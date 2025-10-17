Exclusive: কেমন নারী পছন্দ রুদ্রনীলের ? অকপট অভিনেতা
একদিকে যেমন অভিনেতা, তেমনই আবার রাজনীতিবিদও বটে ৷ রুদ্রনীল ঘোষের ব্যক্তিগত জীবন জানেন ?
Published : October 17, 2025 at 11:49 AM IST
অনামিকা ভট্টাচার্য্য
তিনি শুধু অভিনেতা নন, ক্রমশ দক্ষ রাজনীতিবিদ হয়ে উঠছেন । বারবার দলবদলের দোষে দুষ্ট হলেও রাজনীতির ময়দানে নিজের ছাপ ফেলতে কসুর করছেন না রুদ্রনীল ঘোষ (Rudranil Ghosh)।
ইতিমধ্যেই নিজের অভিনয়শৈলীর জোরে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন অভিনেতা । এখন তাঁকে একনামে সবাই চিনলেও ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গা পেতে বেশ স্ট্রাগল করতে হয়েছে রুদ্রনীলকে । ইটিভি ভারত লাইফস্টাইলকে সেই গল্পই শোনালেন অভিনেতা ৷
আপনি একজন শিল্পী, অভিনেতা । পাশাপাশি একজন রাজনীতিবিদও ৷ এই দু’টি কাজ একসঙ্গে কীভাবে করা হয় ?
এটা খুবই সাধারণ ৷ যেকোনও প্রফেশনে থাকা হোক না কেন, প্রত্যেকেই কাজের সঙ্গে সঙ্গে সংসারও সামলান ৷ সবাই তো সব কাজ করেন না ৷ তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমি কীভাবে জীবনকে দেখছি এবং আমি আমার সময়টা কীভাবে নিজের সময়ের পরে যতটুকু থাকছে অন্য মানুষের জন্য ব্যয় করতে চাইছি ৷ সেক্ষেত্রে আমি আরেকজন মানুষের দায়িত্ব নিতে পারি ৷ যদি নিজের বাইরে বেরিয়ে এসে অন্যদের জন্য ভাবার চেষ্টা করি তাহলে অন্যের জন্য কিছু করতে এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে হয় ৷ এইরকম অনেক মানুষ যুক্তও হন ৷
এছাড়াও মানুষের জন্য যদি কেউ কাজ করার ফলে পথে নামেন তখন তাঁরা রাজনীতি করেন ৷ সেটা যেকোনও রাজনৈতিক দল হোক না কেন । আমিও এই কাজটা করি ফলে আমার কাছে কোনও বাড়তি চাপ মনেই হয় না ৷ যিনি ভারতীয় জনতা পার্টি সৃষ্টি করেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার ৷ তিনি কীভাবে সময় বার করতেন মানুষের জন্য ৷ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন । তিনি ছিলেন চিকিৎসক ৷ তিনিও সময় বার করতেন ৷
যদি দেখা হয় উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতারাও এই কাজ করে এসেছেন ৷ শুধুমাত্র অভিনেতারা নয়, বিভিন্ন পেশার মানুষও রাজনৈতিকভাবে কোনও দলের প্রচার করেন, সঙ্গে কাজও করেন ৷ ফলে এগুলি ভালোবাসা থেকে হয় । আমি 24 ঘণ্টার মধ্যে 7 থেকে 8 ঘণ্টা ঘুমাই ৷ বাকি সময় কাজ করি ৷
ভোটের সময়, বিশেষ করে প্রাক-ভোট পর্বে বা প্রচারের সময় শুটিং হলে কীভাবে ম্যানেজ করা হয় ?
