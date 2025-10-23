নভেম্বর মাসে ঘুরে বেড়ানোর জন্য এই জায়গাগুলি সেরা, কোথায় কোথায় যেতে পারেন দেখে নিন তালিকা

নভেম্বর মাসে ঘুরে বেড়ানোর জন্য এই জায়গাগুলি সেরা, কোথায় কোথায় যেতে পারেন দেখে নিন তালিকা
নভেম্বর মাসটি আবহাওয়ার দিক থেকে বেশ মনোরম । খুব বেশি ঠান্ডাও নয় আবার খুব বেশি গরমও নয় । তাছাড়া আর্দ্রতাও কোনও সমস্যা নয় ।
নভেম্বর মাস ভারত ভ্রমণের জন্য অন্যতম সেরা সময় । বর্ষার শেষ থেকে শীতের আগমনের মধ্যে, এই মাসে মনোরম আবহাওয়া থাকে । সর্বত্র সবুজে ভরা এবং আবহাওয়া বেশ মনোরম ।
নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের শুরুতে ঘুরতে যাওয়ার জন্য় উপযুক্ত সময় ৷ শীত মরশুম সবে শুরু ৷ এইসময় তাপমাত্রা বেশ আরামদায়ক ৷ তাই যদি আপনি নভেম্বরের ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করেন, তাহলে ভারতের সেরা স্থানের কথা এখানে উল্লেখ করা হল যা আপনাকে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করবে ।
গোয়া: নভেম্বর মাস গোয়া ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত সময় । আবহাওয়া মনোরম, খুব বেশি গরমও নয়, খুব বেশি আর্দ্রও নয় । সমুদ্রের জল শান্ত এবং পরিষ্কার । আপনি ক্যালাঙ্গুট, বাগা এবং অঞ্জুনার মতো বিখ্যাত সৈকত উপভোগ করতে পারেন । নভেম্বরে গোয়ার নাইটলাইফ এবং বাজারগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে । ঐতিহাসিক গির্জা এবং পর্তুগিজ স্থাপত্যও দেখার মতো, এবং গোয়ায় সূর্যাস্তের ক্রুজ অবশ্যই দেখার মতো ।
উদয়পুর: রাজস্থানের 'লেক সিটি' উদয়পুর নভেম্বরে ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত । তীব্র গরমের পরে, আবহাওয়া অসাধারণ মনোরম । পিচোলা হ্রদে নৌকা ভ্রমণ, সিটি প্যালেসের জাঁকজমক এবং সজ্জনগড় দুর্গ থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর । উদয়পুরের সরু গলি, রঙিন বাজার এবং রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ হোটেলগুলি আপনার ভ্রমণকে স্মরণীয় করে তুলবে । সন্ধ্যায় লেকসাইড রেস্তোরাঁয় ডিনার করা একটি আনন্দের বিষয় ।
কেরালা: কেরালা নভেম্বর মাসে সবচেয়ে সুন্দর থাকে । বর্ষার পরে, সমগ্র রাজ্য সবুজে ঘেরা থাকে এবং তাপমাত্রা মাঝারি থাকে । আপনি অ্যালেপ্পির বিখ্যাত ব্যাকওয়াটার হাউসবোটে ভ্রমণ করতে পারেন । মুন্নারের চা পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখার মতো । থেক্কাডির পেরিয়ার জাতীয় উদ্যানে বন্যপ্রাণী দেখা এবং কোভালাম সৈকতে বিশ্রাম নেওয়াও অসাধারণ অভিজ্ঞতা । কেরালার শান্ত পরিবেশ মন এবং শরীর উভয়কেই পুনরুজ্জীবিত করে ।
কচ্ছের রণ: গুজরাতের কচ্ছের রণ নভেম্বর মাসে এক অনন্য রূপ ধারণ করে । এই সময় রণ উৎসব শুরু হয় । পূর্ণিমার রাতে, চাঁদের আলোয় ঝলমল করা সাদা মরুভূমি জাদুর চেয়ে কম কিছু নয় । আপনি কচ্ছের সংস্কৃতি, কারুশিল্প এবং সুস্বাদু খাবারও উপভোগ করতে পারেন । খাতরানগরের ঐতিহ্য, কালা ডুঙ্গার থেকে সূর্যাস্ত এবং সাদা বালিতে তাঁবুতে থাকা সত্যিই অনন্য অভিজ্ঞতা ।
মানালি: যদি আপনি ঠান্ডা এবং তুষারপাত পছন্দ করেন, তাহলে নভেম্বর মাসে মানালির চেয়ে ভালো আর কোনও জায়গা নেই । হিমাচল প্রদেশের এই সুন্দর পাহাড়ি স্টেশন থেকে তুষারাবৃত পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যায় । মানালি থেকে আপনি সোলাং ভ্যালি ঘুরে দেখতে পারেন, রোহতাং পাসে ভ্রমণ করতে পারেন এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস উপভোগ করতে পারেন । কুলু-মানালির একটি আকর্ষণীয় স্থান হল প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণ । প্রাচীন মন্দির এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও ঘুরে দেখার মতো ।