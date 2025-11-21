ETV Bharat / lifestyle

মৈথিলী ঠাকুর কী খেতে পছন্দ করেন জানেন ?

25 বছর বয়সে ভারতের সবচেয়ে কম বয়সি বিধায়ক মৈথিলী ঠাকুর কী খেতে পছন্দ করেন তা জেনে নিন ।

গায়িকা মৈথিলী ঠাকুর
Published : November 21, 2025

বিহারের বিখ্যাত গায়িকা মৈথিলী ঠাকুর তার প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন । এই জয়ের মাধ্যমে, 25 বছর বয়সি ঠাকুর বিহারের সবচেয়ে কম বয়সি বিধায়ক হয়েছেন । তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে আলিনগর বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন । মৈথিলী বিহারের মধুবনী জেলার বেনিপট্টি ব্লকের উরেন গ্রামের বাসিন্দা । তাঁর জন্ম 2000 সালের 25 জুলাই । তার বাবা রমেশ ঠাকুরও একজন সঙ্গীতজ্ঞ এবং তাঁর প্রথম পরামর্শদাতা । মৈথিলীর মা একজন গৃহিণী । মৈথিলীর দুই ভাই, ঋষভ এবং আয়ছি ৷ যাঁদের প্রায়শই তার সঙ্গে দেখা যায় ।

মৈথিলী ঠাকুর বিহার নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেন ৷ মৈথিলী ঠাকুর সোশাল মিডিয়াতেও খুব জনপ্রিয় ৷ যেখানে তিনি প্রায়শই তাঁর গানের ভিডিয়ো শেয়ার করেন । মাত্র 25 বছর বয়সে, তিনি ভারতের সবচেয়ে কম বয়সি বিধায়কদের তালিকায় যোগ দিয়েছেন । জেনে নিন মৈথিলীর জীবনধারা, তিনি কী খান এবং তিনি কী সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন সে সম্পর্কে ৷

বিখ্যাত গায়িকা মৈথিলী ঠাকুর কী খেতে পছন্দ করেন?

মৈথিলী কী খেতে পছন্দ করেন: বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন চ্যানেলে মৈথিলীর সাক্ষাৎকার অনুসারে, তিনি সবকিছু খেতে ভালোবাসেন । তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সহজ, ঘরে রান্না করা বিহারী খাবার পছন্দ করেন । তাছাড়া, মৈথিলী নিরামিষ খাবার পছন্দ করেন । তিনি মাংস এবং মাছ এড়িয়ে চলেন । এদিকে, মৈথিলী ঠাকুর যিনি তার সুরেলা কণ্ঠ দিয়ে মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছেন, তিনি কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন । একটি মিডিয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর ছোট ভাই এই কথা প্রকাশ করেছিলেন । মৈথিলী ঠাকুরকে বিভিন্ন ধরণের পোশাকে দেখা গিয়েছে এবং তিনি ঐতিহ্যবাহী এবং পশ্চিমা উভয় পোশাকই পছন্দ করেন ।

মৈথিলী ঠাকুর

25 তম জন্মদিনে এক ভারতীয় লুক: মৈথিলী এই বছর 25 বছর বয়সে পা রাখলেন । তার 25তম জন্মদিনে তিনি ভারতীয় লুকে ছিলেন । তিনি সোনালী পাড়ের একটি কমলা এবং গোলাপি সিল্কের শাড়ি এবং গোলাপি ফ্লোরাল ব্লাউজ পরেছিলেন । মৈথিলী একটি সুন্দর সোনালী নেকলেস এবং ম্যাচিং কানের দুল পরেছিলেন । এই পোশাকে মৈথিলীকে সুন্দর মানাচ্ছিল ।

মৈথিলী ঠাকুর তাঁর জন্মদিনে

মৈথিলী ঠাকুরের পড়াশোনা: মৈথিলী ঠাকুর বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা বাড়িতেই পেয়েছিলেন । বাবার সঙ্গে দিল্লিতে চলে আসার পর, তাকে বালভবন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি করা হয় ৷ যেখানে তিনি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন । তিনি একজন মেধাবী ছাত্রী ছিলেন এবং বৃত্তি পেয়েছিলেন । এরপর তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মা রাম কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং সঙ্গীতের প্রতি তার ভালোবাসা অব্যাহত রাখেন ।

সোশাল মিডিয়ায় খুবই জনপ্রিয়: মৈথিলী ঠাকুরের বয়স 25 বছর । 'দ্য রাইজিং স্টার' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেন । তিনি তার ইউটিউব চ্যানেলে ভজন এবং লোকগানের মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন । তিনি হিন্দি, মৈথিলী, ভোজপুরি এবং বাংলা-সহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় গান গেয়ে ভারত এবং বিদেশে হৃদয় জয় করেছেন । মৈথিলী ঠাকুর তাঁর ইউটিউব চ্যানেল, মৈথিলী ঠাকুর অফিসিয়ালে খুবই জনপ্রিয় এবং তার 1 কোটিরও বেশি সাবস্ক্রাইবার রয়েছে ।

মৈথিলী ঠাকুর
