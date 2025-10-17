Exclusive: এই দীপাবলিতে ছেলেদের পোশাকে আনুন নতুন ধরনের চমক, অভিনেতা সপ্তর্ষির ফ্যাশনে সেরা টিপস
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পুরুষের সাজ কিন্তু অনেকটাই বদলটাই এসেছে ৷ ছেলেদের সেরা ফ্যাশন টিপস দিলেন অভিনেতা ৷
Published : October 17, 2025 at 11:01 AM IST|
Updated : October 17, 2025 at 11:10 AM IST
ছেলেদের সাজ মানে শার্ট বা টি-শার্ট আর জিন্স কিংবা বড়জোর নতুন পাঞ্জাবি-পাজামা ৷ এই ড্রেসের সম্ভার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে ৷ তবে এখন ছেলেদের ফ্যাশনে অনেক বদল এসেছে ৷ শপিং মল আর দোকানগুলিতে ঢুকলেই বোঝা যায়, ছেলেদের ফ্যাশনেও এখন প্রচুর বিকল্প রয়েছে । কালীপুজোর রাত বা দীপাবলিতে সনাতনী সাজ মানেই একঘেয়ে পাঞ্জাবি নয় । আপনি আপনার জায়গা অনুযায়ী ইচ্ছা মতো পোশাক বেছে নিতে পারেন ৷
দীপাবলিতে ছেলেদের ফ্যাশন হিসেবে পোশাকের সঙ্গে উজ্জ্বল রঙ, যেমন লাল, নীল বা সবুজ, বেছে নিতে পারেন । ঐতিহ্যবাহী পোশাকের মধ্যে রয়েছে কুর্তা-পাজামা যা আরামদায়ক এবং উৎসবের আমেজও দেয় । আধুনিক সাজের জন্য, ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক বা জিন্সের সঙ্গে কুর্তা, সিল্কের জামা বা একটি এথনিক জ্যাকেটও পরতে পারেন । যা ছেলেদের ফ্যাশনে এক অনবদ্য লুক দিতে সাহায্য করে ৷ অভিনেতা সপ্তর্ষি রায়ের কিছু পোশাকের কালেকশন আপনাকে মুগ্ধ করতে পারে ৷ এই দীপাবলিতে পেতে পারেন কিছু আকর্ষণীয় টিপস ৷
পোশাকের ধারণা: ঐতিহ্যবাহী একটি আকর্ষণীয় নকশার বা এমব্রয়ডারি করা কুর্তা-পাজামা বেছে নিতে পারেন এই দীপাবলিতে অথবা একটি রঙিন বা ক্লাসিক জ্যাকেটের সঙ্গে পড়তে পারেন ।
আধুনিক: জিন্সের সঙ্গে একটি স্টাইলিশ কুর্তি টাইপ পাঞ্জাবি অথবা একটি সিল্কের টপ বা একটি লম্বা এথনিক জ্যাকেটও পরতে পারেন ।
ইন্দো-ওয়েস্টার্ন: এখন এই ধরনের পোশাকের ভালো ট্রেন্ড ৷ আধুনিক এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাকের মিশ্রণে একটি ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক বাছতে পারেন । এছাড়াও আপনি চাইলে ঐতিহ্যবাহী পোশাকের সঙ্গে একটি ব্লেজার বা নেহেরু জ্যাকেট পড়তে পারেন । ছেলেদের পোশাকের মধ্য়ে এইরকম একটা লুক বেশ মানানসই ৷
এখন অফিসেও দিওয়ালি বানান ৷ ছেলেরা প্ল্যান করে বেছে নেন নানান ধঝরনের পোশাক ৷ তাই আপনি চাইলে সাধারণ কোনও পাঞ্জাবিও বেছে নিতে পারেন ৷ এছাড়াও এখন শুধু অফিস ডে নয় যে কোনও অনুষ্ঠানে ব্লেজারও বেশ ট্রেন্ডি ৷ আপনি চাইলে প্য়ান্ট ব্লেজারও পড়ে নিতে পারেন ৷ এটা আপনার কোনও ঝামেলাও থাকবে না ৷
দিওয়ালি হোক বা পুজো ফ্যাশন কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রেই একচেটিয়া হবে কেন ? এই পুজোর মরশুমে সাজসজ্জায় টেক্কা দিচ্ছেন পুরুষেরাও । পছন্দমতো পোশাকের সঙ্গে মানানসই গয়না, সাজ সম্পূর্ণ করতে সঙ্গী হচ্ছে জুতো কিংবা ব্যাগও ।
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পুরুষের সাজ কিন্তু কেবল গলায় সোনার চেন, হাতে আংটি কিংবা পাঞ্জাবীতে সোনার বোতামেই আটকে নেই । বরং যুগের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে পোশাক পরার ধরণও ।
প্রিন্টেড বাঙালি পাঞ্জাবি: অভিনেতার মতো এইরকম একটা বাঙালি পাঞ্জাবি বাছাই করতে পারেন ৷ যা আপনাকে একটা অন্যরকম লুক দিতে পারে ৷ সবুজ রঙের বাংলা প্রিন্টের পাঞ্জাবি এখন বেশ চল ৷ এই পোশাকে আপনাকেও লাগবে বেশ মানানসই ৷
