Exclusive: গলার যত্নে মুখে তালা দিয়েছেন গায়িকা ! ঘুরতে গিয়ে কী করেন ইমন ?

Exclusive: গলার যত্নে মুখে তালা দিয়েছেন গায়িকা ! ঘুরতে গিয়ে কী করেন ইমন ?
সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীর জীবনশৈলির রুটিন কী ? ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডায় গায়িকা ৷
Published : December 9, 2025 at 11:33 AM IST
অনামিকা ভট্টাচার্য্য
ইমন চক্রবর্তী । বাংলার 'টিনসেল টাউনে'র গায়িকাদের ক্লাসে তিনি ফার্স্টবেঞ্চার । ঝুলিতে একাধিক পুরস্কার । সোশাল মিডিয়াতেও তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা কম নয় ।
বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে বহু তারকাই রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে । রাজ্যের শাসকদলের বহু এমপি কিংবা এমএলএ, ইন্ডাস্ট্রির বুকেও রাজ করছেন । ইমন চক্রবর্তীও কি ভবিষ্যতে দ্বৈত ভূমিকায় নামবেন ? ব্যক্তিগত জীবনে কেমনভাবে থাকতে পছন্দ করেন তিনি ? ইটিভি ভারতে মনের ঝাঁপি খুললেন গায়িকা...
সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ:
এত বছর ধরে গানের চর্চা । দর্শকদের ভালোবাসা, জাতীয় পুরস্কার সব পেয়েছেন । এখন আপনার কাছে দর্শকদের চাহিদা কেমন থাকে ?
দর্শকের চাহিদা আমার থেকে কী হতে পারে ৷ এটা হতে পারে না ইমন প্রত্যেকটা গানে জাতীয় পুরস্কার পাবে ৷ দ্বিতীয় বিষয় হল জাতীয় পুরস্কার হল বড় পাওয়া । কিন্তু সেটা কোনও কাজের মাপকাটি নয় ৷ দর্শকরা একজন শিল্পীর পুরোটাই দেখেন ৷ যেমন- কথা বলার ভঙ্গি ৷ এছাড়াও গান গাওয়ার মিলিত বহিঃপ্রকাশ চান ৷ সব মিলিয়ে কাজটা যে খুব সহজ সেটা নয় ৷ কিন্তু চেষ্টা করি কাজের মাধ্যমে দর্শক ও নিজের চাহিদা দু'টোকেই ফুলফিল করতে পারি ৷
গান শেখার শুরুটা কীভাবে ?
প্রথম শুরু হয় আমার মায়ের হাত ধরে ৷ তার পরবর্তীতে রাজকুমার রায়ের কাছে গান শিখেছি ক্লাস থ্রি থেকে ৷ আমি এখনও তাঁর কাছে গান শিখি ৷ পরবর্তীতে শ্রীমতি স্বাগত লক্ষ্ণী দাশগুপ্ত, শ্রী অভিজিৎ বসু ও শ্রীমতী অপালা বসুর কাছে শিখি ৷ পণ্ডিত সুবীর চক্রবর্তীর কাছে তালিম নিয়েছি ৷ গান শেখার কোনও শুরু বা শেষ হয় না ৷ আমি এখনও বিশ্বাস করি যে কোনও কাজের ক্ষেত্রে শেখার মধ্যে থাকো তাহলে তোমার কাজ তোমাকে জবাব দেবে ৷
কাজ এবং রাজনীতি একসঙ্গে করলে কীভাবে ম্যানেজ করা হবে ?
আমি তো রাজনীতিতে জড়াইনি ৷ তাঁরা কীভাবে সামলান সেটা তাঁরা বলতে পারবেন ৷
রাজনীতিতে প্রস্তাব এসেছে ?
না আসেনি ৷ আগে এসেছে ৷ এখন অনেকেই ভাবছেন কোনও দলের হয়ে ভোটে দাঁড়ানোর প্রস্তাব এসেছে । এটা একদম বাজে খবর ৷ এরকম কোনও খবর নেই । যদি আসে ভেবে দেখব ৷ তবে ছোটবেলায় একটা কথা ছিল, যদির কথা নদীতে ৷
আমি একদম আদ্যপান্ত রাজনীতির বাইরে মানুষ ৷ আমি বিশ্বাস করি ভগবান আমাকে সঙ্গীত ও সুর দিয়ে পাঠিয়েছেন ৷ আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গান খুবই পছন্দ করেন ৷ যখনই কোনও অনুষ্ঠানে ডেকেছেন খুবই সুন্দর করে জানিয়েছেন । তিনি যখন তাঁর ভালোবাসার কথাটা আমাকে জানান আমার গানের বিষয়ে সেটা আমার কাছে খুবই বড় পাওয়া বলে মনে হয় ৷ আমি ভীষণ তাঁকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করি ৷ আমি চেষ্টা করবো সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে তাঁর ভালোলাগা এবং আমার সমস্ত দর্শকদের গান নিয়ে ভালোলাগার মান যাতে রাখতে পারি ৷
অনেক লাইভ শো তে দেখা গিয়েছে রাজনৈতিক শ্লোগান উঠেছে, কীভাবে সামলানো হয় ?
