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প্রেশার কুকার ব্লাস্ট হওয়ার আর কোনও ভয় নেই, সাধারণ কিছু অভ্যাস রান্নাঘরকে আরও নিরাপদ করে তুলবে

রান্নাঘরে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পাত্রটি হল প্রেশার কুকার । তবে অসতর্কতার কারণে কুকার ফেটে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ।

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প্রেশার কুকার (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 16, 2026 at 9:57 AM IST

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ভারতীয় রান্নাঘরে প্রেশার কুকার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ । ডাল, চাল, শাকসবজি কিংবা চটজলদি তৈরি করা যায় এমন যেকোনও খাবারের ক্ষেত্রেই কুকার সময় ও জ্বালানি উভয়ই সাশ্রয় করে । তবে প্রেশার কুকার সংক্রান্ত দুর্ঘটনার খবর মাঝেমধ্যে বেশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠতে পারে । এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি, কুকার কিন্তু হুট করে বা কোনও কারণ ছাড়াই বিস্ফোরিত হয় না; বরং দীর্ঘ সময় ধরে রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা, ভুল পদ্ধতিতে ব্যবহার কিংবা ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশই সাধারণত এর মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।

এর জন্য, কয়েকটি সাধারণ অভ্যাস মেনে চললে এই ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব । আপনি যদি প্রতিদিন প্রেশার কুকার ব্যবহার করেন, তবে এর নিয়মিত পরীক্ষা ও সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি । সামান্য সতর্কতা কেবল আপনার রান্নাঘরকেই নিরাপদ রাখে না, বরং কুকারের আয়ুও বাড়িয়ে তোলে । নীচে কুকার ফেটে যাওয়া রোধ করার উপায় এবং প্রেশার কুকার ব্যবহারের কিছু নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হল ।

হুইসেল ও সেফটি ভালভ: প্রেশার কুকারের সেফটি ভালভ ও হুইসেলের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরি । এগুলিতে ময়লা জমলে বা কোনও ত্রুটি দেখা দিলে বাষ্প সঠিকভাবে বের হতে পারে না, ফলে কুকারটি বিস্ফোরিত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায় ।

রাবার গ্যাসকেট: কুকারের রাবারের রিং বা গ্যাসকেটটি পুরনো বা ছিঁড়ে গেলে ঢাকনাটি ঠিকমতো আটকাবে না । এর ফলে অস্বাভাবিকভাবে চাপ সৃষ্টি হতে পারে । তাই নিয়মিত এটি পরীক্ষা করুন এবং প্রতি কয়েক মাস অন্তর তা বদলে ফেলুন ।

কুকার অতিরিক্ত ভর্তি করবেন না: সময় বাঁচানোর জন্য অনেকে কুকার অতিরিক্ত ভর্তি করে ফেলেন । এমনটা করলে বাষ্প বের হওয়ার পথ আটকে যেতে পারে । তাই সবসময় নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা অনুযায়ী কুকারে উপকরণ ভরুন ।

পর্যাপ্ত পরিমাণে জল দিতে ভুলবেন না: কুকারের ভিতরে জলের স্তর কমে গেলে তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে । এর ফলে কেবল খাবার পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকিই থাকে না, বরং কুকারের ওপরও অতিরিক্ত চাপ পড়ে । তাই রেসিপিতে নির্দেশিত সঠিক পরিমাণে জল দেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।

প্রেশার কুকার বিস্ফোরিত হওয়ার ঝুঁকি পুরোপুরি দূর করা সম্ভব না হলেও, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সতর্কতার মাধ্যমে তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা যায় । তাড়াহুড়োর চেয়ে রান্নাঘরে নিরাপত্তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ; তাই কুকারের নিয়মিত যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করুন ।

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SAFELY USING PRESSURE COOKER
প্রেশার কুকার
USING PRESSURE COOKER

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