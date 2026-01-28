'কবিতার লাইনকে সুর দেওয়া জীবনধারাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়'- ইটিভি ভারতের সঙ্গে সুরকার উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

'কবিতার লাইনকে সুর দেওয়া জীবনধারাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়'- ইটিভি ভারতের সঙ্গে সুরকার উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়
একজন সঙ্গীত সুরকার গানের সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যান তাঁর গানে ৷ একটি গান মানুষের মনের পরিচিতি বাড়িয়ে দেয় ৷
গানের সুরকার বা কম্পোজারদের জীবনধারা সৃজনশীলতা, নিত্যদিনের চর্চা এছাড়াও জীবনের আবেগ সবকিছুর এক অন্যতম সংমিশ্রণ । অনুপ্রেরণার জন্য অপেক্ষা না করে প্রতিদিন নিয়মিত কাজ ও নতুন কিছু শেখার মাধ্যমে দক্ষতা গড়ে তোলেন একজন সুরকার । যা তাঁদের সেই আবেগের মাধ্যমে সঙ্গীত সৃষ্টি করেন ৷ সেইরকমই ইটিভি ভারতের সঙ্গে সরাসরি কিছু ব্যক্তিগত জীবনধারা ভাগ করে নিলেন সুরকার উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
আপনি একজন সঙ্গীত সুরকার ৷ জার্নিটা কেমন ছিল ?
আসলে আমার নিজের বড় সত্ত্বাটা হল গান গাওয়া ৷ গান গাইতে গাইতে এটার প্রতি ইচ্ছার প্রকাশ ৷ ছোটবেলা থেকেই গান গাই রাজ্যস্তরে, অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো তারপর লেখার ইচ্ছা তৈরি ৷ যে গান গুলি শুনে বড় হয়েছি নজরুল ও অজয় চক্রবর্তীর গান সেই গান শুনে মনে হওয়া এইভাবে লেখা যায় ৷ 90 এর পরবর্তী সময়ে বাংলা গানের যে দিক পরিবর্তন হল সেটার সঙ্গে অঙ্গআঙ্গিকভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম ৷ এইগুলি শুনে নিজের গানেরও বাচনভঙ্গি সমকালীন প্রভাব পড়তে শুরু করল ৷ তারপর একটা জায়গায় গিয়ে মনে হল নিজের গানের একটা অর্থ খোঁজা ৷
তারপর শুরু হল আমার ছন্দ নিয়ে বিভিন্ন সুরে দেওয়া যেটা আমার খুব পছন্দের জিনিস ৷ যাঁরা বন্ধু আছেন তবলা বাজান তাঁদের কাছ থেকে শোনা সবকিছু দেখে তারউপরে লেখা যায় কিনা দেখা শুরু করলাম ৷
এছাড়াও আমি সমস্ত ধরনের গান পছন্দ করি ৷ তারপর আমার লেখা গান শুভমিতা গাইলো এই গানগুলি ভীষণ জনপ্রিয় হল ৷ তারপর আরও একটা গান বেরোলো ফটিক চৌধুরির গাওয়া 'লাফিংবুদ্ধ' ৷ নানান গানের মধ্যে বিভিন্ন ছন্দ খোঁজার চেষ্টা করি ৷
আপনি গান লেখেন সেক্ষেত্রে গান গাওয়া ও গান লেখার মধ্যে পার্থক্য কী ?
এর পার্থক্য হল গানের যে কোনও লেখাকেই সুর করে দেওয়া যায় ৷ সেটা আলাদাভাবে ছন্দ করে ৷ কিন্তু আমি একটা গান তৈরি করবো বলে লিখতে বসলাম নিজের মধ্যেই চলে ৷ শেষ হওয়া পর্যন্ত সফল হবো কিনা সেটা জানা যায় না ৷ তবে এটার মধ্যে একটা দারুন আনন্দ আছে ৷ যেমন- নিজেকে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলা ৷ এরপর যখন মানুষের কাছে পোঁছয় তখন খুবই আনন্দ হয় ৷
প্রথমদিকে লেখা শুরু করিনি ৷ আমি গান গাইতাম ৷ কিন্তু পারফরমার দিক থেকে আর সেভাবে যাওয়া হয়নি ৷ আমি যেহেতু চাকরি করি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ৷ এমনিতে পারফর্ম করলে নির্দিষ্ঠ কিছু গান গাইতে হয় আর নিজের গানকে যদি মানুষের সঙ্গে গাইতে যাই তখন রিলেট করানো সমস্যার হয় ৷
তিনি বলেন, "ছাত্রছাত্রীরা হল পরীক্ষার বড় মাধ্যম ৷ একটা গান লেখার পর তাদের দিয়ে গাওয়ানো হয় ৷ তারপর দেখা হয় এটা একটা গান তৈরি হল ৷ আমার ক্ষেত্রে ভিতরে গায়কসত্ত্বা অবশ্যই আছে ৷ ওটা না থাকলে তৈরী হত না ৷"
আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাটেন্ট ৷ গান আর এই কাজ সামলানো সত্যি মুশকিলের ৷ তবে এটা প্রথম নয় রামপ্রসাদ নিজেও তাই করেছিলেন ৷ আমার চাকরিটা থাকার জন্য় আমাকে কমপ্রোমাইজ করতে হয়নি ৷ তাই এটা বলার সময় শেষের কবিতার একটা লাইন মনে পড়ে ৷
গানের গলা ঠিক রাখার জন্য সেই মেইনটেন করা হয় ?
না আমি কোনওদিন সেরকমভাবে করিনি ৷ আমি ছোটবেলায় গান শিখতামও না ৷ একটু ক্লাসিকাল গান আমাকে টানতো ৷ সেগুলো শুনে আমি নকল করার চেষ্টা করতোম ৷ তারপর আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করলাম রাগের ধরণ ৷ জেনে করা আর না জেনে করার পার্থক্য রয়েছে ৷ তবে যখন জানতে শুরু করলাম আরও ভালো লাগতো ৷
