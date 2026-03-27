Exclusive: রাজনীতির সঙ্গে পড়াশোনা, হতে চেয়েছিলেন প্রফেসর ! অকপট কনিষ্ঠ বিধায়ক

Exclusive: রাজনীতির সঙ্গে পড়াশোনা, হতে চেয়েছিলেন প্রফেসর ! অকপট কনিষ্ঠ বিধায়ক
ঠাকুর বাড়ির মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর রাজনীতিতে থেকেও অন্য স্বপ্ন জিইয়ে রাখতে চান । ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় বাগদার তৃণমূল প্রার্থী ৷
Published : March 27, 2026 at 5:09 PM IST
বাগদা বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে ইতিহাস গড়েছেন মধুপর্ণা ঠাকুর । এখনও রাজ্যের বিধানসভায় কনিষ্ঠ সদস্য তিনি ৷ এবারও বাগদা বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী তিনি ৷
রাজনীতির পাশাপাশি পড়াশোনা চলছে তৃণমূলের প্রার্থীর ৷ আচমকাই রাজনীতিতে এসে পড়া, ভোটে দাঁড়ানো এবং জয় । ঠাকুরনগরের সদ্য স্নাতক মেয়েটি এখন বাগদার বিধায়ক । কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও স্নাতকোত্তরের জন্য চালিয়ে যাচ্ছেন পড়াশোনা ৷ সঙ্গে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ । রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি পড়াশোনার, কীভাবে ব্যালেন্স করছেন ? জানালেন মধুপর্ণা ঠাকুর ৷
ইটিভি ভারত: বাগদায় ঠাকুর পরিবারকে ঘিরেই রাজনীতির আবর্ত ? আপনার প্রার্থী হওয়া কি যোগ্যতার স্বীকৃতি, নাকি উত্তরাধিকারের ফল ?
মধুপর্ণা: না, এটা ঠাকুর বাড়ির যোগ্যতা হিসাবেই পাওয়া ৷ আমি কখনও রাজনীতি করিনি ৷ 25 বছর বয়সে উপনির্বাচনে জয়লাভ করেছি ৷ এটা শুধুমাত্র ঠাকুরবাড়ি ও মতুয়াদের জন্য ৷ এর সমস্ত ক্রেডিট আমার ঠাকুরকে দেওয়া, মানে হরি গুরু চাঁদ ৷ এর আগে আমি দলের জন্য বা রাজনীতির জন্য কিছুই করিনি ৷
ইটিভি ভারত: পরিবারই আপনার সবচেয়ে বড় পরিচয় । আপনি রাজনৈতিক উত্তরসূরিতে বিশ্বাসী, না নিজস্ব পরিচয়ে এগিয়ে যেতে চান ?
মধুপর্ণা: সর্বপ্রথম আমার নিজস্ব কিছুই নেই ৷ আমার প্রথম পরিচয় হল ঠাকুরবাড়ি, তারপর বিধায়ক বা তারপর আমি মধুপর্ণা ঠাকুর ৷ ঠাকুরবাড়ির জন্য আজ আমি এখানে রয়েছি ৷
ইটিভি ভারত: বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী ! আপনি কী বলবেন ?
মধুপর্ণা: দল বিশ্বাস করে ৷ ঠাকুরবাড়ির প্রতি উনাদের একটা আস্থা আছে ৷ মতুয়াদের উপরে আস্থা আছে ৷ সেই ভাবে দল বিশ্বাসী ৷ মতুয়াদের বিশ্বাস করে বলেই আমাদেরকে মূল্য দেয় দল ৷ সেখানে ভুল বোঝার কিছুই নেই ৷
মতুয়া সম্প্রদায় মানুষের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আস্থা ও ভরসা রেখেছেন ৷ ঠাকুর বাড়ির প্রতি আস্থা রেখেছেন ৷ আমার বাবা ও মায়ের পর আমার উপর দল আস্থা রেখেছে ৷
ইটিভি ভারত: আপনি বয়সে ছোট ৷ বঙ্গের কনিষ্ঠ বিধায়িক, এবারও টিকিট পেলেন । আপনার টিকিট পাওয়া নিয়ে দলে কোনও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে ?
