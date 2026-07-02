আকাশি-নীল শাড়িতে শ্রীদেবীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন অঙ্কিতা লোখান্ডে, এই সাজ গ্রীষ্মের জন্য বেশ মানানসই

আকাশি-নীল শাড়িতে শ্রীদেবীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন অঙ্কিতা লোখান্ডে, এই সাজ গ্রীষ্মের জন্য বেশ মানানসই
হালকা আকাশী রঙের শাড়িতে অঙ্কিতা লোখণ্ডের সাম্প্রতিক সাজ সোশাল মিডিয়ায় বেশ সাড়া ফেলেছে ।
Published : July 2, 2026 at 12:54 PM IST
সম্প্রতি অঙ্কিতা লোখান্ডেকে একটি সুন্দর শাড়ি পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছে ৷ যা অনেককেই পুরনো দিনের বলিউডের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে । হালকা আকাশী রঙের ঢিলেঢালা শাড়ি, হালকা মেকআপ এবং সাবেকি গয়নায় তাঁকে অত্যন্ত অভিজাত ও সুন্দর দেখাচ্ছিল । অঙ্কিতার এই শাড়িটির সঙ্গে শ্রীদেবীর একটি আইকনিক বা বিখ্যাত শাড়ির দারুণ মিল ছিল ।
এই শাড়িটির সবকিছুই এর ড্রপিং থেকে শুরু করে ব্লাউজের ডিজাইন দেখতে সাধারণ অথচ চমৎকার । গ্রীষ্মকালীন কোনও পার্টি, পারিবারিক অনুষ্ঠান বা দিনের বেলার কোনও আয়োজনের জন্য যদি আপনি হালকা অথচ স্টাইলিশ সাজের খোঁজ করেন, তবে অনায়াসেই অঙ্কিতার এই স্টাইলটি অনুসরণ করতে পারেন । অঙ্কিতা লোখান্ডের সাম্প্রতিক সাজের বিস্তারিত এখানে দেখে নিন ।
নীল শিফন শাড়িতে অঙ্কিতা
অঙ্কিতা হালকা ও গাঢ় নীল রঙের ছোঁয়াযুক্ত একটি চমৎকার শাড়ি পরেছিলেন । এমন রঙের শিফন শাড়ি বেশ সুন্দর একটি আবহ তৈরি করে, যা গ্রীষ্মের জন্য একদম উপযুক্ত । শাড়িটির হালকা কাপড় নিঃসন্দেহে পুরো সাজসজ্জায় এক স্নিগ্ধ ও মার্জিত ভাব ফুটিয়ে তুলেছে ।
ব্লাউজটি সাজকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে:
শাড়িটির সঙ্গে তিনি মিলিয়ে একটি ব্লাউজ পরেছিলেন, যার অর্ধেক হাতায় সুন্দর লেসের কাজ করা ছিল । ব্লাউজের সাধারণ ও ছিমছাম নকশা শাড়িটির সৌন্দর্যকে আরও ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলেছে । যাঁরা ভারী এমব্রয়ডারি বা কারুকাজ এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেন তাঁদের জন্য এই সাজটি একটি চমৎকার পছন্দ ।
হীরের গয়না যোগ করেছিল আভিজাত্যের ছোঁয়া: অঙ্কিতা ভারী হার বা বড় আকারের দুল দিয়ে সাজসজ্জা অতিরিক্ত জমকালো করে তোলেননি । বরং তিনি হীরের মতো দেখতে একটি উজ্জ্বল হার, ছোট দুল এবং একটি আংটি বেছে নিয়ে সাজে ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন, যাতে শাড়িটিই সবার নজর কাড়ে ।
হালকা মেকআপ ও খোলা চুল—সব মিলিয়ে দারুণ দেখাচ্ছিল তাঁকে:
অঙ্কিতার মেকআপ ছিল ছিমছাম; গোলাপি লিপস্টিক, সামান্য ব্লাশ এবং চোখের হালকা সাজ তাঁর চেহারায় এক সতেজ ও উজ্জ্বল ভাব ফুটিয়ে তুলেছিল । মাঝখানে সিঁথি করে খোলা রাখা চুল তাঁর সামগ্রিক সাজে এক স্নিগ্ধ ও সিনেমাটিক আবহ তৈরি করেছিল ।
গ্রীষ্মের জন্য কেন এটি আদর্শ ?
হালকা রঙ, আরামদায়ক কাপড় এবং পরিমিত গয়নার ব্যবহারই অঙ্কিতার এই সাজকে অনন্য করে তুলেছে । দিনের বেলার কোনও অনুষ্ঠান, অফিসের কোনও আয়োজন কিংবা পুজো যেকোনও উপলক্ষেই এই সাজটি ট্রেন্ডি ও ক্লাসিক উভয় ধারার এক চমৎকার সমন্বয় ।