্ষেপ অনুসরণ করুন

গ্রীষ্মের ছুটির পর কি শিশুরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে হিমশিম খাচ্ছে ? অভিভাবকরা এই পদক্ষেপ অনুসরণ করুন
গ্রীষ্মের ছুটির পর অনেক শিশুরই পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । ছুটির আনন্দঘন পরিবেশ থেকে হঠাৎ করে স্কুলের রুটিনে ফিরে আসাটা সহজ নয় ।
Published : June 23, 2026 at 2:19 PM IST
শিশুদের জন্য গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি হল বছরের সবচেয়ে আনন্দদায়ক সময় । দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা, খেলাধুলা, বাইরে ঘোরাঘুরি, টিভি দেখা এবং বন্ধুদের সঙ্গে মজা করা এসবই তাদের দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হয়ে ওঠে । তবে ছুটি শেষে যখন স্কুল আবার শুরু হয়, তখন অনেক শিশুর পক্ষেই পড়াশোনার স্বাভাবিক রুটিনে ফিরে আসাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে ।
হঠাৎ করে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা, বাড়ির কাজ শেষ করা এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাসে বসে থাকাটা তাদের কাছে বোঝা মনে হতে পারে । সন্তান কেন পড়াশোনায় মনোযোগ দিচ্ছে না, তা নিয়ে বাবা-মায়ের প্রায়ই দুশ্চিন্তা হয় । তবে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার পরিবর্তে, ধীরে ধীরে তাদের আবার পড়াশোনার রুটিনে অভ্যস্ত করে তোলাই বেশি জরুরি । এখানে পাঁচটি সহজ উপায় দেওয়া হল, যা শিশুদের পড়াশোনায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে ।
1) ধীরে ধীরে পড়াশোনার রুটিন গড়ে তুলুন: ছুটির ঠিক পরেই শিশুদের ওপর কঠোর কোনও রুটিন চাপিয়ে না দিয়ে, তাদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য কিছুটা সময় দিন । প্রতিদিন পড়াশোনার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করুন এবং ধীরে ধীরে তাদের পুরনো অভ্যাসগুলি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন । এতে শিশুরা কোনও ধরনের চাপের মুখে পড়বে না ।
2) ছোট ও অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করুন: শিশুদের ওপর একবারে প্রচুর বাড়ির কাজ বা পড়াশোনার চাপ দেবেন না । তাদের বয়সের উপযোগী ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন । খেয়াল রাখবেন যেন পড়াশোনার পাশাপাশি বিরতির জন্যও সময় রাখা হয় ।
3) পড়াশোনাকে আনন্দদায়ক করে তুলুন: শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের ওপর নির্ভর না করে চার্ট, কুইজ, গল্প এবং খেলার মতো বিষয়গুলো যুক্ত করুন । পড়াশোনা যখন আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে, তখন শিশুরা এতে বেশি আগ্রহ দেখায় এবং শেখাটাও সহজ হয়ে যায় ।
4) স্ক্রিন টাইম বা ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করুন: ছুটির সময় শিশুরা প্রায়ই মোবাইল ফোন ব্যবহার, টিভি দেখা বা ভিডিয়ো গেম খেলার অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে । স্কুল শুরু হলে ধীরে ধীরে তাদের স্ক্রিন টাইম কমিয়ে আনুন এবং এর পরিবর্তে বই পড়া, ছবি আঁকা বা অন্যান্য সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করুন ।
5) বকাঝকা না করে উৎসাহিত করুন: কোনও শিশু যদি পড়াশোনায় মনোযোগ না দেয়, তবে বারবার বকাঝকা করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে । তাই বন্ধুর মতো আচরণ করা এবং তাদের উৎসাহিত করা জরুরি ।
ছুটির পর স্কুলের রুটিনে ফিরে আসতে এবং পড়াশোনায় পুনরায় মনোযোগ দিতে শিশুদের কিছুটা সময় লাগতে পারে । তবে এই সময়ে তাদের মনোবল ধরে রাখা বা উৎসাহিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)