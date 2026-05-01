Exclusive: 'মিউজিক একটা থেরাপি' ! অকপট আরমান
শুধু সঙ্গীতেই নয়, সাহিত্যপ্রেমেও তিনি সমান অনুরাগী ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সঙ্গীত শিল্পী আরমান খান ৷
Published : May 1, 2026 at 3:05 PM IST|
Updated : May 1, 2026 at 3:10 PM IST
প্রয়াত উস্তাদ রশিদ খানের পুত্র আরমান খান একজন উদীয়মান হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী এবং ঐতিহ্যবাহী গায়ক ৷ তিনি তাঁর বাবার কাছে তালিম নিয়েছেন এবং বর্তমানে ভারতে ও আন্তর্জাতিক স্তরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ঠুমরি ও গজল পরিবেশন করেন । বর্তমানে তিনি প্লেব্যাকে আত্মপ্রকাশ করেছেন ৷
গানের জগৎতের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন কেমন ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে আরমান খান ৷
প্রশ্ন: সঙ্গীত জীবনে আসার সময় বাবার কাছ থেকে সবথেকে বড় সিক্ষা কী ছিল ?
প্রথম শিক্ষা এটাই ছিল একটা ভালো মানুষ হয়ে দাঁড়ানো ৷ বাবা সমসময় এটাই বলতেন যতক্ষণ তুমি একজন ভালো মানুষ হতে পারছো না ততদিন গানবাজনা ভালোভাবে করতে পারবে না ৷ একটা মিউজিসিয়ান হওয়ার জন্য সবথেকে ভালো মানুষ হওয়া খুব দরকার ৷
প্রশ্ন: 'ঐতিহ্যবাহী রাগসঙ্গীত বনাম নতুন প্রজন্মের ফিউশন'—আপনি এই ভারসাম্যটা কীভাবে দেখেন ?
দু'টোই আলাদা আলাদা জায়গা আছে ৷ ক্লাসিক্যাল মিউজিক একটা প্রাচীন আর্ট ৷ খুব পুরনো গান বাজনার একটা সংস্করণ ৷ আজকালকার সময় কিছু কিছু ভালো গান হয় ৷ তাই দু'টোর আলাদা আলাদা ফিলিং আছে ৷ ক্লাসিক্যালের নিজস্ব ফিল আছে এবং কমারসিয়ালের নিজস্ব মজা আছে ৷ আর আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আমি ক্লাসিক্যালে বেশি খুশি থাকি ৷
প্রশ্ন: বাবা ছিলেন প্রথম গুরু ! তখন কোনও স্মৃতি মনে পড়ে ?
এইরকম তো অনেক স্মৃতি আছে ৷ ছোটবেলায় বাবার থেকে ঝাড় খাওয়া হতো যদি রেওয়াজ না করতাম বা যদি কোনও ভুল হতো ৷ তবে এখন ওই বকাগুলোই মিস করি ৷
প্রশ্ন: শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত বজায় রেখে নিজের আলাদা সাউন্ড বা পরিচয় গড়ার পরিকল্পনা কী ?
আমি যদি এখন কোনও হালকা গানও গাই আমার আগ্রাধিকার সবসময় ক্লাসিক্যালেই থাকে ৷ আমাকে যদি কখনও কেউ বলেন ব্যান্ডের সঙ্গে সম্পাদন করতে যেমন আজকাল হচ্ছে ৷ তাই প্রথম স্লটটা আমার যেটা আমি শোনাবো সেটা শুনতে হবে মানুষকে ৷ পরে যেটা মানুষ চায় সেটাই শোনাবো ৷ তাই যখনই শো করবো প্রথম বিষয়ই হবে ক্লাসিক্যাল ৷
প্রশ্ন: শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত বজায় রেখে নিজের আলাদা সাউন্ড বা পরিচয় গড়ার পরিকল্পনা কী ?
আমি প্ল্যান করছি নিজের কিছু অ্যালবার্ম লঞ্চ করা হোক ৷
প্রশ্ন: দীর্ঘ রেয়াজের ক্ষেত্রে—কোন একটি বিষয়কে আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন: শৃঙ্খলা, ধৈর্য, নাকি সঠিক গাইডেন্স ?
আমার মতে তিনটেই গুরুত্বপূর্ণ ৷ শুধুমাত্র গাইডেন্স নয় ৷
প্রশ্ন: ‘Saiyaan Bina’ গানের জন্য সেরা প্লেব্যাক গায়ক হিসাবে স্বীকৃতি—এই অর্জন আপনার কেরিয়ারে কী পরিবর্তন এনেছে ?
ওটা একটা আমার জন্য বড় পাওয়া ছিল ৷ গানের জন্য অ্য়ায়ার্ড পাওয়া ওই সময় ভীষণ আনন্দ হয়েছিল ৷
প্রশ্ন: সঙ্গীতের বাইরে ব্যক্তিগত সময় কীভাবে কাটানো হয় ?
আমি গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে যাই ৷ আমার গাড়ির খুবই শখ ৷ আমি গাড়ি সাজাতে ভালোবাসি ৷ প্রতিদিন নিজেই গাড়ি ধুই ৷ এছাড়াও ড্রাইভ করতে খুব ভালোলাগে ৷
প্রশ্ন: মঞ্চে বা রেয়াজের সময় আপনার গানে কখনও বাবার উপস্থিতি অনুভব করেন ?
এটা তো আমার সঙ্গে সমসময় আছে ৷ মন থেকে আমি অনুভব করি ৷
প্রশ্ন: উস্তাদ রসিদ খানের পুত্র হিসাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে আসা এটা কোনও কঠিন যত্রাপথ নাকি দায়বদ্ধতা ?
এটা সহজ তো একদমই ছিল না ৷ মানুষ মনে করে রসিদ খানের ছেলে তাই ক্লাসিক্যাল মিউজিকে খুব সহজে ঢুকে যাবে ৷ কিন্তু ওটা একদমই হয় না ৷
প্রশ্ন: সঙ্গীত শিল্পী না হলে কোন প্রফেশন বেছে নিতেন ?
মিউজিক ছাড়া এই মূহুর্তে কিছু ভাবি না ৷ ছোটবেলা থেকে আমি গান শুনেই বড় হয়েছি ৷ তাই ওটা ছাড়া অন্যকিছু ভাবা হয়নি ৷
প্রশ্ন: মনের মানুষ কেউ আছেন ?
না আমি খুবই ভালো করে জীবন কাটাচ্ছি ৷ আমি একটা ভালো মানসিক শান্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠি ও ঘুমাতে যাই ৷ একা একদম খুশি ৷
সঙ্গীত কতটা জীবনশৈলীর অংশ ?
'Music Is Lifestyle' ৷ আমাদের সঙ্গীতশিল্পীদের বডি ক্লক ওইভাবে সেট হয়ে গিয়েছে ৷ সঙ্গীত আছে বলে আমরা আছি ৷ কিন্তু যাঁরা গান শোনেন তাঁদের জন্য মিউজিক একটা থেরাপি ৷ এমন কোনও মানুষ নেই গান বাজনা শোনে না ৷ তাই মিউজিক সবার জন্য ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৷ মিউজিক থেরাপি সবার থেকে ভালো যা ভিতর থেকে ডিটক্স করে দেয় ৷