রকমারি মাফলারে উষ্ণতা ছড়ানো যায়, শীতের নয়া ফ্যাশন দেখুন একনজরে

রকমারি মাফলারে উষ্ণতা ছড়ানো যায়, শীতের নয়া ফ্যাশন দেখুন একনজরে
শীত হোক বা গ্রীষ্ম ফ্যাশনে কমতি নেই ৷ তাই শীতের কোনও অনুষ্ঠানের ফ্য়াশনে মাফলারের সেরা ডিজাইন ৷
Published : January 21, 2026 at 12:03 PM IST
শীত প্রায় যায় যায় । ভোরের দিকে কুয়াশার পাশাপাশি অল্প হিমেল বাতাস বইলেও বেলা বাড়লেই রোদের তাপ গায়ে লাগছে । হাওয়া অফিসের খবর অনুযায়ী কুয়াশার দাপট কমলেই বিদায়ের সুর বাজবে শীতের । কিন্তু যে কয়েকদিন আছে সেই কয়েকদিনই বা হেলায় নষ্ট কেন ? খাদ্যপ্রেমীরা তাই রকমারি খাবার নিয়ে সেরে ফেলছেন এক্সপেরিমেন্ট । দিকে দিকে চলছে শেষ পর্বের খাদ্য মেলা ।
পাশাপাশি অল্পমেয়াদি শীতে না পরা শীতপোশাকগুলিও গায়ে চড়ছে সকলের । এরই মাঝে শীতের মাফলারে হালফ্যাশনে উষ্ণতা ছড়ালেন নবনীতা, কৌশাম্বীরা ।
শীতকাল মানে শুধুই তো বড়দিন বা নিউ ইয়ার পার্টি নয় । শুরু হচ্ছে বিয়ে বাড়ির মরশুম । এই শীতে বাহারি মাফলার নায়ক নায়িকাদের সাজিয়েছে ডিজাইনার শ্যামসুন্দর বসুর 'রাইকিশোরী কালেকশন'।
রাতের পার্টিতে অনেকেই পছন্দ করেন স্লিপলেস জাম্প শুট । আর তার সঙ্গে যদি কাপড় কাটিংয়ের একটি স্টাইলিশ মাফলার গলায় জড়ানো থাকে আর চোখে গ্লাস থাকে তবে মন্দ কি ?
আবার ব্ল্যাক ব্লেজারের সঙ্গে প্যারালাল প্যান্ট এবং গলাতে ডার্ক গ্রে কালারের ক্রেপ মাফলার আপনাকে রাতের পার্টিতে করে তুলবে একদম আলাদা ।
"তাই এই বছর ট্রেন্ডি মাফলার আপনার ওয়ারড্রোপে একটা রাখতেই হবে । আমার এই শুটের পোশাক মেকআপ ও ভাবনা রাইকিশোরী কালেকশনের নিজস্ব । ছবি তুলেছেন আরিয়ান শুভ । মডেল নবনীতা, কৌশাম্বী, সৌভিক, শংকর । গোটা বিষয়টা ঘটেছে পোলো ফ্লোটেলে ।"