দামি প্রোডাক্টের ভিড় নয়, ভিতর থেকে ত্বককে সুস্থ রাখুন Holistic Skin Care করে

দামি প্রোডাক্টের ভিড় নয়, ভিতর থেকে ত্বককে সুস্থ রাখুন Holistic Skin Care করে
Holistic Skin Care: সামগ্রিক ত্বকের যত্ন (হলিস্টিক স্কিনকেয়ার) আজকাল জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এবং এটি কেবল বাহ্যিক প্রসাধনী ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ।
Published : November 16, 2026 at 12:08 PM IST
আজকাল সবাই উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যকর ত্বক পেতে চায়, আর সেই কারণেই মানুষ নানা ধরনের ক্রিম, সিরাম ও সৌন্দর্যবর্ধক পণ্য ব্যবহার করে থাকে । তবে কেবল বাইরে থেকে ত্বকের যত্ন নেওয়াই যথেষ্ট নয় আর ঠিক এই কারণেই ‘হলিস্টিক স্কিনকেয়ার’ বা সামগ্রিক ত্বকের পরিচর্যা পদ্ধতিটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । এই পদ্ধতিতে কেবল মুখে ক্রিম মাখার চেয়েও বড় বিষয় হল, এটি সামগ্রিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ত্বকের সুস্বাস্থ্যের একটি যোগসূত্র স্থাপন করে ।
হলিস্টিক স্কিনকেয়ার শরীর ও মন উভয়ের সুস্থতার উপরই গুরুত্ব দেয় ৷ কারণ শরীর সুস্থ থাকলে তার সরাসরি ও দৃশ্যমান প্রভাব পড়ে ত্বকের উপর । ভিতর থেকে সুস্থ থাকলে ত্বক প্রাকৃতিকভাবেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । এই প্রেক্ষাপটে কিছু অভ্যাস মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে ৷
স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
সুস্থ ত্বক বজায় রাখার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস অপরিহার্য । ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় । ফল, সবুজ শাকসবজি, বাদাম, বীজ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা ত্বককে আর্দ্র রাখে । ভিটামিন সি ত্বকে কোলাজেনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে, আর ভিটামিন ই ত্বককে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে । ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বককে কোমল ও উজ্জ্বল রাখতে সহায়তা করে ।
ত্বকের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী ?
ঘুমকে প্রায়শই একটি 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চর্চা' হিসাবে গণ্য করা হয় । ঘুমের সময় শরীর নিজেকে পুনর্গঠন করে এবং ত্বকের কোষগুলি সেরে উঠতে শুরু করে । তাই প্রতিদিন 7 থেকে 8 ঘণ্টা ঘুমালে ত্বক সতেজ ও উজ্জ্বল থাকে ।
মানসিক চাপ কমানোও অত্যন্ত জরুরি:
অতিরিক্ত মানসিক চাপ শরীরে কর্টিসল হরমোনের নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে ব্রণ, অ্যালার্জি এবং ত্বকে জ্বালাপোড়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । যোগব্যায়াম, ধ্যান (মেডিটেশন) এবং শারীরিক ব্যায়াম মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে ।
ত্বকের যত্নের সঠিক রুটিন
ত্বকের যত্নের ক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার মানে এই নয় যে ত্বকের যত্নের পণ্যগুলি অপ্রয়োজনীয় । বরং ক্লিনজার, ময়েশ্চারাইজার এবং সানস্ক্রিনের মতো মৌলিক পণ্যগুলো ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
জল ও আর্দ্রতার গুরুত্ব
পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করলে শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান (টক্সিন) বেরিয়ে যায় এবং ত্বক আর্দ্র থাকে । তাই সারাদিন পর্যাপ্ত জল, ডাবের জল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর পানীয় গ্রহণ করা জরুরি ।
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36409588/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)