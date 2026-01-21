ETV Bharat / lifestyle

রকমারি মাফলারে উষ্ণতা ছড়ানো যায়, শীতের নয়া ফ্যাশন দেখুন একনজরে

শীত হোক বা গ্রীষ্ম ফ্যাশনে কমতি নেই ৷ তাই শীতের কোনও অনুষ্ঠানের ফ্য়াশনে মাফলারের সেরা ডিজাইন ৷

Winter Fashion Tips
শীতের নয়া ফ্যাশন কেমন হবে জানেন ? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 21, 2026 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শীত প্রায় যায় যায় । ভোরের দিকে কুয়াশার পাশাপাশি অল্প হিমেল বাতাস বইলেও বেলা বাড়লেই রোদের তাপ গায়ে লাগছে । হাওয়া অফিসের খবর অনুযায়ী কুয়াশার দাপট কমলেই বিদায়ের সুর বাজবে শীতের । কিন্তু যে কয়েকদিন আছে সেই কয়েকদিনই বা হেলায় নষ্ট কেন ? খাদ্যপ্রেমীরা তাই রকমারি খাবার নিয়ে সেরে ফেলছেন এক্সপেরিমেন্ট । দিকে দিকে চলছে শেষ পর্বের খাদ্য মেলা ।

পাশাপাশি অল্পমেয়াদি শীতে না পরা শীতপোশাকগুলিও গায়ে চড়ছে সকলের । এরই মাঝে শীতের মাফলারে হালফ্যাশনে উষ্ণতা ছড়ালেন নবনীতা, কৌশাম্বীরা ।

New Fashion tips
ছেলেদের রকমারি মাফলারের ফ্যাশন (ETV Bharat)

শীতকাল মানে শুধুই তো বড়দিন বা নিউ ইয়ার পার্টি নয় । শুরু হচ্ছে বিয়ে বাড়ির মরশুম । এই শীতে বাহারি মাফলার নায়ক নায়িকাদের সাজিয়েছে ডিজাইনার শ্যামসুন্দর বসুর 'রাইকিশোরী কালেকশন'।

Fashion Tips
কৌশাম্বীর ফ্যাশন (ETV Bharat)

রাতের পার্টিতে অনেকেই পছন্দ করেন স্লিপলেস জাম্প শুট । আর তার সঙ্গে যদি কাপড় কাটিংয়ের একটি স্টাইলিশ মাফলার গলায় জড়ানো থাকে আর চোখে গ্লাস থাকে তবে মন্দ কি ?

আবার ব্ল্যাক ব্লেজারের সঙ্গে প্যারালাল প্যান্ট এবং গলাতে ডার্ক গ্রে কালারের ক্রেপ মাফলার আপনাকে রাতের পার্টিতে করে তুলবে একদম আলাদা ।

muffler-design
নতুন মাফলার ডিজাইন (ETV Bharat)
শ্যামসুন্দর বলেন, "লং জ্যাকেট বরাবরই ভীষণভাবে হাল ফ্যাশন । তবে যাঁদের হাইট একটু কম সেক্ষেত্রে অনেকেই শর্ট ব্লেজার পছন্দ করে তাই শর্ট ব্লেজারের সঙ্গে এক কালারের মাফলার আপনার স্টাইলিংকে করে তুলবে একদম আলাদা অথবা কোথাও মাফলারের ওপর এপ্লিকের কাজ গোল প্যাচওয়ার্কের মোটিভ ভীষণ আইডিয়াল ।"
fashion
রকমারি মাফলারে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন নবনীতা (ETV Bharat)

"তাই এই বছর ট্রেন্ডি মাফলার আপনার ওয়ারড্রোপে একটা রাখতেই হবে । আমার এই শুটের পোশাক মেকআপ ও ভাবনা রাইকিশোরী কালেকশনের নিজস্ব । ছবি তুলেছেন আরিয়ান শুভ । মডেল নবনীতা, কৌশাম্বী, সৌভিক, শংকর । গোটা বিষয়টা ঘটেছে পোলো ফ্লোটেলে ।"

  1. কোটিপতিরা সকালে প্রথম এই কাজটি করেন, আপনি করুন জীবন বদলে যাবে
  2. শীতকালে বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করছে না ? এই স্ট্রেচগুলি করুন কয়েক মিনিটেই শক্তি বৃদ্ধি পাবে
  3. জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ নিরামিষভোজী হওয়ার উপকারিতা প্রকাশ করেছেন, মাছ ও মাংস ছাড়াও শরীরে প্রোটিন কীভাবে বজায় রাখা যাবে ?

TAGGED:

FASHION TIPS
WINTER FASHION
মাফলার
FASHION MUFFLER DESIGN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.