মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যায়াম ঘাড়ের রেখা কমাতে পারে, কী করবেন ?

মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যায়াম ঘাড়ের রেখা কমাতে পারে, কী করবেন ?
আপনি কখনও মুখের সঙ্গে ঘাড়ের যত্নের কথা ভেবেছেন ? প্রতিদিন করুন এই ব্যায়ামগুলি ৷ ঘাড়ের রেখা কমিয়ে দেবে ৷
Published : October 28, 2025 at 1:15 PM IST
আমরা প্রয়শই মুখের খুব যত্ন নিই ৷ কিন্তু ঘাড়ের যত্নের অবহেলা করি ৷ যার ফলে ত্বক ঝুলে পড়তে শুরু করে । ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাতে হয় ৷ মাত্র পাঁচ মিনিটের সহজ ঘাড়ের ব্যায়াম আপনার ঘাড়ের ত্বককে টানটান করে তুলতে পারে এবং ফাইন লাইন কমাতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কী কী ৷
ঘাড়ের ব্যায়াম কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
ঘাড়ের ত্বক খুবই পাতলা সূক্ষ্ম এবং এই অংশের পেশীগুলি দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে । পেশীগুলি দুর্বল হয়ে গেলে, ত্বকও ঝুলে পড়তে শুরু করে । তাছাড়া আজকাল, আমরা প্রায়শই মাথা নিচু করে আমাদের ফোন বা ল্যাপটপের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকি, যা 'টেক নেক' নামে পরিচিত । এরফলে ঘাড়ের চারপাশে গভীর রেখাও দেখা দেয় । প্রতিদিন পাঁচ মিনিটের ব্যায়াম এই পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং ত্বককে টানটান করে ।
5 মিনিটের একটি সহজ অ্যান্টি-এজিং রুটিন
আপনি এই তিনটি ব্যায়াম যেকোনও জায়গায়, যেকোনও সময় করতে পারেন ৷ আপনি অফিসে থাকুন অথবা বাড়িতে আরাম করুন । প্রতিটি ব্যায়াম 10 বার করুন:
'স্কাই কিস':
সোজা হয়ে বসুন অথবা দাঁড়ান ।
ধীরে ধীরে মাথা পিছনে কাত করুন এবং ছাদ বা আকাশের দিকে তাকান ।
এখন, আপনার ঠোঁট এমনভাবে চেপে ধরুন যেন আপনি আকাশকে চুম্বন করার চেষ্টা করছেন । আপনি আপনার ঘাড় এবং গলার সামনের দিকে টান অনুভব করবেন ।
5 সেকেন্ডের জন্য এই অবস্থানটি ধরে রাখুন এবং তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন ।
'সাইড স্ট্রেচ':
সোজা হয়ে বসুন এবং কাঁধ শিথিল করুন ।
ধীরে ধীরে আপনার মাথা ডানদিকে কাত করুন, যেন আপনি আপনার কান ডান কাঁধে স্পর্শ করতে চান (কাঁধ তুলবেন না)।
যখন আপনি আপনার ঘাড়ের বাম দিকে ভালোভাবে টান অনুভব করবেন, তখন ৫ সেকেন্ড ধরে রাখুন ।
এখন বাম দিকে একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করুন ।
'চোয়াল স্ট্রেচ':
সোজা হয়ে বসুন এবং সামনের দিকে তাকান ।
ধীরে ধীরে আপনার নীচের চোয়াল সামনের দিকে ঠেলে দিন যাতে আপনি আপনার থুতনির নীচে এবং আপনার ঘাড়ের সামনের দিকে গভীর টান অনুভব করেন ।
5 সেকেন্ড ধরে রাখুন এবং তারপর শিথিল করুন ।
এই সহজ রুটিনটি আপনার ঘাড়ের রেখা কমাতে আশ্চর্যজনক কাজ করতে পারে । মনে রাখবেন, একটি ভালো ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম প্রয়োগ করা ব্যায়ামের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)