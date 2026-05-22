মাধুরী দীক্ষিতের মতো এই ব্লাউজ পরলে আপনাকেও লাগবে পারফেক্ট, দেখুন এই স্টাইল
ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের এই সাধারণ লুকটিতে আপনিও হবেন গর্জিয়াস ৷ মাধুরী দীক্ষিতের স্টাইল এটি ট্রাই করতে পারেন ৷
Published : May 22, 2026 at 1:40 PM IST
এবার মাধুরী দীক্ষিতের সাদা-কালো শাড়ির সাজটি ছিল অবিশ্বাস্য রকমের আভিজাত্যপূর্ণ ও আধুনিক স্টাইল । বিশেষ করে, তাঁর ফুল-হাতা ব্লাউজের নকশাটি গ্রীষ্মকালীন ফ্যাশনে এক নতুন ধারার সূচনা করতে পারে যা এমন এক লুক উপহার দেয় ৷ এটি কেবল স্টাইলিশই নয়, বরং আরামদায়ক ও মার্জিতও বটে ।
সাদা-কালোর সংমিশ্রণটি যোগ করে আভিজাত্যের এক বিশেষ ছোঁয়া: মাধুরী একটি সাদা শাড়ি এবং তার সঙ্গে মানানসই কালো ব্লাউজ পরেছিলেন ৷ যা তাঁর পুরো সাজসজ্জাকে করে তুলেছিল অত্যন্ত রাজকীয় ও মার্জিত । সব বয়সের মহিলাদের উপরই এই রঙের সংমিশ্রণটি দেখতে অসাধারণ লাগে ।
পুরো হাতাওয়ালা ব্লাউজটি হয়ে উঠল সুপারহিট: তাঁর পুরো হাতাওয়ালা ব্লেজার টাইপ ব্লাউজটিই এই সাজের সবচেয়ে নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রমাণিত হল । গ্রীষ্মের তীব্র গরমেও এই স্টাইলটি একইসঙ্গে আরামদায়ক বলে মনে হয় ।
সাধারণ নেকলাইন যোগ করে আধুনিকতার ছোঁয়া: ব্লাউজের সহজ ও পরিচ্ছন্ন নেকলাইনটি পুরো পোশাকটিতে একটি আধুনিক ও স্নিগ্ধ নান্দনিকতা এনে দেয় । এতে কোনও ভারী কারুকাজ না থাকায়, পুরো সাজটিকেই অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ দেখায় ।
গ্রীষ্মের জন্য নিখুঁত ফ্যাশন অনুপ্রেরণা: এই গ্রীষ্মে শাড়ি পরে আপনি যদি স্টাইলিশ ও স্নিগ্ধ দেখাতে চান, তবে মাধুরী দীক্ষিতের এই লুকটি হতে পারে আপনার জন্য এক চমৎকার ফ্যাশন অনুপ্রেরণা ।
হালকা মেকআপে অবিশ্বাস্য রকম সতেজ: মাধুরী বেছে নিয়েছিলেন ন্যুড-টোনের এক মেকআপ লুক, যাতে ছিল এক স্নিগ্ধ আভা যা তাঁর লুককে করে তুলেছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সতেজ ।
হীরের কানের দুল যোগ করল বাড়তি আভিজাত্য: তিনি বড় ও ঝকঝকে একজোড়া দুল পরেছিলেন ৷ যা তাঁর সাধারণ শাড়ির সাজেও এক আভিজাত্যপূর্ণ ছোঁয়া যোগ করেছিল । এর ফলে তাঁর সামগ্রিক সাজসজ্জা আরও বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল ।
পনিটেল চুলের সাজ তাঁর আভিজাত্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল: মাধুরী তাঁর শাড়ির সঙ্গে একটি ছিমছাম পনিটেল বেছে নিয়েছিলেন ৷ যা তাঁর পুরো সাজে একটি স্মার্ট ও সতেজ আমেজ এনে দিয়েছিল । গ্রীষ্মকালের জন্য এই চুলের সাজটিকে নিখুঁত হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে ।
এই সাজ অফিস লুকের জন্যও মানানসই ৷ আপনি চাইলে অফিসের কোনও বিশেষ মিটিং-এ এই পোশাক আপনাকে আকর্শনীয় করে তুলবে ৷