এই সুন্দরীরা কান মাতিয়ে দিয়েছেন, জাহ্নবী ও ঐশ্বর্যর সাজ সত্যিই অবিস্মরণীয়

এই সুন্দরীরা কান মাতিয়ে দিয়েছেন, জাহ্নবী ও ঐশ্বর্যর সাজ সত্যিই অবিস্মরণীয়
কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় শাড়ি কেবল একটি পরিচ্ছদ হয়েই থাকেনি, বরং দেশের সংস্কৃতি ও গর্বের প্রতীকে পরিণত হয়েছে ।
Published : May 13, 2026 at 12:04 PM IST
কান চলচ্চিত্র উৎসব এখন আর কেবল সিনেমার একটি মঞ্চ নয়; বরং এটি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফ্যাশন ইভেন্ট হিসেবে গণ্য হয় । প্রতি বছরই এখানে রেড কার্পেটে তারকাদের সাজপোশাক আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে ৷ আর এর মাঝে ভারতীয় অভিনেত্রীদের পরিহিত শাড়ির আবেদন সর্বদা স্বতন্ত্রভাবে ফুটে ওঠে । তা সে ঐতিহ্যবাহী বেনারসি শাড়িই হোক কিংবা শাড়ি পরার আধুনিক কোনও শৈলী ৷ কান উৎসবে ভারতীয় তারকারা শাড়িকে সফলভাবে একটি বৈশ্বিক ফ্যাশন স্টেটমেন্টে রূপান্তরিত করেছেন ।
গত বছরও বেশ কয়েকজন বলিউড অভিনেত্রী তাঁদের অনন্য শাড়ি-লুক দিয়ে সবার নজর কেড়েছিলেন । এই লুকগুলিকে যা বিশেষভাবে অনন্য করে তুলেছিল, তা হল—এতে ভারতীয় ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক গ্ল্যামারের যে চমৎকার সংমিশ্রণ ফুটে উঠেছিল । ঠিক এই কারণেই, ভারতীয় ফ্যাশন-প্রেমীদের কাছে এখন কান-এর রেড কার্পেট কোনও ফ্যাশন রানওয়ের চেয়ে কম কিছু মনে হয় না ।
আলিয়া ভাটের আধুনিক গ্ল্যাম লুক: কান-এ নিজের স্টাইল দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন আলিয়া ভাট । তিনি পরেছিলেন একটি চমৎকার 'নিউড-টোন' বা হালকা রঙের সিকুইন বসানো শাড়ি, যা ডিজাইন করেছে বিশ্বখ্যাত বিলাসবহুল ব্র্যান্ড 'গুচি'। শাড়িটিতে খচিত ঝিকিমিকি করা ক্রিস্টাল এবং 'GG' মনোগ্রাম এটিকে সত্যিই অনন্য করে তুলেছিল ।
এই পোশাকের সূক্ষ্ম হস্তশিল্পের কাজ এবং ভারী রুবি ও হীরা খচিত গয়না তাঁর সাজে এক অনস্বীকার্য রাজকীয় আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলেছিল । ঐশ্বর্যর এই শৈলীটিই প্রমাণ করে, ভারতের ঐতিহ্যবাহী ফ্যাশন কখনোই পুরনো হয়ে যায় না ।
জাহ্নবী কাপুরের ফ্যাশন: কান চলচ্চিত্র উৎসবে নিজের অভিষেক উপলক্ষে, জাহ্নবী কাপুর শাড়িকে সম্পূর্ণ এক অভিনব রূপে উপস্থাপন করেছিলেন । তাঁর সেই ‘ড্রিপিং শাড়ি’ লুকটি সোশাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে ওঠে । ‘ওয়েট-ইফেক্ট’ বা ভেজা ভাব ফুটিয়ে তোলা নকশাযুক্ত এই শাড়িটি দেখতে ছিল অত্যন্ত অনন্য ।
এ ছাড়াও, তিনি কর্সেট-শৈলীর একটি পোশাক পরেছিলেন, যার মধ্যে শাড়ির স্বতন্ত্র আমেজটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল । জাহ্নবীর এই ফ্যাশনশৈলীটি তরুণ প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্যবাহী পোশাকের এক অভিনব রূপায়ণ হিসেবে উঠে এসেছে ।
অদিতি রাও হায়দারির চিরায়ত লাবণ্য: গাঢ় লাল রঙের একটি সিল্কের শাড়িতে অদিতি রাও হায়দারিকে অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ ও মার্জিত দেখাচ্ছিল । একটি সোনার চোকার, সিঁদুর এবং স্নিগ্ধ মেকআপ তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বে খাঁটি ভারতীয় সৌন্দর্যের এক অনন্য আভা সঞ্চার করেছিল ।
কান-এর রেড কার্পেটে ভারতীয় শাড়ির ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রমাণ করে যে, ভারতীয় ফ্যাশন এখন আর কেবল দেশের সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ মঞ্চগুলোতেও নিজের দ্যুতি ছড়াচ্ছে ।