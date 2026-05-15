ফলহারিণী অমাবস্যার সঙ্গে কাল বিশেষ দিন ! এই কাজ করলে উপচে পড়বে টাকা, সংসারে সুখ আসবে
ফলহারিণী অমাবস্যা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন । এই দিন মা কালীর পুজো করলে দেবী খুশি হন ৷
Published : May 15, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 3:06 PM IST
হিন্দু ধর্মে ফলহারিণী অমাবস্যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যাকে ফলহারিণী অমাবস্যাও বলা হয়ে থাকে, কারণ এই দিন ফলহারিণী কালী পুজো হয় । এই বছর ফলহারিণী অমাবস্যা কবে পড়েছে, কী কী লোকগল্প জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে, কী করলেই বা দেবীর কৃপা পাওয়া যায় সবকিছু বিস্তারিত জেনে নেওয়া দরকার ৷ ফলহারিণী অমাবস্যার দিন দেবী কালী জীবের কর্মফল অনুসারে ফল প্রদান করে থাকেন । এদিন পুজোয় দেবী তুষ্ট হলে তিনি দুঃখ, দুর্দশা থেকে মুক্তি দেন ।
প্রথা অনুযায়ী এই তিথিতেই রামকৃষ্ণদেব সারদা দেবীকে ষোড়শীদেবী জ্ঞানে পুজো করেছিলেন । ফলহারিণী অমাবস্যার পুজোকে তাই রামকৃষ্ণ মঠে ষোড়শী পুজো বলা হয় ।
16 মে পালিত হতে চলেছে ফলহারিণী কালীপূজা । জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত এই পূজা বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । মনে করা হয়, দেবী কালী এই রূপে ভক্তের জীবনের সমস্ত অশুভ কর্মফল হরণ করেন, তাই তাঁর নাম ‘ফলহারিণী’। 2026 সালে অমাবস্যা তিথি শুরু হচ্ছে 16 মে ভোর 5.13 মিনিটে এবং তা স্থায়ী হবে 17 মে রাত 1:31 মিনিট পর্যন্ত । তবে অমাবস্যার নিশিপালনের রীতি অনুযায়ী, অনেক মন্দির ও গৃহস্থবাড়িতে 15 মে রাত থেকেই পূজার নির্ঘণ্ট শুরু হবে ।
জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী, অন্যান্য অমাবস্যাগুলির মতো এই তিথিরও বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে । কথিত আছে এইদিন স্বয়ং দেবী ভক্তের মনস্কামনা পূরণ করার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন । ফলহারিণী অমাবস্যায় দেবীকে বিভিন্ন মরশুমি ফল দিয়ে পুজো দিতে হয় । তারাপীঠ-সহ একাধিক মাতৃপীঠে এইদিন মায়ের মূর্তি ফুলের বদলে ফল দিয়ে সাজানো হয় । আম, জাম, কলা, লিচু ইত্যাদি বিভিন্ন ফলের মালা তৈরি করে দেবীকে পরানোর রেওয়াজ রয়েছে ।
জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, এই কাজগুলি করলে দেবীর আশীর্বাদ পাওয়া যায় ৷
- এই ফলহারিণী অমাবস্যায় পারলে গঙ্গা স্নান করা প্রয়োজন ৷
- মৌনী ব্রত পালণ করার সঙ্গে সঙ্গে মা কালীর চরণে সাধ্যমতো যে কোনও একটি ফল একবছরের জন্য দান করতে হবে ৷
- যে ফল দান করবেন সেই ফল ভুলেও একবছর খাওয়া যাবে না ৷
- এছাড়াও এইদিন মা কালীর সঙ্গে সঙ্গে শিবের পুজোও করতে পারেন ৷
- নিজের সার্মথ্য মতো দরিদ্র মানুষকে কিছু দান করুন ৷
- এই অমাবস্যার দিন তেল বা ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালান বাড়ির মেইন দরজায় ৷ এতে সমস্ত নেগেটিভ শক্তি দূর হবে ৷
- মাতৃতুল্য কোনও মহিলাকে পাঁচরকমের ফল দিন ও তাঁর আশীর্বাদ নিন ৷ এতে জীবন সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে ৷
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)