আমি বিশ্বাস করি যে কাজটা আমি পারি সেই কাজটাকে কোনও দলের তরফ থেকে বা কোনও দলের কর্মী ইচ্ছাকৃতভাবে বিরক্ত করার চেষ্টা করেন, তিনি যদি ভাবেন একটা স্লোগান দিয়ে আমার অনুষ্ঠানকে ভেস্তে দেবেন, এটা করা ঠিক নয় ৷ আমি সবসময় বলে থাকি, এটা করো না ৷ এতে দল ছোট হয় ৷ হটাৎ করে একটা স্লোগান দিতে শুরু করলে সেই হাঁসির পাত্র হয়, আমি হই না ৷
সোশাল মিডিয়ায় কটাক্ষের শিকার হয়েছেন, সেইসব নেগেটিভ মন্তব্যকে কীভাবে নেওয়া হয় ?
নেটেগিভ জিনিসকে কীভাবে পজেটিভভাবে ধরবো ? নেগেটিভটা নেগেটিভই হয় ৷ কিছু সস্তার মিডিয়া হাউস এই ধরনের খবর করে তাদের ভিউজগুলো কামিয়ে নিতে চায় ৷ এটি খুবই আনএথিক্য়াল ৷ মিডিয়ার কাজ সঠিক খবর সাধারণ মানুষকে দেওয়া ৷
গান থেকে দুরে থাকলে, কাজের বাইরে ব্যক্তিগত কীভাবে সময় কাটানো হয় ?
ল্যাদ খেতে ভালোবাসি ৷ সারাদিন শুয়ে ল্যাদ খাব, গান শুনব, বই পড়ব এটাই ৷ এছাড়াও একটু ভালোমন্দ খেতে ভালোগাগে ৷ একদিন একটু চিট ডে ৷ শরীরচর্চা করব না ৷ সারাদিন শুয়ে থাকবো আমারও ইচ্ছা করে যদিও সেই সুযোগ কম পাই কিন্তু যখন পাই ভীষণভাবে মজা করি ৷
ঘুরতে যেতে ভালোলাগে ?
ভীষণ ভালোবাসি ঘুরতে ৷ বিশেষ করে যে জায়গাগুলো ঘুরিনি সেই জায়গায় ঘুরতে যেতে আরও ভালোবাসি ৷
ডায়েট করা হয় ?
সেভাবে মেইনটেন করা হয় না ৷ তবে আমি বাড়িতে বানানো খাবারই পছন্দ করি ৷ তাতে সবকিছুই খেতে পারি ৷ বাড়ির বানানো বিরিয়ানিও খেতে পারি ৷
নতুন প্রজন্মের যাঁরা গান নিয়ে এগিয়ে যেতে চান, তাঁদের জন্য কী টিপস দেবেন ?
যার যতদিন কাজ থাকে সে সেই প্রজন্মের মধ্যেই পড়ে বলে আমার বিশ্বাস ৷ লতাজি তো কোনও প্রজন্মের মধ্যে পড়েন না ৷ তিনি সবরকম গান গেয়েছেন ৷ আমার এটাই বক্তব্য যে কোনও শিল্পীর Timeless হয়ে ওঠাটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয় ৷
গলার জন্য যত্ন কীভাবে নেওয়া হয় ?
মিউজিককে বাইরে রেখে আমার কোনও সময় কাটে না ৷ দ্বিতীয় বিষয় হল আমি একদম ফোনে কথা বলা পছন্দ করি না ৷ আমার বাবাও যদি আমাকে ফোন করেন তাঁরা জানেন আমি 3 মিনিটের বেশি কথা বলবো না ৷ জোরে কথা বললে গলার জন্য খুবই খারাপ ৷ যতটুকু সময় গান গাই তার বাইরে ইদানিং আমি বেশি কথা বলি না ৷ কথা বলতে ভালোবাসি কিন্তু গলার জন্য ভালো নয় ৷ বাকি ঠান্ডা খাবার আমার গলার জন্য এফেক্ট করেনি ৷ শুধু কথা বলাতে একটু তালাচাবি দিতে হয় ৷ সেটা আমি বলতে পারি Talk Less Sing More ৷
আইসক্রিম, দই এই খাবারগুলি কি কোনওক্ষেত্রে সঙ্গীতশিল্পীদের গলার ক্ষতি করে ?
আমি খাই খুব কম ৷ আমরা বাড়িতে সবাই এমনিতেই কমই খাই ৷ যাঁরা গানবাজনা করেন না, তাঁরাও রোজ খান না ৷
পছন্দের সঙ্গীতশিল্পী...
একজনের নাম বলে পারবো না ৷ লেডি গাগা, আশাজি, লতা জি তো আছেনই ৷
"প্রসঙ্গত, ইমন চক্রবর্তী একাধিক রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেছেন । কিন্তু রাজনীতিতে যোগ দিতে তিনি একেবারেই আগ্রহী নন । পরে ভেবে দেখবেন বলেই জানান । তবে দিনকয়েক আগে, রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠানে উন্নয়নের পাঁচালী গেয়ে ভয়ংকর কটাক্ষের শিকার হয়েছেন, তা সমাজ মাধ্যমে নজর রাখলেই বোঝা সম্ভব । এবছর মহানায়ক সম্মানও পেয়েছেন তিনি । ফলত রাজনীতির ছোঁয়াচ এড়িয়ে থাকাটা তাঁর পক্ষে আরও খানিকটা কঠিন ।"
তিনি জানান, এক সময় ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বর্তমানে রাজনীতির মঞ্চ থেকে অনেকটাই দূরের মানুষ । রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ একেবারেই নেই বললে চলে , তবে এখন তিনি দূরত্ব বজায় রেখে চলতেই পছন্দ করেন ।
