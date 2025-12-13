Exclusive: উৎসবের মরশুমে ছেলেরা কী পোশাক পরবেন বুঝতে পারছেন না ? অভিনেতা মৈনাকের ফ্য়াশনে সেরা টিপস

Exclusive: উৎসবের মরশুমে ছেলেরা কী পোশাক পরবেন বুঝতে পারছেন না ? অভিনেতা মৈনাকের ফ্য়াশনে সেরা টিপস
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পুরুষের সাজ কিন্তু অনেকটাই বদলটাই এসেছে ৷ ছেলেদের সেরা ফ্যাশন টিপস দিলেন অভিনেতা ৷
Published : December 13, 2025 at 11:38 AM IST
বিয়ের মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিয়ের ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে এবং আপনি ভাবছেন এই মরশুমে আপনার প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে কী পরবেন ? চিন্তা করবেন না ! পুরুষদের পোশাক বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সামান্য কিছু সংযোজন করলে আপনি একটি এক্সক্লুসিভ পোশাক পেতে পারেন ৷ হাজার ভিড়ের মধ্যেও আপনি এক অন্য লুকে ধরা দিতে পারেন ৷ অভিনেতা মৈনাক ঢোলের কিছু ফ্যাশন টিপস আপনাকেও সাহায্য করতে পারে ৷ দেখে নেওয়া যাক ফ্যাশনের আইডিয়াগুলি সম্পর্কে ৷
বিয়ে হোক বা যে কোনও অনুষ্ঠানের দিন ছেলেদের মূল পোশাক হল পাঞ্জাবি । আর এই পাঞ্জাবিতেও এখন বদল এসেছে । ইন্দো-ওয়েস্টার্ন, ওয়েস্টার্ন কাট- এসব এখন ইন । বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য অনেকেই অনেকরকম পাঞ্জাবি বেছে নিচ্ছেন । তবে পাঞ্জাবির রঙেও এসেছে বদল ।
আত্মীয় হোক বা বন্ধুবান্ধবের বিয়ে হলেই হলো ৷ আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না । বিয়েবাড়ি রঙিন হয়ে ওঠে ফুলের সাজ এবং রঙিন কাপড়ে । এর মাঝে জমকালো সাজপোশাক না হলে একদমই মানানসই হয় না । তাই বিয়ে বাড়ির জন্য স্পেশাল শাড়ি, লেহেঙ্গা, আনারকলি পরাটাই অলিখিত নিয়ম । ছেলেদের জন্য কুর্তা-পায়জামা, পাঞ্জাবি-পায়জামা তো আছেই । মেকআপ নিয়ে পুরুষদের এতো মাথা ঘামানো না থাকলেও পোশাকের সম্ভার নজরকাড়া চাই ৷ আর ট্রেন্ডে গা বাসাতে চাইলে বেছে নিতে পারেন স্টাইলিশ ধুতি-কুর্তা থেকে ক্যাজুয়াল ।
নেহেরু জ্যাকেট: যদি আপনি কুর্তা পাজামা পরতে চান কিন্তু খুব বেশি সাধারণ দেখতে না চান, তাহলে একটা অভিনব সিল্কের হাফ জ্যাকেট বেছে নিতে পারেন ৷ অভিনেতা মৈনাক ঢোলের মতো সাদা পাঞ্জাবির উপরে কালে গর্জিয়াস নেহেরু জ্যাকেট বেশ একটা অন্যরকম লুক দিতে সাহায্য করবে ৷
পাঞ্জাবি-পাজামা: বাঙালির যেকোনও অনুষ্ঠানে ছেলেদের পাঞ্জাবি থাকবেই ৷ তবে সেটা কালো রঙ হলে আর কথাই নেই ৷ অভিনেতার মতো এই রকম একটা লাল কালোর কম্বিনেশন কিনে নিতে পারেন ৷ অন্যরকম একটা লুকে আপনিও হতে পারেন সবার থেকে আলাদা ৷
স্যুট প্যান্ট: বিয়ে বাড়ির হালকা শীতে রাতে পড়ার জন্য স্যুট প্যান্ট হলে কথাই হবে না ৷ তবে অনেকেই ডিজাইন বা কালার নিয়ে চিন্তিত থাকেন ৷ এখনই চিন্তামুক্ত হয়ে যান ৷ মৈনাকের এই কালোর এই ব্লেজার স্যুট আপনিও বেছে নিতে পারেন ৷ বিয়েবাড়িতে পড়ার জন্য এটি সেরা ৷ কালোর উপর কালো চুমকি দিয়ে কাজ করা ৷ যা আপনাকেও লাগতে পারে অসাধারণ ও অন্যরকম লুক ৷
এছাড়াও কালো রঙ একটা অন্য লুক দেয় ৷ ডিজানের চুমকি বসানো কালো পাঞ্জাবিও বেছে নিতে পারেন ৷ এগুলি ছাড়াও সকলেরই সাদা রঙ পছন্দের ৷ পরেও একটা শান্তিবোধ করা যায় ৷ তাই দিনের কোনও অনুষ্ঠানে সাদা রঙের এই পাঞ্জাবি এক অনবদ্য হতে পারে ৷