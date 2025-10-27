Exclusive: স্টেজ শো'র আগে কী প্রস্তুতি নেন অদ্রিজ ? সিক্রেট ফাঁস হয়ে গেল

Exclusive: স্টেজ শো'র আগে কী প্রস্তুতি নেন অদ্রিজ ? সিক্রেট ফাঁস হয়ে গেল
ইন্ডিয়ান আইডল 11-এর ফাইনালিস্ট আদ্রিজ ঘোষ তাঁর এই পর্যন্ত যাত্রা সম্পর্কে অনুভূতি শেয়ার করেছেন ।
Published : October 27, 2025 at 1:16 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 2:25 PM IST
অনামিকা ভট্টাচার্য্য
সেই দিনগুলি আর নেই যখন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী গায়ককে কাজের সন্ধানে এক মিউজিক স্টুডিও থেকে অন্য মিউজিক স্টুডিওতে দরজায় কড়া নাড়তে হত । আজ রিয়েলিটি শো ফর্ম্যাট হল যেকোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষী গায়কের জন্য নাম, খ্যাতি এবং তার কেরিয়ারে উত্থানের সবচেয়ে বড় সুযোগ । ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত কথোপকথনে, ইন্ডিয়ান আইডল 11-এর ফাইনালিস্ট আদ্রিজ ঘোষ তাঁর এই পর্যন্ত যাত্রা সম্পর্কে তার অনুভূতি শেয়ার করেছেন । এছাড়াও তিনি এসে পৌঁছেছিলেন হায়দরাবাদের উত্তরায়ণের 47তম কালী পুজো উৎসবে ৷
অদ্রিজ ইটিভি ভারতকে বলেন, "খুব সত্যি কথা বলতে, আমার এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে আমি ইন্ডিয়ান আইডলের ফাইনালে পৌঁছেছি। অডিশন রাউন্ড থেকে ফাইনালে পৌঁছেছি এটা বিশ্বাস করার জন্য আমাকে নিজেকে চিমটি কাটতে হবে ।"
এছড়াও তিনি বলেন, "আমার এখানে এসে খুব ভালো লাগছে ৷ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যখন কোথাও এইরকম অনুষ্ঠানে যাই অন্যরকম অনুভূতি হয় ৷ পশ্চিমবঙ্গের মতো অত বড় কমিউনিটি পাওয়া যায় না ৷ এই ধরনের অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট করা এটা আমার খুবই ভালো লাগে ৷"
এছাড়াও তিনি জানান, আমি মোলডি, রোমান্টিক ও সব ধরনের গান করতেই পছন্দ করি ৷ আমার পরিবার থেকেই আমার এই গান এসেছে ৷ আমার দাদু গান গান ৷ তাই আমাকে আর নতুন করে গান নিয়ে ভাবতে হয়নি ৷ আমার কাছে অরিজিৎ সিং খুবই স্পেশাল ও আমার ভালোলাগে তাঁর গান ৷ কারণ আমরা একই জায়গার ৷
অদ্রিজ বলেন, "স্টেজ পারফোমেন্সের ক্ষেত্রে আমি খুবই লিমিটেড শো করি ৷ আমি বেছে বেছে যেগুলো আমার পছন্দ হয় সেগুলিই করি ৷ আমাদের মিউজিসিয়াদের সিজনটা শুরু হয় দুর্গাপুজো থেকে ৷ এটা চলে ফ্রেবুয়ারি পর্যন্ত ৷ এছাড়াও রেকডিং ও বাকি কাজকর্ম তো চলতেই থাকে ৷"
এছাড়াও তিনি জানান, যে কোনও প্রফেশনে প্রাকটিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাই গলার ভয়েস যতক্ষণ না রেয়াজ করা হচ্ছে ততক্ষণ আসবে না ৷ প্রাকটিস না করলে কোনও ক্ষেত্রেই গলা সাধ দেবে না ৷ তবে হ্যাঁ অনেকেই আইক্রিম, দই খান না তবে আমি এইগুলি কিছুই মানি না ৷ আমি লাস্ট স্টেজে ওঠার আগেও আইক্রিম খেয়েই উঠেছি ৷ আমার ক্ষেত্রে সমস্যা হয় না ৷
2018 সাল তখন আমার প্রায় 19 বা 20 বছর বয়স ৷ তখন থেকেই আমি মুম্বইয়ে ৷ একা চলতে চলতে একটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে ৷ মুম্বইয়ের জীবন খুবই মোনোটোনাস ৷ যেকারণে আমার পছন্দ হয় না ৷ ওইজন্য মুম্বইয়ের কাজগুলো কলকাতা থেকেই পাঠাই ৷ খুব গুরুত্বপূর্ণ হলে গেলাম থাকলাম চলে এলাম ৷ ওখানের মানুষ খুবই রোবোটিক আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় ৷ তাই আমি কলকাতাতে থাকতেই বেশি পছন্দ করি ৷
