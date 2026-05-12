প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার লুকে আপনিও মুগ্ধ হবেন, দেখুন একনজরে
সম্প্রতি গোল্ড হাউস গালা 2026-এ উপস্থিত হন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, যেখানে তাঁর স্বকীয় ‘দেশি-মিটস-গ্লোবাল’ লুকটি সবার নজর কাড়ে ।
Published : May 12, 2026 at 11:49 AM IST
রেড কার্পেট সাধারণত চাকচিক্য, গ্ল্যামার, সাহসী ফ্যাশন এবং জমকালো নকশার এক প্রদর্শনী হিসেবেই পরিচিত । তবে এবার প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এমন কিছু পরিধান করেছিলেন, যা ফ্যাশন জগতে এক অনন্য আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে । 2026 সালের ‘গোল্ড হাউস গালা’-তে প্রিয়াঙ্কাকে দেখা গিয়েছিল এক চোখধাঁধানো সাদা গাউনে । কিন্তু এই পোশাকটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল না এর নকশা, বরং এর আড়ালে লুকিয়ে থাকা গল্পটি । এই বিশেষ লুকটির জন্য প্রিয়াঙ্কা সচেতনভাবেই এমন একটি পোশাক বেছে নিয়েছিলেন, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশন-চেতনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণকে তুলে ধরে । তাঁর সমগ্র অবয়ব থেকে আভিজাত্য, মার্জিত রুচি এবং এক অনস্বীকার্য রাজকীয় আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ।
2026 সালের 'গোল্ড গালা হাউস'-এ প্রিয়াঙ্কা 'ভ্যানগার্ড অনার' (Vanguard Honor) সম্মানে ভূষিত হয়েছেন । এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য, প্রিয়াঙ্কা একজন ভারতীয় ডিজাইনারের তৈরি একটি বিশেষ 'হেরিটেজ' পোশাক পরিধান করেছিলেন ৷ যা কেবল একটি ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হিসেবেই নয়, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় কারুশিল্পের এক চমৎকার প্রদর্শনী হিসেবেও কাজ করেছে । প্রিয়াঙ্কার এই বিশেষ লুকটি সম্পর্কিত সমস্ত বিস্তারিত তথ্য দেখুন ৷
প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার লুক: 2026 সালের 'গোল্ড হাউস গালা'-র জন্য প্রিয়াঙ্কা প্রায় দুই দশক পুরোনো একটি শাড়িকে গাউনের আদলে সাজিয়ে তুলেছিলেন । এই পোশাকটি একজন প্রখ্যাত ভারতীয় ডিজাইনার বিশেষভাবে তাঁর জন্যই তৈরি করেছিলেন । এর ঐতিহ্য ও ভিন্টেজ নান্দনিকতার সুবাদে, এই 'শাড়ি-গাউন'টি 'দেশি গার্ল'-র সামগ্রিক সাজে সত্যিই এক অনন্য ঔজ্জ্বল্য যোগ করেছে ।
এই লুকটির জন্য প্রিয়াঙ্কা 20 বছর পুরনো একটি ভিন্টেজ সাদা চিকনকারি শাড়ি পরেছিলেন । পুরো পোশাকটিতে অত্যন্ত শুক্ষ সাদা সুতোর বুননে তৈরি সূক্ষ্ম কারুকাজ ফুটে উঠেছিল ৷ যা প্রথম দর্শনেই রাজকীয় শিল্পকর্মের কথা মনে করিয়ে দেয় । পোশাকটির সবচেয়ে বিশেষ দিকটি হল এর ভিন্টেজ চিকনকারি কাপড়টি কেবল হুবহু নকল করা হয়নি, বরং সেটিকে আধুনিক আঙ্গিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, যা এটিকে সম্পূর্ণ এক নতুন পরিচিতি দান করেছে ।
পোশাকটির শরীরের উপরের অংশের (bodice) সুঠাম ও আঁটসাঁট গড়ন এবং নিচের প্রান্ত থেকে গড়িয়ে পড়া দীর্ঘ ও ছড়ানো ‘ট্রেন’ (train)—এই দুইয়ের সংমিশ্রণ পুরো সাজসজ্জায় এক অত্যন্ত নাটকীয় ও জমকালো আবহ তৈরি করেছিল । পোশাকটি থেকে নিঃসন্দেহে ভারতীয় ঐতিহ্যের ছাপ ফুটে উঠলেও, এর সামগ্রিক সাজসজ্জা ও উপস্থাপনা ছিল আন্তর্জাতিক কোনও ‘রেড কার্পেট’ অনুষ্ঠানের আদলে তৈরি ।
স্ট্র্যাপহীন নকশাটি গ্ল্যামারকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল: প্রিয়াঙ্কা এমন একটি গাউন বেছে নিয়েছিলেন যার নেকলাইন বা গলার অংশটি ছিল স্ট্র্যাপহীন; এটি তাঁর সামগ্রিক সাজে এক স্নিগ্ধ ও নারীসুলভ আবেশ যোগ করেছিল । গাউনের ওপরের অংশে শোভিত জ্যামিতিক ও ফুলের নকশাযুক্ত চিকনকারি কারুকাজ এটিকে যেন এক অনন্য শিল্পকর্মে পরিণত করেছিল । এই পোশাকটির সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য ছিল এর দীর্ঘ 'ট্রেন' (পোশাকের পেছনের লম্বা অংশ), যা হাঁটার সময় তাঁর মাঝে এক অবিশ্বাস্য রাজকীয় আভা ফুটিয়ে তুলেছিল । যদিও এই দীর্ঘ অংশটি পোশাকটিতে 'হাই-ফ্যাশন'-এর এক নাটকীয়তা যোগ করেছিল তবুও পুরো সাজটি কখনোই অতিরিক্ত বা বেমানান মনে হয়নি ।
এই সাজের সঙ্গে মানানসই হিসাবে, পিসি (PC) হীরে ও পান্না খচিত একটি নেকলেস সেট পরেছিলেন । তাছাড়া, তাঁর কোমল ও ঢেউখেলানো চুল এবং ছিমছাম অথচ উজ্জ্বল মেকআপ পুরো সাজটিকে একটি সতেজ ও গ্ল্যামারাস পূর্ণতা দিয়েছিল ।