ভোটের সময় অসুবিধা হয় ৷ আমি সাধারণত ম্যানেজ করেই করি ৷ আগেরবছর ভোটের আগে আমাকে প্রচার করার কথা বলা হয়েছিল দল থেকে ৷ তখন একটা সিনেমা আমাকে না-করতে হয়েছে ৷ কিছুসময় কিছু কাজ আছে তখন সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ৷ সিনেমার জন্য আমার বছরে 11 মাস থাকে একটা মাস যদি আমার অন্য কাজকে দেওয়া হয় তাহলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ৷ আমার খুবই স্ট্রাগল লাইফের মধ্যে দিয়ে বড় হওয়া ৷ আমার অসুবিধা হয় না ৷
প্রথমে লাল, তারপর সবুজ ও পরে গেরুয়া ! এটা কেন মনে হল ?
আমাকে এই প্রশ্নটা করা হয় কারণ আমার নামের পাশে একটা নীল আছে ৷ আমার নাম যদি রতনলাল হতো তাহলে করতো ? পশ্চিমবঙ্গের সরকার আসে কোনও রাজনৈতিক ভোটে নয় ৷ সাধারণ মানুষেরা কোনও রঙকে তাঁর পছন্দের তালিকায় রাখতে পারছেন না । বদলে বিশ্বাস করতে চাইছেন নতুন কোনও রঙকে ৷ সেজন্যই তো বদল এসেছে ৷ কংগ্রেস, সিপিআইএম তারপর তৃণমূল সরকার ৷ এরপর 2019-এর পরে বিজেপিকে মানুষ ভোট দিচ্ছেন ৷ তাই কোনও ভুলকে ভুল দিয়ে আঁকড়ে থাকলে এটাই উন্মত্ততা ৷
যদি অভিনেতা বা রাজনীতিবিদ না হতেন, তাহলে নিজেকে কীভাবে দেখতেন ?
আমি ছবি আঁকতাম ৷ এখনও পর্যন্ত অভিনয়ের জন্য যা যা পুরস্কার পেয়েছি, যতদিন ছবি আঁকতাম তার অ্যাওয়ার্ডও কম নয় ৷ ফলে আমার ছবি আঁকতে আঁকতেই মানুষের চেহারা আঁকা এবং সেখান থেকেই মানুষের স্বভাবের উপরে আকর্ষণ তৈরি হওয়া ৷ এই কাজ করতেই থিয়েটারে আসা ৷ 12 বছর থিয়েটারে অভিনয় করার পর টেলিভিশনে অভিনয় ৷ প্রথমে 150 টাকা পেয়েছিলাম জুনিয়র আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করে ৷
একটা সময় অপমানিত হয়েছি ৷ গায়ের রঙ ও উচ্চতা নিয়ে ৷ কোনও ধারণা ছিল না যে আমার সঙ্গে ঘটেছে ৷ শুটিং ফ্লোরেই ঘটেছে ৷ ফর্সা, লম্বা অভিনেতাদের অনেক সম্মান করা হতো ৷ যাঁরা তখন অসম্মান করেছিলেন, তাঁরা এখন হাসিমুখে কথা বলেন ৷ এটাই জীবন ৷ আজকের দিনে আমার কোনও দুঃখ বা আনন্দ কোনওটাই নেই ৷ সেইসময় হয়তো একটু কষ্ট পেয়েছি ৷
আমি যেহেতু ছবি আঁকতাম, একটা চ্যানেলে অ্যানিমেশেনর কাজ করতাম ৷ টেলিভিশন নিউজের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা গ্রাফিক্সের ৷ সেই কাজ করতাম, সঙ্গে ভয়েজ ওভার করতে হতো ৷ স্ক্রিপ্টিং-এরও অনেক কাজ করতাম ৷
ভবিষৎতের পরিকল্পনা কী আছে ?
ঝুটঝামেলা এবং অশান্তি চাই না ৷ ব্যক্তিগত জীবন মানে শুধুই বিয়েই নয় ৷ অবশ্যই বিয়ে করব, তবে সেই মহিলা যেন বাড়িতে বসে থাকা কেউ না-হন ৷ কোনও একটা কাজে যাতে যুক্ত থাকেন ৷ স্ট্রাগেলের যে যন্ত্রণা সেটা যেন তিনি বুঝতে পারেন ৷
