Exclusive: গরমে প্রচার ! কীভাবে হাইড্রেট থাকেন তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া ?

Exclusive: গরমে প্রচার ! কীভাবে হাইড্রেট থাকেন তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া ?
বিধানসভায় টিকিট পাণ্ডে পরিবারের কন্যা শ্রেয়ার ৷ প্রচারের ব্যস্ততার চাপে কীভাবে শরীরের খেয়াল রাখছেন ?ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডে ৷
Published : March 25, 2026 at 9:22 AM IST
অভিনয় জগত থেকে রাজনীতির ময়দানে টলিউডে আরও এক নতুন নাম, শ্রেয়া পাণ্ডে । তবে তাঁর এই পথচলা একেবারেই হঠাৎ করেই নয় । রাজনৈতিক আবহেই বড় হওয়া শ্রেয়ার শিকড় গভীরভাবে জড়িত রাজনীতিতে ।
বরাবরই মানিকতলার এলাকাসীদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন শ্রেয়া । প্রায়ই তাঁর ওই এলাকায় নানা সমাজমূলক কাজের নজির দেখা যায় সমাজমাধ্যমের পাতায় ৷ বহু গঠন মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন ৷
প্রথমবার বিধানসভায় টিকিট পেয়ে প্রচারের কাজে ব্যস্ত ৷ ত্বকের যত্ন থেকে শরীরকে হাইড্রেট রাখতে কী করেন তিনি ? ইটিভি ভারতের সঙ্গে সরাসরি তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডে ৷
এখন কলকাতার গরম স্বাভাবিকবাবে বেড়ে চলেছে, প্রচার করতে হবে ও প্রচারের সমসয়ও বাড়াতে হবে ৷ সেক্ষেত্রে নিজেকে কীভাবে মেইনটেন করা হবে ও শরীরকে কীভাবে সুস্থ রাখা যায় তার টিপস ৷
আমার গরম লাগছেই না ৷ আমার কোনও কষ্টও হচ্ছে না ৷ আমরা তারুন্যের উদ্যোমে হেঁটে যাচ্ছি ৷ আপনি যদি বলেন স্কিনকেয়ার ওগুলো পরে হবে ৷ ডাবের জল খাচ্ছি ওতেই হয়ে যাচ্ছে ৷
এখন গরম লাগছে, কীভাবে সামলাবো, কতটা রোদ বাড়ছে, ঝড় বৃষ্টি আসছে এইসব ভাবলে চলবে না ৷ রোদ ঝড় বৃষ্টি তিনটিকে উপাখ্যান করে কাজের দিকে এগিয়ে যেতে হবে ৷
আমার তো বয়সটা কম এসব গায়ে লাগে না ৷ বৃষ্টিতে কাজ করলেও জ্বর আসবে না রোদে ঝলসে গেলেও অসুবিধা নেই ৷ আমার দুপুরের ঘুমের কোনও অভ্যাস নেই ৷
ত্বকের যত্নে কী করা হবে এখন ?
আমি যেটা সারাবছর করি সান্সস্ক্রিন ব্যবহার করি ৷ এটাই গরমের জন্য সবথেকে ভালো ৷ আমিও ব্যবহার করি ছোটদেরও ব্যবহার করতে বলি ৷
তাঁর শখের মধ্যে রয়েছে গান গাওয়া, গান শোনা, নাচ এবং বই পড়া । তিনি মনে করেন গান ও নাচ তাঁকে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে এবং মানসিক চাপমুক্ত থাকতে সাহায্য করে এতটা কতটা মনে করেন ?
আমি চাপমুক্ত জীবন চাইবো কেন ? আমি চাপ মুক্ত চাইনি ৷ আমিতো চাপের জীবন চেয়েছি ৷ বিধায়ক তো চাপের জীবন ৷ আমি চাই আমি এত ব্যস্ত থাকি আমার কাছে যেনো একমিনিট সময় না থাকে ৷ আমি চাইবো যাতে সারাক্ষণ কাজ করতে পারি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি ৷
'সারাক্ষণ মানুষ খুঁজবে শ্রেয়া কোথায় শ্রেয়া কোথায় '- এটাই আমি চাই ৷