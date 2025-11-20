মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মাত্র 10 মিনিটের এই ব্যায়ামগুলি করুন, ত্বক থাকবে একদম টানটান

মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মাত্র 10 মিনিটের এই ব্যায়ামগুলি করুন, ত্বক থাকবে একদম টানটান
মুখের সৌন্দর্যে চোয়ালের রেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । মুখকে সুন্দর রাখতে এই ব্যায়মগুলি করুন ৷
Published : November 20, 2025 at 11:57 AM IST
মুখের সৌন্দর্য কেবল উজ্জ্বল ত্বক বা বড় চোখের দ্বারা পরিমাপ করা হয় না ৷ চোয়ালের আকৃতিও একজন ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে অবদান রাখে । একটি নিখুঁত, টোনড এবং সুগঠিত চোয়াল আপনাকে কেবল তরুণ দেখায় না বরং আপনার মুখকে একটি তীক্ষ্ণ এবং সংজ্ঞায়িত চেহারাও দিতে সাহায্য করে ।
বার্ধক্য, ওজন বা ঝুলে পড়া ত্বক চোয়ালের আকৃতি বিকৃত করতে পারে । তবে যদি আপনি সময়মতো রুটিনে নির্দিষ্ট ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে চোয়াল স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কিছু সেরা মুখের ব্যায়াম সম্পর্কে যা আপনার চোয়ালকে আকৃতি দিতে সাহায্য করতে পারে:
চিবুক উত্তোলন: সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে, চুম্বনের ভঙ্গিতে ঠোঁট উপরের দিকে তুলুন । 5 সেকেন্ডের জন্য এই ভঙ্গি ধরে রাখুন এবং তারপর আরাম করুন । 10 বার পুনরাবৃত্তি করুন । এই ব্যায়ামটি চিবুক এবং ঘাড়ের চর্বি কমাতে সাহায্য করে । এছাড়াও, প্লাটিসমা এবং চিবুকের নীচের পেশীগুলিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে ।
গালের হাড় উত্তোলন: দুই হাতের আঙুল দিয়ে আপনার গাল উপরের দিকে তুলুন যেন আপনি হাসছেন । কয়েক সেকেন্ড ধরে ধরে রাখুন । এই ব্যায়ামটি গালের পেশীগুলিকে টোন করে এবং একটি তীক্ষ্ণ চোয়াল দেয় ।
মাছের মতো করে মুখ: আপনার গাল টেনে 10 সেকেন্ড ধরে ধরে মাছের মতো মুখ তৈরি করুন । তারপর আরাম করুন । দিনে 10 বার এটি করুন । এটি চোয়াল এবং গালকে টোন করার জন্য উপকারী ।
চোয়াল ক্লেঞ্চ: আপনার চোয়াল শক্ত করে চেপে ধরে 5 সেকেন্ড ধরে রাখুন । এটি চোয়ালের পেশীগুলিতে চাপ প্রয়োগ করে, তাদের শক্তিশালী করতে সহায়তা করে ।
ঘাড় ঘূর্ণায়মান: আপনার মাথা ধীরে ধীরে ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং তারপর ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরান । এটি ঘাড় এবং চোয়ালের চারপাশের পেশীগুলিকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে ।
জিভ স্টিকিং: আপনার জিহ্বা যতদূর সম্ভব বের করে রাখুন এবং 10 সেকেন্ড ধরে ধরে রাখুন। এই ব্যায়ামটি ডাবল চিবুক এবং আলগা ত্বককে লক্ষ্য করে ।
O এবং E বর্ণমালা উচ্চারণ করা: 'O' এবং 'E' উচ্চারণ করার সময় আপনার মুখের পেশী প্রসারিত করুন । এই ব্যায়ামটি আপনার চোয়ালকে টোন করতে এবং আপনার মুখের আকৃতি উন্নত করতে সাহায্য করে ।
প্রতিদিন 10-15 মিনিটের জন্য এই সহজ মুখের ব্যায়ামগুলি করলে আপনার চোয়ালের আকৃতি উন্নত হতে পারে । এটি কেবল আপনার মুখের সৌন্দর্যই বাড়ায় না বরং আপনার আত্মবিশ্বাসও বাড়ায় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5885810/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)