মধুপর্ণা: না এটা কখনই হয় না ৷ আমি পেয়েছি শুধু একমাত্র ঠাকুরবাড়ির জন্য ৷ এখনও পর্যন্ত দেড় বছরের বিধায়ক আমি ৷ কারও কাছে আমি এখনও শুনিনি ৷ 2011 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ৷ রাস্তাঘাট, ব্রিজ, লাইট এত উন্নয়ন ছিল না ৷ বাম আমলে কোনও উন্নয়নই হয়নি ৷ আমি সবাইকে বলার চেষ্টা করি, সকলের সমস্য়ার সমাধানের চেষ্টা করব ৷ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলছি ৷
ইটিভি ভারত: আপনার পরিবারেই অনেকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী । এতে ঠাকুরবাড়ি, মতুয়া সমাজের ক্ষতি হচ্ছে ?
মধুপর্ণা: সত্যি বলতে হ্যাঁ হচ্ছে ৷ যেহেতু দু'টো পরিবার আছে ৷ একদিক থেকে বিজেপি অন্যদিকে তৃণমূল ৷ মিডিয়ার মাধ্যমেই দেখা গিয়েছে ৷ ফলত ঠাকুরবাড়ির তো ক্ষতি হচ্ছেই ৷
ইটিভি ভারত: এত অল্প বয়সে এত বড় দায়িত্ব কীভাবে সামলাচ্ছেন ?
মধুপর্ণা: বাগদা বিধানসভার সকল বাসিন্দকেই আমি ধন্যবাদ জানাব ৷ ওনারা সাপোর্ট করছেন, তাই এখানে উপস্থিত হয়েছি ৷
ইটিভি ভারত: ঋতুপর্ণা, আপনি, দেবাংশু ও স্বপ্না । তৃণমূলের একঝাঁক অল্পবয়সি মুখ !
মধুপর্ণা: একটা দল চালাতে গেলে সব বয়সের মানুষের দরকার ৷ প্রত্যেকের মাইন্ড সেট আলাদা ৷
ইটিভি ভারত: পড়াশোনার সঙ্গে রাজনীতির শুরুটা কেমন ছিল ?
মধুপর্ণা: হঠাৎ করেই আসা ৷ যখন ঘোষণা হয়েছে জানতাম না, আমি দাঁড়াব ৷ আমি জীবনে মাইকও ধরিনি ৷ এইরকম একটা পরিস্থিতি ৷ আমি কোনওদিনই ভাবিনি রাজনীতিতে আসব ৷ সবসময় চাকরির কথাই ভাবতাম ৷
এবার বুঝতে পারছি চাকরির থেকেও হয়তো এই জীবনটা ভালো ৷ মানুষের সেবা করতে পারছি ৷ আমি ভেবেছিলাম পিইইচডি করে প্রফেসর হব ৷ আমি এখন এমএসসি করছি, নেতাজি ওপেন ইউনিভারসিটি থেকে ৷ আমি সকলকে বলি, আপনাদের ঘরের মেয়ে আমি ৷ যে কোনও সমস্যায় আমায় ফোন করতে পারে, আমি ফোন নম্বর দিয়ে দিই ৷ মানুষের অসুবিধায় আমি পাশে দাঁড়াই ৷
ইটিভি ভারত: এখন পড়াশোনার সঙ্গে ব্যালেন্স কীভাবে করা হচ্ছে ?
মধুপর্ণা: আপাতত পড়াশোনা বন্ধ ৷ যতদিন না ইলেকশন বন্ধ হবে ততদিন আমি একটুও সময় পাচ্ছি না ৷ সকাল সাতটায় আমি ঘর থেকে বেড়োই, ফিরি রাত 9টা সাড়ে 9টায় ৷ এটা শেষ হলে তখন আমি দু'টোই ব্যালেন্স করব ৷
ইটিভি ভারত: এত সময় দেওয়ার কীভাবে শরীরের যত্ন নেন ?
মধুপর্ণা: সকালে বেরোচ্ছি ৷ খাওয়ার সময়ই হয় না সবসময় ৷
ইটিভি ভারত: এতগরমে নিজেকে হাইড্রেট কীভাবে রাখছেন ?
মধুপর্ণা: ওআরএস ও ডাবের জলই ভরসা ৷ আর মনের জোর থাকলে সবকিছুই হয়ে যায় ৷ মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় ৷ তারপর মনে হয় লড়াইয়ে যখন নেমেছি, জিততে হবেই ৷