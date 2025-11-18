EXCLUSIVE: বিরিয়ানি মানে মটন, চিকেন বিরিয়ানি আবার কী'- রজতাভর পছন্দের খাবার-ফিটনেস রুটিন জানেন ?

EXCLUSIVE: বিরিয়ানি মানে মটন, চিকেন বিরিয়ানি আবার কী'- রজতাভর পছন্দের খাবার-ফিটনেস রুটিন জানেন ?
অভিনেতা রজতাভ দত্তের লাইফস্টাইল ও ফিটনেস রুটিন জানুন ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে সরাসরি অভিনেতা রজতাভ দত্ত ৷
Published : November 18, 2025 at 4:32 PM IST
অনামিকা ভট্টাচার্য্য
তিন দশক কেটে গিয়েছে অভিনয়েই । থিয়েটারের মঞ্চ, ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা, কিংবা এখনকার ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সবেতেই সমানভাবে তাল মিলিয়ে চলছে তাঁর কাজ । তিনি চলচ্চিত্রে একজন জুনিয়র আর্টিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন । তিনি এরপর ক্রমে ক্রমে তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন । সবরকম চরিত্রে মানিয়ে যাওয়ার এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে তাঁর । এটাই তাঁর এগিয়ে যাওয়ার মূল হাতিয়ার ।
বাংলা ছবি-সিরিজের চেনা খলনায়ক বাস্তবে কেমন ? ব্যক্তিগত জীবনে কী করেন ও তাঁর লাইফস্টাইল কেমন ? ইটিভি ভারতের মুখোমুখি বাংলা চলচ্চিত্র জগতের উচ্চপ্রশংসিত অভিনেতা রজতাভ দত্ত ।
জেনে নেওয়া যাক সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ...
অভিনয়ের জার্নিটা কেমন ছিল ? সেইসময়ে আপনার লাইফস্টাইল...
থিয়েটার দিয়ে জীবন শুরু ৷ চাকরি ছেড়ে দিয়ে অভিনয় শুরু করেন ৷ তারপর টেলিভিভিশনে জুনিয়র অর্টিস্টের কাজ করতে করতে চ্যানেলের চোখে পড়ে যাওয়া ৷
থিয়েটার ও টেলিভিশনের পার্থক্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি কোনও প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আসিনি ৷ পার্থক্যতো আছেই যা শিখতে পেরেছি কাজ করতে করতেই ৷ তবে শুরু থেকেই বড় বড় ডিরেক্টর ও সিনিয়র অভিনেতাদের সঙ্গে পেয়েছি ফলে পড়াশোনাটাও চালিয়ে গিয়েছি ৷ এছাড়ও অন্যরা যখন কাজ করছেন তখন ওনাদেরও মন দিয়ে দেখেছি শেখার জন্য ৷
চাকরি ছেড়ে অভিনয়ে আসা ! সেই লাইফটা কেমন ছিল ?
অনেকটা শক্ত ছিল জীবনে উঠে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ৷ বাবা মারা গিয়েছেন অনেক ছোট বয়সে ও মা কর্মরত ছিলেন না ৷ সবকিছু নিয়ে অনিশ্চয়তাতো ছিলোই ৷ তখন যে বুঝতে পেরেছি সেটা নয় তবে এখন ফিরে তাকালে মনে হয় সেটা একটা অন্যরকম জীবন ছিল ৷ সেইসময়ে কতটা কঠিন সময়ে পেরোতে হচ্ছে সেটা অতটা বুঝতেও পারিনি ৷
বাস্তবে রজতাভ দত্ত কেমন মানুষ ?
হেসে বলেন সেটা তো অন্যরা বলতে পারবে ৷ নিজের সম্বন্ধে নিজে কীভাবে বলবো ৷ আমি বাস্তবে কেমন সেটা অন্যদের Interview নিলে বলতে পারবেন ৷
এখন জীবন শৈলির রুটিনটা কী এবং চরিত্র অনেকটা নেগেটিভভাবে দেখা যায় বাস্তবে কি দুষ্টুই ?
