ভোজপুরি গান 'ফুলাউরি বিনা চাটনি'-র উৎপত্তি বিহারে নয়, জানুন কোথায় ?

ভোজপুরি গান 'ফুলাউরি বিনা চাটনি'-র উৎপত্তি বিহারে নয়, জানুন কোথায় ?
আপনি নিশ্চয়ই 'ফুলাউরি বিনা চাটনি ক্যায়সে বনি' গানটি শুনেছেন । গানটির উৎপত্তি কোথায় জানুন ৷
Published : June 15, 2026 at 6:34 PM IST
সালমান খানের ‘দাবাং 2’ (Dabangg 2) সিনেমার ‘ফুলাউরি বিনা চাটনি’ (Fulauri Bina Chutney) গানটি নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন । গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং আজও তা দর্শকদের কাছে সমান জনপ্রিয় । যদিও অধিকাংশ মানুষ মনে করেন ভোজপুরি ভাষার এই সুপারহিট গানটির উৎপত্তি বিহারে ৷ কিন্তু আসলে এর সঙ্গে সেই অঞ্চলের কোনও সম্পর্কই নেই ।
গানটির প্রকৃত উৎস একটি ক্যারিবীয় দেশ এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'গিরমিটিয়া' (চুক্তিভিত্তিক) শ্রমিকদের ইতিহাস । জেনে নেওয়া প্রয়োজন বিনোদনমূলক এই ভোজপুরি গানটির পিছনের গল্প ৷
চাটনি (Chutney) সঙ্গীতের উৎপত্তি কীভাবে হল ?
এর সূচনা 1833 সালে, যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের আখ বাগানের জন্য সস্তা শ্রমের প্রয়োজন অনুভব করে । উত্তর প্রদেশের অবধ অঞ্চল এবং বিহারের ভোজপুরি-ভাষী এলাকার দরিদ্র কৃষক ও কারিগররা যাঁরা ইতিমধ্যেই জমিদারি প্রথা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করছিলেন ব্রিটিশদের সেই কৌশলের ফাঁদে পা দেন ৷ তাঁরা 'গিরমিট' (girmit) নামে পরিচিত চুক্তিপত্রে নিজেদের হাতের ছাপ দেন ৷ যার ফলে তাঁরা 'গিরমিটিয়া' (Girmitiya) শ্রমিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন ।
এই শ্রমিকদের সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, গায়ানা এবং সুরিনামের মতো দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । নিজেদের স্মৃতি, ভাষা এবং ঢোলক ও মঞ্জিরার মতো কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আর কিছুই তাঁরা সঙ্গে নিতে পারেননি । ত্রিনিদাদের আখক্ষেতে দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যায় তাঁরা নিজেদের জন্মভূমির স্মৃতিচারণ করে লোকসংগীত গাইতেন । সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এই মিশেল থেকেই ক্যারিবীয় অঞ্চলে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন ধারার সংগীত ৷ যা ‘চাটনি’ (Chutney) সঙ্গীত নামে পরিচিত ।
যে ব্যক্তি গানটিকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছিলেন:
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোজপুরি লোকসঙ্গীতে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের স্থানীয় সংগীতধারা 'সোকা' (Soca) এবং 'ক্যালিপসো' (Calypso)-র সুর ও শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে । ভোজপুরি শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে ইংরেজি শব্দের মিশেল ঘটার ফলে ভাষাটিতেও কিছুটা পরিবর্তন আসে । 1970-এর দশকে ত্রিনিদাদের শিল্পী সুন্দর পোপো 'চাটনি' (Chutney) নামক সঙ্গীতধারার প্রবর্তন করেন ।
তিনি বাদ্যযন্ত্রের অনুষঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ভোজপুরি গান রেকর্ড করা শুরু করেন এবং 1970 সালে 'ফুলাউরি বিনা চাটনি ক্যায়সে বনি' গানটি প্রকাশ করেন । এই গানে 'ফুলাউরি' বলতে বড়ার মতো এক ধরণের খাবারকে বোঝানো হয়েছে । গানটি ক্যারিবীয় দেশজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বিয়েবাড়ি ও বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে দারুণ সাড়া ফেলে ।
ভোজপুরি এবং বলিউডে ম্যাজিক:
যদিও এই গানটি ত্রিনিদাদে রিমিক্স করা হয়েছিল ৷ বলিউডে পা রাখার আগে কল্পনা পাটোয়ারি এটি প্রথম ভোজপুরিতে গেয়েছিলেন ।