লম্বা ও ঘন চুলের গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে মেথিতে, সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করুন

লম্বা ও ঘন চুলের গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে মেথিতে, সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করুন
রান্নাঘরে পাওয়া অনেক কিছুই চুলের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, আর মেথি সেগুলোর মধ্যে অন্যতম।
Published : July 26, 2026 at 9:00 AM IST
রান্নাঘরে পাওয়া অনেক উপাদানই চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী, আর মেথি সেগুলির মধ্যে অন্যতম । ভারতীয় রান্নায় মেথির ব্যবহার সচরাচর দেখা গেলেও, চুলের যত্নে এর ব্যবহারও অত্যন্ত সুফল বয়ে আনতে পারে । চুলের জন্য এর নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে এবং চুলের যত্নে এটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে । এই বিষয়ে জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
চুলে মেথি ব্যবহারের উপকারিতা:
এখানে মেথির উপকারিতা এবং চুলের যত্নে এটি ব্যবহারের উপায় তুলে ধরা হল:
চুলের আর্দ্রতা বজায় রাখে: চুলের যত্নের রুটিনে মেথি অন্তর্ভুক্ত করলে তা শুষ্ক ও প্রাণহীন চুলকে সজীব করে তুলতে পারে । এতে লেসিথিন রয়েছে, যা চুলের গভীরে পুষ্টি জোগায় ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
মিক্সারে এক চামচ মেথি দানা শুকনো অবস্থায় গুঁড়ো করে নিন ।
2-3 টেবিল চামচ নারকেল তেল সামান্য গরম করে তাতে এই গুঁড়ো মিশিয়ে নিন । আপনার প্রাকৃতিক কন্ডিশনার তৈরি ।
শ্যাম্পু করার পর, একটি তুলোর বলের সাহায্যে এই মিশ্রণটি আপনার মাথার ত্বক (স্ক্যাল্প) ও চুলে ভালোভাবে লাগান ।
30 মিনিট পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
চুলের বৃদ্ধি বাড়ায়: মেথিতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ভিটামিন থাকে; এটি মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে চুলকে মজবুত করে তোলে ।
যদি চুল পাতলা হয়ে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়ার সমস্যায় ভোগেন, তবে আপনার চুলের যত্নের রুটিনে মেথিকে অন্তর্ভুক্ত করুন ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
আগের রাতে 2 টেবিল চামচ মেথি ভিজিয়ে রাখুন ।
পরদিন সকালে জল ঝরিয়ে মেথিগুলি বেটে পেস্ট তৈরি করে নিন ।
শ্যাম্পু করার আগে চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত এই মিশ্রণটি ভালোভাবে লাগান ।
খুশকি দূর করতে সাহায্য করে: মাথার ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত হলে খুশকি হতে পারে ৷ মেথি মাথার ত্বক থেকে এই অতিরিক্ত তেল পরিষ্কার করতে সাহায্য করে ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
3 চা চামচ মেথি সারারাত ভিজিয়ে রাখুন ।
পরদিন সকালে মেথিগুলি বেটে তার সঙ্গে হাফ চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিন ।
মিশ্রণটি মাথার ত্বকে ভালোভাবে লাগান এবং 15 মিনিট পর শ্যাম্পু করে নিন ।
চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ায়: আপনার চুল যদি নিষ্প্রাণ ও শুষ্ক দেখায়, তবে মেথি দারুণ কাজ করতে পারে । এটি চুলকে উজ্জ্বল ও নরম করার পাশাপাশি প্রাণবন্ত ও সজীব রাখতেও সাহায্য করে ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
সারারাত মেথি ভিজিয়ে রাখুন ।
পরদিন সকালে ভেজানো মেথি থেকে জল আলাদা করে রেখে দিন ।
চুল ধোয়া ও কন্ডিশনার ব্যবহারের পর, শেষ ধাপে চুল ধোয়ার জন্য এই জল ব্যবহার করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11016425/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)