এ ব্যাপারটা বেশি করে বুঝতে পারি শহর ছাড়িয়ে একটু মফস্সল বা গ্রামের দিকে গেলে । সেখানে মানুষ এখনও চরিত্রকে একমাত্রিক হিসেবে ভাবতে ভালবাসেন । তাই পর্দার আমিটাই তাঁদের কাছে বাস্তবের আমি হয়ে ওঠা সম্ভব ।
এছাড়াও তিনি বলেন যদি বিপরীত চরিত্রের মানুষ না হওয়া যায় তাহলে ওই চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা যাবে না ৷
কাজের বাইরে বাড়িতে কীভাবে সময় কাটাতে ইচ্ছা করে ?
বাড়িতে থাকলে দেরি করে ঘুম থেকে উঠি ৷ খেতে খুব ভালোবাসি ও বই পড়তে ৷ আমি বাড়ির মানুষদের সঙ্গে সময় কাটাই ও বছরে একবার বেড়াতে যাওয়ার চেষ্টা করি ৷
ওপেন টি বায়োস্কোপে ফুটবল কোচ ! মানেই দৌড়াদৌড়ি, ফিটনেস । সেই চরিত্রের জন্য প্রিপারেশনটা কেমন ছিল ?
না আলাদা করে কিছু প্রিপারেশন ছিল না ৷ আমি স্কুলে ফুটবল খেলেছি সেটা একদম বেসিক ৷ আমার স্কুলে একজন খেলার শিক্ষক ছিলেন ৷ ক্লাস 8 থেকে 10 এই তিনবছর বিভিন্ন খেলাধুলা করাতেন ৷
ফিট থাকা সবার জন্যই জরুরি ৷ সাবর জন্য ফিট থাকার আলাদা আলাদা রুটিন থাকে ৷ আপনার ফিট থাকার মূল মন্ত্রটা কী ?
সবার আগে ফিট থাকতে মন ভালো রাখা জরুরি ৷ শরীর নিয়ে খাটাখাটনি করা একদমই হয়ে ওঠে না ৷ যাঁরা করেন তাঁদের আমি খুবই শ্রদ্ধা করি ৷ মাঝে মাঝে হাঁটাহাঁটি হয় ৷ আমার কাছে শারীরিক ফিটনেসের থেকেও মানসিকভাবে আনন্দ থাকা বেশি জরুরি ৷ কখনও কখনও যদি কাজের জন্য কিছু দরকার হয় সেটা করি ৷
এছাড়াও তিনি বলেন, "আমি 4 মাসে 13 কেজি ওজন কমিয়ে ফেলেছিলাম । তারপরে আবার বেড়ে গিয়েছে তাড়াতাড়ি । আসলে আমি খেতে খুব ভালোবাসি ।"
ডায়েট কীভাবে করা হয় ?
একদমই হয় না ৷ খেতে ভালোবাসি ৷ তবে আমার খুব তাড়াতাড়ি ওজন বাড়ানো বা কমানো ওটা হয়ে যায় ৷ আর এমনিতে ফল ও ড্রাইফ্রুট প্রতিদিন খাওয়ার চেষ্টা করি ৷ আর বাঙালি খাবার সবকিছুই খাই ৷ দিনে দুই থেকে তিনকাপ ব্ল্য়ারকফি খাওয়া হয় সেটা দুধ চিনি ছাড়া ৷ শীতকালের দিকে কাঁচা হলুদ খাই ৷ টকদইটা খাওয়া হয় ৷
পছন্দের খাবার কী ?
একদিকে তাঁর পছন্দ বাঙালি বাড়ির রান্না, অন্যদিকে দেশবিদেশের নানা ক্যুইজ়িন । তিনি বলেন, "আমি যেহেতু খাদ্যরসিক, যে কোনও সুস্বাদু খাবারই প্রচুর পরিমাণে খেতে পারি । কোনও একটা খাবারকে বেছে নেওয়া অন্য খাবারগুলোর প্রতি অন্যায় করা হবে । তাই যে কোনও ভালো খাবারই আমার প্রিয় ।"
যে কোনও খাবারই খেতে ভালোবাসি ৷ মোগলাই ও বাড়ির সাদা আলুর তরকারি ও লুচি পছন্দের ৷ বাড়িতে মাছ ভাত ভালোলাগে ৷ আমারক্ষেত্রে ডায়েট বললে একটু অপমানই করা হবে তবে কখনও কখনও তো করতেই হয় ৷
সোশাল মিডিয়া নেই ?
আমার নেই ৷ অনেকগুলি ফেক প্রোফাইল আছে ৷ লালবাজারে গিয়েছিলাম ৷ পরে বন্ধ হলেও আবার খুলে গিয়েছে ৷