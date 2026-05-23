গজরা, টিকা ও ব্যাকলেস পোশাকে সবার নজর কেড়ে নিলেন পাকিস্তানি তারকা সানাম সাইদ, দেখুন ফ্যাশনের ঝলক

গজরা, টিকা ও ব্যাকলেস পোশাকে সবার নজর কেড়ে নিলেন পাকিস্তানি তারকা সানাম সাইদ, দেখুন ফ্যাশনের ঝলক
পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানাম সাইদ তাঁর রাজকীয় শৈলী দিয়ে কান 2026-এ সবার নজর কেড়ে নিয়েছেন ।
Published : May 23, 2026 at 1:04 PM IST
সানাম সাইদ যিনি পাকিস্তানি নাটক জিন্দেগি গুলজার হ্যায়-এ 'কাশাফ' চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে সীমান্তের উপারে দর্শকদের হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন ৷ এবারে কান 2026-এ নিজের অভিষেক লুক দিয়ে সবার নজর কেড়েছেন । লাল গালিচায় তাঁর চালচলন ছিল সত্যিই রাজকীয়, মার্জিত এবং জাতিগত আভিজাত্যে পরিপূর্ণ । যেখানে অধিকাংশ তারকাকেই গ্ল্যামারাস ও সাহসী ফ্যাশন বেছে নিতে দেখা গিয়েছে ৷ সেখানে সানাম ঐতিহ্যবাহী সৌন্দর্য ও আধুনিক শৈলীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ তুলে ধরেছেন ৷ যা তাঁর পুরো সাজসজ্জাকে করে তুলেছে লাস্যময়ী ।
সানামের পোশাকটি কোনও সাধারণ রেড কার্পেট পোশাকের মতো ছিল না । তার পুরো সাজসজ্জাটি যেন 'শ্বেত ময়ূর' (White Peacock) দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে মনে হচ্ছিল । রুপোলি ও অফ-হোয়াইট রঙের ছটায় তৈরি এই অনবদ্য পোশাকটিতে মুকেশ, জরি, জারদোজি এবং আয়নার কাজের মতো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিপুণ কারুকাজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । জানা গিয়েছে, এই পুরো সাজসজ্জাটিকে বাস্তবে রূপ দিতে 50 জন কারিগর প্রায় 2354 ঘণ্টা ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন । সানামের কান রেড কার্পেট লুক সম্পর্কিত বিশেষ বিস্তারিত তথ্যগুলি এখানে দেখে নিন:
পিঠ-খোলা ছাঁদটি রাজকীয় আভা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল
সানামের পোশাকের পিঠ-খোলা নকশাটিই তার পুরো সাজসজ্জার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক উপাদান হিসাবে ফুটে উঠেছিল । এর সাবলীল ভাঁজ এবং দীর্ঘ 'ট্রেন' এর সুবাদে লাল গালিচায় পোশাকটি অত্যন্ত মার্জিত ও ছিমছাম দেখিয়েছিল । পোশাকটির সূক্ষ্ম ঝিকমিক বুনন সূর্যের আলোয় মুক্তোর দ্যুতির মতো এক মোহনীয় অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল ।
ফুলের সাজে সজ্জিত চুলের বিন্যাস ও 'গজরা' সবার মন জয় করে নিয়েছিল:
তাঁর চুলের সাজটি সামগ্রিক রূপে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল । তাঁর চুল অত্যন্ত পরিপাটিভাবে পিছনের দিকে বেঁধে একটি দীর্ঘ 'পনিটেল' তৈরি করা হয়েছিল ৷ যা সাদা ফুলের তৈরি একটি সুন্দর 'গাজরা' (ফুলের মালা) দিয়ে সাজানো ছিল । চুলের এই বিন্যাসটি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় ও পাকিস্তানি নান্দনিকতার মূল নির্যাসকে এক ঝলক তুলে ধরেছিল ।
কপালের অলঙ্কারটি ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ: সানাম ভারী গয়না দিয়ে নিজের সাজকে ভারাক্রান্ত করেননি । তিনি কেবল একটি নজরকাড়া হীরের 'মাং টিকা', একটি সুন্দর আংটি এবং ময়ূর-নকশার হীরের কাফ ইয়াররিং পরেছিলেন যা তাঁর মুখের সৌন্দর্যকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল । নূন্যতম মেকআপ এবং উজ্জ্বল ত্বকের সঙ্গে তাঁর পুরো সাজটিকেই অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ দেখাচ্ছিল ।
‘কাশফ’-এর সারল্য ও তারকাখ্যাতির এক নিখুঁত সংমিশ্রণ: সানাম সাইদের কান-এর সাজ কেবল একটি ফ্যাশন স্টেটমেন্টই ছিল না, বরং তা ছিল শিল্প, সংস্কৃতি ও আভিজাত্যের এক সুন্দর মূর্ত রূপ । তাঁর মুখের মৃদু হাসি এবং আত্মবিশ্বাস তাঁর পুরো সাজসজ্জার মাঝেই যেন প্রাণ সঞ্চার করেছিল । ঠিক এই কারণেই রেড কার্পেটে তোলা তাঁর ছবিগুলি মুহূর্তের মধ্যেই সোশাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল ।
