এই সুন্দরীরা ঐতিহ্যবাহী শাড়িতে সবার নজর কেড়েছেন ! জাহ্নবীর নাকি সানাম কার লুক অনবদ্য ?

এই সুন্দরীরা ঐতিহ্যবাহী শাড়িতে সবার নজর কেড়েছেন ! জাহ্নবীর নাকি সানাম কার লুক অনবদ্য ?
জাহ্নবী কাপুর এবং পাকিস্তানি তারকা সানাম সাঈদ তাঁদের শাড়ির সাজে স্বতন্ত্র ফ্যাশন-বিবৃতি তুলে ধরেছেন । একনজরে দেখুন তাঁদের লুক ৷
Published : May 22, 2026 at 10:26 AM IST
শাড়ি হল ভারতীয় ফ্যাশনের এমন এক অনন্য নিদর্শন ৷ যা প্রতিটি যুগে নতুন নতুন শৈলীর মাধ্যমে মানুষকে বিমোহিত করে চলেছে । সম্প্রতি, জাহ্নবী কাপুর এবং পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানাম সাঈদের শাড়ির লুকগুলি সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে । নিজেদের স্বতন্ত্র শৈলীর মধ্য দিয়ে তাঁরা উভয়েই প্রমাণ করেছেন, শাড়ি কেবল একটি প্রথাগত পোশাকই নয় বরং আধুনিক গ্ল্যামার ও রাজকীয় আভিজাত্যের এক চমৎকার সংমিশ্রণ ।
সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে, জাহ্নবী কাপুর হালকা পেস্টল নীল রঙের একটি শাড়ি পরেছিলেন ৷ অত্যন্ত আধুনিক ও স্টাইলিশ এক সাজে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছিলেন । অন্যদিকে, কান চলচ্চিত্র উৎসবে সানাম সাইদ জমকালো কারুকাজখচিত গাঢ় সবুজ রঙের একটি শাড়ি পরে রাজকীয় ও ঐতিহ্যবাহী এক আবেশ ছড়িয়েছিলেন । যদিও তাঁদের সাজ সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ছিল, তবুও ফ্যাশনপ্রেমীদের কাছে তাঁরা উভয়েই হয়ে উঠেছিলেন অসাধারণ অনুপ্রেরণা । নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই শাড়িগুলিতে জাহ্নবী ও সানাম বর্তমানে অন্যতম সেরা পোশাক পরিহিত দুই অভিনেত্রী হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করেছেন ।
জাহ্নবী কাপুরের স্নিগ্ধ ও আধুনিক রূপ: জাহ্নবী কাপুরের হালকা নীল রঙের স্বচ্ছ শাড়িটি তাঁর সাজে এক অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও স্বপ্নিল আবেশ ফুটিয়ে তুলেছে । শাড়িটির স্বচ্ছ বুনন তাঁর শৈলীতে যোগ করেছে এক আধুনিক ছোঁয়া । একটি স্ট্র্যাপলেস ব্লাউজের সঙ্গে শাড়িটি মিলিয়ে পরে তিনি এই সাজের গ্ল্যামারকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলেছেন । শাড়িটির পাশাপাশি জাহ্নবী নব্বইয়ের দশকের আদলে তৈরি একটি দোপ্টাও সঙ্গে নিয়েছিলেন ৷
তাঁর সতেজ মেকআপ, ন্যুড রঙের লিপস্টিক এবং হাইলাইট করা গাল তার পুরো সাজসজ্জায় এক স্নিগ্ধ আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছিল । এর পাশাপাশি, পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপা এবং হালকা গয়না তাঁর পোশাকের আভিজাত্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল ।
সানাম সাঈদের রাজকীয় এথনিক স্টাইল: অন্যদিকে, সানাম সাঈদ পরেছিলেন গাঢ় পান্না-সবুজ রঙের একটি শাড়ি ৷ যার উপর সোনালি সুতোর কাজ এবং ঝিকমিকে কারুকাজ ছিল ৷ দেখতে ছিল এক কথায় অসাধারণ । তাঁর এই সাজটি দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী ফ্যাশনের রাজকীয় আভিজাত্যকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে ।
তিনি একটি নজরকাড়া চোকার নেকলেস, মানানসই চুড়ি এবং কারুকাজখচিত একটি পুটলি ব্যাগ দিয়ে নিজের সাজ পূর্ণ করলেন । খোলা ও ঢেউখেলানো চুল এবং স্নিগ্ধ মেকআপ তাঁর জাতিগত সাজশৈলীকে (ethnic style) আরও বেশি ফুটিয়ে তুলেছে ।
কোন বিষয়টি এই দু'টি সাজকে অনন্য করে তুলেছে ?
জাহ্নবী কাপুরের সাজে আধুনিক ও স্নিগ্ধ আভিজাত্যের (soft glam) এক আবহ ফুটে উঠেছে ৷ যেখানে হালকা শাড়ি এবং বাহুল্যবর্জিত সাজশৈলীর উপর জোর দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে, সানাম সাঈদের সাজটি বিয়েবাড়ি, উৎসব-পার্বন এবং বিভিন্ন প্রথাগত অনুষ্ঠানের জন্য এক চমৎকার অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে । যেখানে একটি সাজে হালকা ও মার্জিত রঙের (pastel) শাড়ির ব্যবহার দেখা যায়, সেখানে অন্যটি রাজকীয় ও নিপুণ কারুকাজখচিত নকশার মাধ্যমে এক চিরাচরিত নান্দনিকতাকে তুলে ধরেছে । এই দু'টি সাজ আপনিও কোনও অনুষ্ঠানে ট্রাই করতে পারেন ৷ যাতে আপনাকেও লাগতে পারে সুন্দর ৷