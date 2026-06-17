দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ কেন এগ পাফ খেতে পছন্দ করেন ? জানুন এর ইতিহাস
এগ পাফের ঝাল স্বাদ ও মুচমুচে স্তর গরম চা কিংবা ফিল্টার কফির সঙ্গে চমৎকারভাবে মানিয়ে যায় ।
Published : June 17, 2026 at 4:52 PM IST
আপনি যদি কখনও চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ বা কোচির কোনও বেকারি বা খাবারের দোকানে গিয়ে থাকেন, তবে কাঁচের শো-কেসে সাজানো সোনালি রঙের ত্রিভুজাকৃতি বা বর্গাকার 'পাফ' নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়েছে । এগুলোর মধ্যে 'এগ পাফ' বা ডিমের পাফ হল সবচেয়ে জনপ্রিয় জলখাবার । বাইরের অংশটি মুচমুচে ও স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এবং ভিতরে থাকে মশলাদার সেদ্ধ ডিমের পুর ৷ সব মিলিয়ে এই খাবারটি দক্ষিণ ভারতের মানুষের কাছে বিকেলের চায়ের আড্ডার এক প্রিয় অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে ।
‘এগ পাফ’ (Egg Puff) কেন এত জনপ্রিয় ?
দক্ষিণ ভারতে এগ পাফ দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ । সকালে অফিসে যাওয়ার পথে, বিকেলের চায়ের আড্ডায় কিংবা হুটহাট খিদে পেলে মানুষ প্রায়ই কোনও বেকারি থেকে গরম গরম এগ পাফ কিনে খেয়ে থাকেন । এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল এটি একইসাথে পেট ভরা রাখার মতো এবং অত্যন্ত সুস্বাদু । এর ভিতরের ডিম প্রোটিনের জোগান দেয়, আর মাখন-সমৃদ্ধ ‘পাফ পেস্ট্রি’র আস্তরণ একে করে তোলে দারুণ মুচমুচে ও লোভনীয় ।
এগ পাফের জনপ্রিয়তার মূল রহস্য লুকিয়ে আছে এর সরলতা, চমৎকার স্বাদ এবং এমন এক গঠনশৈলীতে যা সব বয়সের মানুষেরই পছন্দ । সম্ভবত এই কারণেই, যাঁরা একবার এটি খেয়ে দেখেন, তাঁরা প্রায়শই বারবার এটি খুঁজে বেড়ান ।
ডিম-পাফের (egg puff) ঝাল স্বাদ ও মুচমুচে স্তর গরম চা কিংবা ফিল্টার কফির সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে যায় । ঠিক এই কারণেই দক্ষিণ ভারতে ডিম-পাফ ছাড়া সান্ধ্যকালীন চা-পর্ব যেন অসম্পূর্ণই থেকে যায় ।
খাদ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, পাফ পেস্ট্রির উৎপত্তি ইউরোপে । ব্রিটিশ শাসনামলে এই পদ্ধতিটি ভারতে আসে এবং দক্ষিণ ভারতের বেকারি-মালিকরা এতে স্থানীয় স্বাদের মিশেল ঘটান । তাঁরা সেদ্ধ ডিম, পেঁয়াজ, টমেটো, কারিপাতা ও মশলার মিশ্রণ দিয়ে পেস্ট্রিটি তৈরি করে একটি নতুন খাবার উপহার দেন ৷ যা দ্রুতই সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । বর্তমানে তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানার প্রায় প্রতিটি বেকারিতেই ডিম-পাফ সহজে পাওয়া যায় ।
কীভাবে এগ পাফ (Egg Puffs) তৈরি করবেন ?
আপনার কাছে যদি আগে থেকে তৈরি করা 'পাফ পেস্ট্রি শিট' থাকে, তবে বাড়িতেই খুব সহজে এই খাবারটি তৈরি করা যায় । এটি বানানো খুবই সহজ ।
এগ পাফ তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং সঠিক প্রস্তুতপ্রণালী:
পুর তৈরির উপকরণ
4টি সেদ্ধ ডিম
2টি বড় পেঁয়াজ (মিহি করে কুচি করা)
1টি টমেটো
2টি কাঁচা লঙ্কা
1চা চামচ আদা-রসুন বাটা
হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
1চা চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো
1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো
হাফ চা চামচ গরম মশলা
স্বাদমতো নুন
সামান্য তেল ও কারিপাতা
প্রথমে একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে কারিপাতা, পেঁয়াজ ও আদা-রসুন বাটা দিয়ে সোনালি-বাদামি রঙ হওয়া পর্যন্ত ভাজুন । এরপর টমেটো ও সব মশলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন । মশলার পুরটি তৈরি হয়ে গেলে তা ঠান্ডা হতে দিন । এবার একটি বর্গাকার পাফ পেস্ট্রি শিট নিন । এর মাঝখানে কিছুটা মশলার পুর রাখুন এবং তার ওপর অর্ধেক করে কাটা একটি সেদ্ধ ডিম বসিয়ে দিন ।
পেস্ট্রি শিটের ধারগুলো ভাঁজ করে ভালোভাবে আটকে দিন । বেক করার পর ওপরের অংশটি যাতে সুন্দর সোনালি রঙের হয়, সেজন্য ওপরের ভাগে সামান্য দুধ বা ফেটানো ডিম ব্রাশ করে দিন । 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আগে থেকে গরম করা ওভেনে 20 থেকে 25 মিনিট ধরে বেক করুন । পাফগুলো সোনালি ও মুচমুচে হয়ে এলে ওভেন থেকে বের করে নিন । আপনার সুস্বাদু এগ পাফ এখন খাওয়ার জন্য তৈরি ।