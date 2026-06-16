প্রেশার কুকার ব্লাস্ট হওয়ার আর কোনও ভয় নেই, সাধারণ কিছু অভ্যাস রান্নাঘরকে আরও নিরাপদ করে তুলবে

প্রেশার কুকার ব্লাস্ট হওয়ার আর কোনও ভয় নেই, সাধারণ কিছু অভ্যাস রান্নাঘরকে আরও নিরাপদ করে তুলবে
রান্নাঘরে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পাত্রটি হল প্রেশার কুকার । তবে অসতর্কতার কারণে কুকার ফেটে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ।
Published : June 16, 2026 at 9:57 AM IST
ভারতীয় রান্নাঘরে প্রেশার কুকার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ । ডাল, চাল, শাকসবজি কিংবা চটজলদি তৈরি করা যায় এমন যেকোনও খাবারের ক্ষেত্রেই কুকার সময় ও জ্বালানি উভয়ই সাশ্রয় করে । তবে প্রেশার কুকার সংক্রান্ত দুর্ঘটনার খবর মাঝেমধ্যে বেশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠতে পারে । এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি, কুকার কিন্তু হুট করে বা কোনও কারণ ছাড়াই বিস্ফোরিত হয় না; বরং দীর্ঘ সময় ধরে রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা, ভুল পদ্ধতিতে ব্যবহার কিংবা ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশই সাধারণত এর মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।
এর জন্য, কয়েকটি সাধারণ অভ্যাস মেনে চললে এই ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব । আপনি যদি প্রতিদিন প্রেশার কুকার ব্যবহার করেন, তবে এর নিয়মিত পরীক্ষা ও সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি । সামান্য সতর্কতা কেবল আপনার রান্নাঘরকেই নিরাপদ রাখে না, বরং কুকারের আয়ুও বাড়িয়ে তোলে । নীচে কুকার ফেটে যাওয়া রোধ করার উপায় এবং প্রেশার কুকার ব্যবহারের কিছু নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হল ।
হুইসেল ও সেফটি ভালভ: প্রেশার কুকারের সেফটি ভালভ ও হুইসেলের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরি । এগুলিতে ময়লা জমলে বা কোনও ত্রুটি দেখা দিলে বাষ্প সঠিকভাবে বের হতে পারে না, ফলে কুকারটি বিস্ফোরিত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায় ।
রাবার গ্যাসকেট: কুকারের রাবারের রিং বা গ্যাসকেটটি পুরনো বা ছিঁড়ে গেলে ঢাকনাটি ঠিকমতো আটকাবে না । এর ফলে অস্বাভাবিকভাবে চাপ সৃষ্টি হতে পারে । তাই নিয়মিত এটি পরীক্ষা করুন এবং প্রতি কয়েক মাস অন্তর তা বদলে ফেলুন ।
কুকার অতিরিক্ত ভর্তি করবেন না: সময় বাঁচানোর জন্য অনেকে কুকার অতিরিক্ত ভর্তি করে ফেলেন । এমনটা করলে বাষ্প বের হওয়ার পথ আটকে যেতে পারে । তাই সবসময় নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা অনুযায়ী কুকারে উপকরণ ভরুন ।
পর্যাপ্ত পরিমাণে জল দিতে ভুলবেন না: কুকারের ভিতরে জলের স্তর কমে গেলে তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে । এর ফলে কেবল খাবার পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকিই থাকে না, বরং কুকারের ওপরও অতিরিক্ত চাপ পড়ে । তাই রেসিপিতে নির্দেশিত সঠিক পরিমাণে জল দেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।
প্রেশার কুকার বিস্ফোরিত হওয়ার ঝুঁকি পুরোপুরি দূর করা সম্ভব না হলেও, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সতর্কতার মাধ্যমে তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা যায় । তাড়াহুড়োর চেয়ে রান্নাঘরে নিরাপত্তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ; তাই কুকারের নিয়মিত যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করুন ।