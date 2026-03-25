Exclusive: ভোটযুদ্ধে সোশাল মিডিয়াই হাতিয়ার তৃণমূলের ইনফ্লুয়েন্সার প্রার্থী

Exclusive: ভোটযুদ্ধে সোশাল মিডিয়াই হাতিয়ার তৃণমূলের ইনফ্লুয়েন্সার প্রার্থী
সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ঋতুপর্ণা আঢ্যকে এবার বনগাঁ দক্ষিণ থেকে টিকিট দিয়েছে তৃণমূল । অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী ৷
Published : March 25, 2026 at 3:42 PM IST
ফেসবুক হোক বা ইনস্টা, বরাবরই অ্যাক্টিভ ঋতুপর্ণা । দলের টুকটাক কর্মসূচি নিয়ে পোস্ট দেখা গেলেও তাঁর প্রোফাইলে মূলত রয়েছে নিজের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিই । প্রোফাইলে ঢকলে দেখা যাবে, পুজোপার্বণ থেকে শুরু করে নানাবিধ পোশাকে তৃণমূলের এই প্রার্থীর ফটো । এবার তাঁর সোশাল ওয়ালে দেখা যাচ্ছে অন্য বড় চমক ৷ বিধানসভা ভোটের প্রচারের একের পর এক ছবি-ভিডিয়ো । পঞ্চায়েত এলাকার ভোটারদের মন জয় করতে কাজে আসছে সোশাল মিডিয়া ? কী বলছেন বনগাঁ দক্ষিণ তৃণমূল প্রার্থী ঋতুপর্ণা আঢ্য ৷
সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ...
এত অল্প বয়সে বিধানসভায় টিকিট ৷ অভিজ্ঞতাটা কী ?
অভিজ্ঞতা খুবই ভালো ৷ বিধানসভায় হয়তো প্রথমবার টিকিট পেয়েছি কিন্তু এর আগেও ভোটে লড়েছি ৷ এখন আমি বনগাঁ 17 নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ৷ হয়তো এবার ময়দানের লড়াইটা অনেকটা বড় কিন্তু বিজেপির যিনি প্রার্থী তিনি আগেও ছিলেন এখনও আছেন ৷ মানুষ আমার সঙ্গে আছে ৷
আপনার প্রার্থী হওয়া কি যোগ্যতার স্বীকৃতি নাকি উত্তরাধিকারের ফল ?
যোগ্যতা উত্তরাধিকার এটা তো দল সার্ভে করেছে ৷ দল যেটা সঠিক বলে মনে করেছে ৷ অবশ্যই আমার পরিবার রাজনৈতিক ৷ তাঁদের দেখে বড় হয়েছি ৷ আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় এই শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন প্রবীণদের অভিজ্ঞতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ৷ আমার বাবা তো আমাকে গাইড করছেনই ৷
তৃণমূলে এত অভিজ্ঞ নেতা কর্মী তাঁদের টপকে টিকিট পেয়েছেন ৷ আপনার কী মনে হয় ?
সেটা দল ভালো বলতে পারবে ৷ দলের মনে হয়েছে একে সুযোগ দেওয়া উচিত ৷ আমাদের দল এমন একটি দল যে নবীনদেরও সুযোগ দিচ্ছে প্রবীণদের সঙ্গে সঙ্গে ৷ একসঙ্গে সামনজস্য বজায় রেখে দল এগিয়ে যেতে চাইছে ৷
অনেকের অভিযোগ পরিবার তন্ত্রে ভর করছে ৷ এই অভিযোগ কতটা খণ্ডন হচ্ছে ?
না আমরা এরকম কোনও কিছু করছি না ৷ আমাদের দল অনেক বেশি শক্তিশালী ৷ সবারমধ্যেই সামনজস্য আছে ৷ সব সংগঠনই খুব ভালো আমাদের মধ্যে ৷ সবারসঙ্গেই খুব ভালো সম্পর্ক ৷
প্রথমবার প্রার্থী হিসাবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী মনে হতে পারে ?
চ্যালেঞ্জ আমার বিজেপি নয় ৷ মানুষের কাছে কাজ পৌঁছনো আমার সবথেকে বড় লক্ষ ৷ আমায় মানুষ যদি আশীর্বাদ করেন, বনগাঁ দক্ষিণের মানুষ যদি একবার সুযেগ দেন অবশ্যই আমি কাজে দেখাবো ৷ এখানে অনেক সুযোগ আছে কাজ করার ৷
এখানের হাসপাতাল পৌরসভা করতে চাই ৷ আমি যে পরিবার থেকে এসেছি ও আমাদের নেত্রী যা কিছু শিখিয়েছেন শুধু ভোটের সময় নয়, 365 দিন মানুষের সঙ্গে থাকা ৷
সোশাল মিডিয়ায় একটায় পরিচিতি আছে ৷ ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে সক্রিয় ঋতুপর্ণার একটি নির্দিষ্ট ‘ইনফ্লুয়েন্সার’ পরিচিতি রয়েছে । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তরুণ ভোটারদের কাছে পৌঁছতে এই ডিজিটাল উপস্থিতিকেই হাতিয়ার করতে চাইছে তৃণমূল...
আমার এটা পঞ্চায়েত এলাকা ৷ প্রচারের কাজে তো অবশ্যই কাজে লাগাচ্ছি সোশাল মিডিয়াকে ৷ তা স্বত্তেও এখানকার মানুষজন অনেকে ফোন দেখে না ৷ আই আমি বাড়ি বাড়ি বেশি যাচ্ছি ৷ আর সোশাল মিডায়া সেটা আরও বেশি সুবিধা হচ্ছে ৷
ভোট প্রচার করতে হচ্ছে ৷ তারসঙ্গে কলকাতার গরম বাড়ছে ৷ সেভাবে কীভাবে মেইনটেন করা হচ্ছে ?
ডাবের জল খাচ্ছি ৷
শরীরকে সুস্থ রেখে ভোট প্রচারে শুধু কি ডাবের জল ভরসা ?
সারাদিন তো খাওয়াই হচ্ছে না ৷ একদম শেষে যখন বাড়ি যাচ্ছি খাওয়া হচ্ছে ৷ ফলে ডাবের জল ও ওআরএস এইসবই বেশি খাওয়া হচ্ছে ৷